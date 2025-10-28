Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 7:42

Под пустыней пряталась фабрика энергии: археологи раскрыли, как мамлюки добывали силу воды в засушливом Израиле

Подземные туннели мамлюков в Израиле использовались для производства сахара — Амос Фрумкин

Под землей Израиля археологи обнаружили сложную систему туннелей, созданных в эпоху мамлюков для выработки энергии. Эти древние гидротехнические сооружения не только удивили ученых масштабом и инженерной точностью, но и показали, насколько рационально средневековые мастера обращались с природными ресурсами в засушливом климате.

Скрытые под землей механизмы

На территории национального парка Ган Хашлоша, вдоль ущелья Нахаль Амаль, археологи нашли сеть туннелей, вырубленных в мягкой туфовой породе. Они питали водяные мельницы, где в XIV-XV веках перерабатывали сахарный тростник. Это открытие стало возможным благодаря инфраструктурным работам, в ходе которых заметили несколько параллельных отверстий в скале.

"Инженерная точность этих сооружений указывает на их гидравлическое назначение", — отметил профессор Амос Фрумкин, руководитель исследовательской группы Института наук о Земле Еврейского университета.

Мамлюки построили систему под землей не случайно: особенности долины и солоноватая вода не позволяли использовать открытые акведуки. Подземное размещение помогало сохранить поток и защитить его от испарения. С помощью уран-ториевого анализа сталактитов ученые определили, что туннели относятся к позднему мамлюкскому периоду, совпадающему с расцветом сахарной промышленности региона.

Энергия воды и сладкое золото Востока

В Средние века Восток не уступал Европе по уровню инженерной мысли. Мамлюки умели превращать природные ограничения в преимущества: солоноватые источники, непригодные для орошения, они использовали для получения механической энергии.

Поток воды направлялся под наклоном на горизонтальные колёса, приводившие в движение жернова. Такая система обеспечивала постоянную работу мельниц без зависимости от погоды. Именно благодаря этим технологиям долина Бейт-Шеан стала одним из центров экспорта сахара в Восточное Средиземноморье.

Найденная рядом масляная лампа помогла подтвердить возраст сооружений. Даже детали вроде угла наклона и длины каналов показывают удивительную продуманность древних инженеров.

Сравнение

Параметр Мамлюкская система Европейские мельницы
Источник энергии Солоноватые родники Пресные реки
Размещение Подземное Открытое
Назначение Производство сахара Помол зерна
Тип колёс Горизонтальные Вертикальные
Устойчивость к климату Высокая Средняя

Советы шаг за шагом

  1. Перед началом работ исследуйте геологию участка — древние мастера тщательно выбирали место для прокладки каналов.

  2. Используйте современные методы анализа, например уран-ториевое датирование, чтобы точно определить возраст объектов.

  3. Фиксируйте каждый слой при раскопках — даже мелкие находки, вроде лампы, могут дать ключ к разгадке.

  4. Сопоставляйте данные археологии и письменные источники — только так можно подтвердить исторические версии.

  5. При консервации туннелей учитывайте влажность и солёность породы, чтобы избежать разрушения стен.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: считать, что солоноватая вода непригодна для хозяйственных нужд.
    Последствие: потеря потенциального источника энергии.
    Альтернатива: использование солёных источников для привода гидросистем.

  • Ошибка: полагать, что Восток отставал от Европы в технологиях.
    Последствие: искажение представлений о развитии региона.
    Альтернатива: признание инженерных достижений мамлюков как самостоятельных и прогрессивных.

  • Ошибка: строить открытые каналы в условиях жары.
    Последствие: быстрая потеря воды и разрушение системы.
    Альтернатива: подземные туннели, защищённые от испарения.

А что если…

А что если бы мамлюкские технологии не исчезли с приходом Османской империи? Возможно, Восток стал бы пионером в развитии подземных насосных систем. Османы, унаследовавшие эти сооружения, переоборудовали их под мукомольные мельницы, сохранив базовые принципы конструкции. Это показывает, как инженерные решения могут пережить века, адаптируясь к новой экономике.

Плюсы и минусы

Аспект Преимущества Недостатки
Подземное размещение Защита от испарения, долговечность Сложность строительства
Использование солёной воды Экономия пресных ресурсов Коррозия
Горизонтальные колёса Эффективность при низком напоре Меньшая мощность
Компактность Простота обслуживания Трудности ремонта
Экологичность Минимум вмешательства в природу Ограниченная масштабируемость

Часто задаваемые вопросы

Почему туннели расположены под землёй?
Так мастера сохраняли воду от испарения и защищали поток от загрязнений — это было необходимо в жарком климате долины.

Как определили возраст сооружений?
Возраст установили по сталактитам, выросшим вскоре после создания туннелей, с помощью уран-ториевого метода анализа.

Используют ли подобные методы сегодня?
Да, принципы подземного водоснабжения и малых ГЭС активно применяются в современных инженерных проектах.

Что стало с этими сооружениями позже?
В эпоху Османской империи их переделали в мукомольные мельницы, сохранив прежние водные каналы.

Мифы и правда

  • Миф: все средневековые мельницы были открытыми.
    Правда: мамлюки создавали подземные комплексы, чтобы сохранить влагу и энергию.

  • Миф: технологии Востока были копией европейских.
    Правда: мамлюкские инженеры развивали собственные решения, учитывая климат и рельеф.

Исторический контекст

Мамлюки правили Святой Землей с 1250 по 1517 год. В это время сахар считался одним из самых дорогих товаров, и Левант стал важным центром его производства. Бейт-Шеан прославился как промышленная долина, где технологии и торговля шли рука об руку. После завоевания османами многие заводы продолжили работать, но сменили профиль, перерабатывая зерно вместо тростника.

"Эта находка объединяет промышленную археологию и гидрологию", — подчеркнул Фрумкин.

Три интересных факта

  1. Вода в туннелях содержала столько солей, что на стенках образовались кристаллы, напоминающие иней.

  2. Система была построена с идеальной ориентацией по долине, что снижало потери энергии при течении воды.

  3. Некоторые туннели до сих пор частично проходимы, и на их стенах можно увидеть следы древних инструментов каменщиков.

