Под кирпичом — портал: в Саккаре нашли камеру, где краски не забыли своё заклинание

На окраине древнего некрополя Саккара археологи сделали открытие, которое сначала выглядело обыденным. Небольшая кирпичная гробница ничем не выделялась среди десятков похожих построек, часто оказывающихся пустыми. Но под скромной оболочкой скрывалось нечто гораздо более значимое. Об этом сообщает Earth.

Неожиданная находка у древнего Мемфиса

Раскопки велись на плато Саккара, неподалёку от руин Мемфиса — столицы Древнего Египта в эпоху Древнего царства. Поверхностное сооружение из глиняного кирпича не привлекало особого внимания и напоминало типичное захоронение знати того времени. Подобные постройки нередко бывают разграблены ещё в древности.

Однако под гробницей археологи обнаружили узкую вертикальную шахту, ведущую в подземное помещение. Вход был отмечен упавшей ложной дверью с высеченными именем и титулами погребённого — Тетинебофу. В египетской традиции такие двери символизировали границу между миром живых и загробным пространством, через которую душа могла принимать подношения.

Камера, сохранившая краски тысячелетий

При дальнейшем углублении шахты исследователи наткнулись на известняковую перемычку с иероглифами, снова упоминающими владельца гробницы. Работы проводила франко-швейцарская археологическая миссия под руководством профессора египтологии Женевского университета Филиппа Колломбера, специализирующегося на некрополях эпохи Древнего царства.

Погребальная камера оказалась редким примером практически идеальной сохранности. Все четыре стены были украшены тонко проработанными рельефами, покрытыми яркими пигментами. Красные, синие и жёлтые цвета выглядели почти так же, как в момент нанесения, несмотря на возраст захоронения — около 4100 лет. Такая сохранность позволяет детально изучать не только тексты, но и художественные приёмы того времени.

Карьера врача при дворе фараона

Иероглифические надписи внутри камеры подробно рассказывают о профессиональном пути Тетинебофу. Он занимал высокое положение при царском дворе и выполнял обязанности главного медика фараона.

"Он, безусловно, был главным врачом при королевском дворе и лично лечил фараона", — отмечает профессор египтологии Женевского университета Филипп Колломбер.

Среди титулов особый интерес вызывает звание "директор лекарственных растений". Оно встречается лишь в одном другом известном древнеегипетском источнике и указывает на контроль над сбором, хранением и использованием целебных трав. Это говорит о системном подходе к фармакологии уже в ту эпоху.

Стоматология и лечение ядов

Ещё один редкий титул Тетинебофу — "главный дантист". Упоминания стоматологов в Древнем Египте встречаются крайне редко, а материальные свидетельства сложных зубных процедур почти отсутствуют. Тем не менее надписи показывают, что уход за зубами входил в сферу придворной медицины.

Кроме того, врач носил звание "заклинателя богини Серкет", покровительницы защиты от ядов и укусов скорпионов. Эта роль объединяла практические медицинские знания с магическими ритуалами, что было характерно для древнеегипетской медицины, где лечение часто сочеталось с заклинаниями и религиозными обрядами.

Открытие гробницы Тетинебофу даёт редкую возможность заглянуть в мир придворной медицины Древнего Египта. Оно показывает, что медицинская практика того времени была сложной системой, объединявшей знания о теле, растениях и ритуалах, а врачи могли занимать ключевые позиции при власти.