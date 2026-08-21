Правила проверки pH почвы: агрономы назвали способы оценки состояния грунта на участке

Почва редко подводит сразу. Сначала томат стоит как вкопанный, потом желтеют жилки, а рядом свёкла будто застыла на месте. Часто причина не в семенах и не в удобрениях, а в кислотности грунта. Если pH ушёл в сторону кислой или щелочной среды, корни перестают нормально брать фосфор, калий и микроэлементы. И тогда любая подкормка работает вполсилы, а иногда просто уходит в землю без толку.

"Если почва кислая, корни сразу начинают работать хуже. Фосфор, калий и ряд микроэлементов становятся труднодоступными, а удобрения теряют смысл. Поэтому сначала проверяют pH, а потом уже думают о раскислении. Иначе можно не помочь, а навредить". Эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Что такое pH почвы и почему он меняется

pH показывает, насколько почвенный раствор кислый или щелочной. Значение ниже 6,0 говорит о кислой среде, 6,0-7,0 считается нейтральной, а выше 7,5 — щелочной. Для большинства культур удобнее именно нейтральный диапазон, потому что там питание усваивается без лишних потерь.

В кислой среде фосфор связывается с алюминием и железом и становится недоступным. Там же хуже берутся кальций и магний, а активный алюминий начинает вредить корням. В щелочной земле, наоборот, железо, марганец, бор и цинк уходят в нерастворимые соединения, и растения ловят хлороз даже при полной заправке грядки удобрениями.

pH не стоит на месте. Дожди вымывают кальций и магний, аммиачная селитра и сульфат аммония понемногу подкисляют грунт, а корни вместе с микроорганизмами выделяют углекислый газ. Он образует слабую угольную кислоту, и земля со временем меняется сама.

Почва ведёт себя как живая система, а не как мешок с надписью. Поэтому один и тот же участок через пару сезонов может дать совсем другой результат. Если не следить за кислотностью, грядка быстро начинает капризничать.

Как проверить кислотность и расшифровать результат

Самый точный вариант — лабораторный анализ водной вытяжки. Точное цифровое значение даёт и откалиброванный электронный pH-метр с электродом для почвы. Оба способа показывают, что происходит на самом деле, а не то, что "кажется" по виду земли.

Лакмусовая бумага и домашние тесты с уксусом или содой дают только грубую ориентацию. Они помогают понять, кислая почва или щелочная, но не говорят, насколько именно ушёл показатель. Для прикидки этого хватает, для раскисления — уже нет.

Если pH ниже 5,5, раскисление действительно нужно. При таком значении известь вносят не по привычке, а после измерения. Действовать на глаз тут опасно: переизвесткование бьёт по растениям не хуже кислой земли.

Для проверки берут несколько образцов с разных точек участка, а не одну горсть с края грядки. Верхний слой часто отличается от глубины, особенно после дождей и подкормок. Чем равномернее выборка, тем честнее картина.

"Лакмус и бытовые тесты годятся только для грубой оценки. Они не заменяют измерение, когда речь идёт о дозировке извести или доломитовой муки. Если промахнуться с нормой, грунт легко уходит в другую крайность, а это уже лишняя нагрузка для корней". Агроном, эксперт по растениеводству Наталья Полетаева

Чем раскислить землю и когда это делать

Известь работает быстро и заметно меняет реакцию грунта. Доломитовая мука действует мягче и медленнее, зато добавляет магний. Мел подходит для лёгких песчаных почв и тоже даёт щадящий эффект.

Зола — это не просто раскислитель, а ещё и калийно-фосфорная подкормка со слабым эффектом по pH. Её используют аккуратно и без ожидания чудес. Если нужна серьёзная правка кислотности, зола не заменит известь или доломитовую муку.

Срок тоже имеет значение. Почву обычно раскисляют осенью под перекопку либо за 3-4 недели до весенних посадок. За это время химическая реакция успевает пройти, и корни не получают лишний удар сразу после высадки.

Дозу считают по результатам анализа и по механическому составу земли. Глинистым участкам нужно больше извести, чем песчаным, потому что они иначе держат реакцию. Перебор здесь не лечится быстро, а исправлять его потом долго и муторно.

Ошибки при раскислении и что делать на грядке

Самая частая ошибка — сыпать известь "по памяти", как делали когда-то соседи. Вторая — смешивать раскислитель с удобрениями без понимания реакции. Третья — превышать норму, надеясь ускорить результат.

Если растения уже высажены, спешка особенно вредна. Любая резкая правка pH рядом с корнями может обжечь посадки и сбить питание ещё сильнее. В такой ситуации сначала смотрят на анализ, потом выбирают мягкий вариант и уже потом вносят его осторожно.

Следить за кислотностью стоит регулярно, потому что она меняется не за один сезон. На кислую землю часто намекают бледные листья, фиолетовый оттенок на стеблях, слабые корни и плохой рост. У свёклы, капусты и лука это особенно заметно: плоды мельчают, а урожайность падает.

Есть и внешний признак: почва становится плотной, долго не просыхает после дождя, а дождевых червей почти не видно. Это не диагноз само по себе, но хороший повод взять пробу. После этого уже можно решать, нужна ли грядке известь, доломитовая мука или пока хватит обычного ухода.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли проверять pH каждый год?

Да, если участок активно используют под огород. Дожди, подкормки и урожаи постепенно меняют реакцию почвы.

Что выбрать для лёгкой песчаной земли?

Мел подходит мягче всего. Он действует осторожно и не даёт слишком резкого сдвига.

Можно ли обойтись одной золой?

Нет, если кислотность заметно ниже нормы. Зола работает слабее и не заменяет полноценное раскисление.

Когда безопаснее вносить известь?

Осенью под перекопку или за 3-4 недели до посадок. Тогда земле есть время прийти в норму до высадки растений.

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