Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Почта России
Почта России
© commons.wikimedia.org by User:Gone Postal is licensed under CC SA 1.0
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 19:08

Штрафы, налоги и ЖКХ в одном окне: какой "сюрприз" приготовила новая реформа для тех, кто не дружит с интернетом

В очереди на оплату коммуналки люди обычно хотят одного: быстро закрыть вопрос и не переплатить лишнего. И вот здесь как раз всплывает старая раздражающая схема — банк берёт комиссию, а её потом тихо прячут в цену услуги. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен убрать этот лишний слой при приёме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через сервисы Почты России. О нововведении сообщило Минцифры, а вместе с ним всплыл и целый пакет цифровых изменений для писем, квитанций и заявлений. Разбор ценников и расчётов тут тоже не лишний: в таких историях лишняя копейка быстро превращается в заметную сумму.

"Для жильцов это означает, что при оплате услуг через Почту России исчезнет лишний слой затрат, который раньше мог прятаться внутри цепочки расчётов. Платёж станет прозрачнее, а сама схема — проще для понимания. Для пожилых людей и тех, кто живёт далеко от крупных городов, это особенно чувствительно. Когда человек видит понятную сумму без сюрпризов, ошибок и вопросов меньше. А это уже нормальная бытовая экономия, без лишней возни", — подчеркнула Ирина Полякова.

консультант по уборке и уходу за домом

Комиссия и платежи без лишних сборов

Сейчас речь идёт об отмене банковских комиссий при приёме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги. Раньше банк, через который проходил такой платёж, мог брать комиссию с почтового оператора. Почта России в итоге закладывала эти расходы в цену своих услуг, а граждане получали уже не только счёт, но и спрятанную сверху надбавку.

После вступления закона в силу эту схему обещают убрать. Оплата через сервисы Почты России должна стать понятнее для людей, без лишних доплат, которые раньше не всегда были заметны сразу. Для семей с регулярными коммунальными платежами это не абстрактная история, а прямой вопрос расходов каждый месяц.

Ведомство отдельно указывает, что изменения привязаны к удобству сервиса для граждан. Это значит, что сама платёжная цепочка должна стать короче и чище. Без лишней бухгалтерской мороки для пользователя, который просто хочет оплатить квартиру и не разбираться, кто там на чём заработал.

Электронные квитанции и доставка бумажных

О части новшеств уже сообщали раньше. Речь идёт о доставке электронных квитанций за ЖКУ через портал "Госуслуги". Россияне смогут получать их онлайн и сразу же оплачивать, не дожидаясь бумажного письма в ящике.

При этом бумажные квитанции никуда не исчезают. Бесплатная доставка сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учётной записи на "Госуслугах". Это важная деталь, потому что не у всех есть привычка жить в цифровом кабинете.

Для людей в небольших населённых пунктах такая схема удобна ещё и тем, что убирает лишние задержки. Почта получает цифровой канал, а у получателя появляется выбор: ждать бумагу или открыть счёт в телефоне. Вопросы жилья и платежей давно завязаны на удобство, а не только на суммы в квитанции.

"Когда квитанция приходит не через бумажный ящик, а через цифровой канал, человек быстрее видит сумму и срок оплаты. Это снижает риск просрочки, особенно если семья часто уезжает или живёт в режиме поездок. Для пенсионеров и льготных категорий бумажная доставка остаётся, и это правильно. Нельзя ломать старую схему там, где она нужна людям", — разъяснил Михаил Волков.

строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов

Юридически значимые документы и цифровые ящики

Законопроект также открывает для граждан и бизнеса обмен юридически значимыми документами в цифровом виде через Почту России. Для этого создадут цифровые почтовые ящики, куда можно будет направлять уведомления от госорганов, а также результаты налоговых проверок и другие документы с юридической силой.

Смысл тут простой: меньше бумаги, меньше ручной возни, меньше времени на пересылку. Когда документ уходит в цифровой ящик, он приходит быстрее, а цепочка доставки становится короче. Для компаний это снижает количество лишних операций, для людей — сокращает ожидание.

Почта России в этой схеме получает ещё одну роль, уже не только как сервис доставки писем и посылок. Она становится площадкой для официального обмена документами, где важна не скорость ради галочки, а точность доставки и подтверждение получения. Порядок в доме и порядок в сообщениях устроены похоже: чем меньше лишних шагов, тем меньше путаницы.

Заявления в ведомства через Почту России

Ещё одно изменение касается заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Теперь Почта России сможет принимать такие документы и передавать результаты их предоставления. Для человека это означает, что часть вопросов можно будет решать без личного визита в ведомство.

Особенно заметно это для жителей отдалённых населённых пунктов. Там поездка в районный центр часто отнимает время, деньги и целый день, а иногда и больше. Новый порядок должен снять хотя бы часть этой нагрузки, потому что бумагу можно будет отправить и получить через почтовую инфраструктуру.

По сути, государство расширяет привычный почтовый канал до сервисной роли. Но здесь важно одно: цифровые и бумажные варианты не отменяют друг друга, а идут параллельно. Это и оставляет людям выбор, и не выталкивает из системы тех, кто пока не живёт в смартфоне.

"Почта России фактически получает более широкий набор бытовых и официальных задач. Для граждан это удобно, если рядом нет нужного ведомства или если поездка туда превращается в отдельную проблему. Но людям всё равно нужно смотреть, какой способ подачи документа им доступен прямо сейчас. Новые правила полезны тогда, когда они реально экономят время и не заставляют бегать по кругу", — подчеркнула Ксения Орлова.

дизайнер интерьеров, эксперт по стилю и функциональному обустройству жилья

FAQ

Что именно отменяют?
Отменяют банковские комиссии при приёме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через Почту России. Речь идёт о той надбавке, которая раньше могла попадать в стоимость услуги.

Будут ли электронные квитанции обязательными?
Нет. Электронная доставка через "Госуслуги" — это дополнительный вариант. Бумажные квитанции сохранятся для пенсионеров, льготников и тех, у кого нет учётной записи на портале.

Можно ли будет отправлять документы через Почту России?
Да, законопроект предусматривает обмен юридически значимыми документами в цифровом виде. Также появятся цифровые почтовые ящики для официальных уведомлений.

Нужно ли лично ходить в ведомства?
Не всегда. Почта России сможет принимать заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг и передавать результаты их предоставления, что особенно удобно для жителей удалённых населённых пунктов.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Читайте также

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хитрость в прихожей: зачем опытные хозяйки теперь всегда держат рулон бахил прямо у входной двери 13.06.2026 в 20:29

Обычные медицинские препараты способны заменить дорогостоящую бытовую химию, если знать специфику их воздействия на загрязнения и различные типы материалов.

Читать полностью » Холодильник здесь ни при чем: кухонный прибор жрёт электричества больше десятка других устройств 13.06.2026 в 10:52

Завышенные счета за электричество часто списывают на кондиционер или бойлер, но главный виновник скрывается на кухне, потребляя колоссальные объемы ресурсов.

Читать полностью » Больше никакого трения: 5 копеечных способов вернуть грязной решетке для гриля вид абсолютно новой 12.06.2026 в 20:21

Подготовка к сезону шашлыков требует особого внимания к инвентарю, на котором за зиму или после бурных выходных скопились слои старого пригоревшего жира и копоти.

Читать полностью » Гости на пороге, а места нет: как за 15 минут подготовить маленькую квартиру к комфортному ночлегу 12.06.2026 в 10:50

Когда визит близких превращается в испытание бытом, на помощь приходят нестандартные решения: от «воздушной» мебели до использования забытых зон вашей квартиры.

Читать полностью » Тяжелая артиллерия на кухне: какая жидкость из аптечки мгновенно растворяет налет на контейнерах 11.06.2026 в 20:14

Въевшийся жир и едкий запах специй на кухонном пластике часто кажутся приговором для посуды, но профессионалы нашли способы расщепить грязь в пористой структуре.

Читать полностью » Госуслуги могут заменить паспортный стол: новая схема сработает при определенных условиях 11.06.2026 в 13:56

Юрист Людмила Айвар оценила для NewsInfo инициативу перевода процедуры прописки в онлайн-режим, исключая необходимость визитов в профильные ведомства.

Читать полностью » Освободите место для прогресса: почему микроволновкам больше нет места в современном и безопасном доме 11.06.2026 в 10:48

Привычка разогревать обед за пару минут может обернуться неожиданными последствиями для организма из-за структурных изменений привычных нам блюд.

Читать полностью » Генеральная уборка за копейки: 4 кухонных лайфхака, которые сэкономят вам тысячи рублей 10.06.2026 в 20:10

Простые аптечные и кухонные средства могут заменить дорогостоящую бытовую химию и услуги клинеров при решении самых раздражающих проблем в домашнем хозяйстве.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Почему клубника измельчала до гороха: пять причин, по которым любимая ягода теряет вкус
Авто и мото
15 минут на спасение: как депутаты предлагают защитить водителей от беспредела
Авто и мото
Европейские автобренды вернулись в заголовки: покупателям объяснили, как обстоит дело в реальности
Красота и здоровье
Головная боль может быть не просто усталостью: когда пора идти к неврологу
Садоводство
Малинник без ягод: почему кусты цветут, но не дают урожая, и как это исправить
Авто и мото
Письма счастья превратятся в простые бумажки: хитрый тестовый режим камер убережет от штрафов
Туризм
Виза в Европу стала проверкой кошелька: без этой суммы ничего не поможет
Еда
Макароны могут быть полезнее, чем кажется: все решает одна буква на пачке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet