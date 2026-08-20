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Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:54

Скрытые издержки при покупке нового автомобиля: почему полезная вещь исчезла из списка базовых опций

После снегопадов многие водители снова вспомнили про коврики. С них за пару движений убирают воду, грязь и песок, а без них всё это уходит в штатный ворс. Дальше начинается обычная зимняя история: мокрый пол, сырость, неприятный запах и лишняя возня с чисткой. И тут у многих возникает простой вопрос: почему автомобиль с завода часто выходит без такой, казалось бы, нужной вещи?

"Коврики часто воспринимают как мелочь, но именно такие детали быстро показывают, как машина живёт в реальных условиях. Если их нет, грязь и влага уходят в штатное покрытие, а потом владельцу приходится тратить время на более серьёзную чистку. Зимой это особенно заметно: сырость держится дольше, а салон быстрее теряет нормальный вид. Для дилера такой аксессуар ещё и удобный товар, который легко продать отдельно".

автомеханик Александр Михайлов

Так было не всегда

Двадцать-тридцать лет назад многие машины получали коврики прямо на заводе. В премиальном сегменте это выглядело почти обязательным пунктом, а у части бюджетных моделей аксессуар тоже входил в комплект. Покупателю не надо было идти в магазин сразу после выдачи машины и закрывать ещё одну мелочь.

Сейчас схема другая. При покупке у дилера коврики часто предлагают отдельно, причём ценник там заметно выше, чем в обычных магазинах или на маркетплейсах. Поэтому многие берут их сами и приезжают уже со своим комплектом, чтобы не переплачивать за заводской логотип.

Если ковров нет, новый автомобиль отдают как есть. Водителю остаётся ездить на штатном ворсе, который быстро собирает влагу и грязь. Чтобы потом нормально вычистить всё это, нередко приходится снимать покрытие и разбирать салон.

Где тут выгода

Официально производители объясняют отказ от штатных ковриков разными вкусами покупателей. Одним нужны ворсовые, другим — резиновые, третьим — из ЭВА. Логика простая: клиент сам выберет то, что ему подходит.

Но за этой логикой стоит банальная экономия на мелочах. Если комплект ковриков стоит на заводе около 5 долларов, то при выпуске 100 000 машин в год выходит экономия в 500 000 долларов. Для крупного конвейера это уже не пустяк, а вполне ощутимая сумма.

Есть и второй слой истории. Когда коврики не кладут в базу, производитель и дилер получают ещё одну точку заработка. Завод заказывает "оригинальный” комплект у поставщика, потом он идёт через салон, а наценка на такую вещь обычно совсем не скромная.

Покупатель в этой схеме платит за бренд, за упаковку и за удобную подачу в салоне. При этом сторонние производители давно делают те же коврики дешевле. Отсюда и привычная картина: в одном месте аксессуар идёт как подарок, в другом — как отдельная строка в счёте, да ещё с заметной прибавкой.

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Что получает покупатель

Когда машины продавали активнее и борьба за клиента была жёстче, коврики нередко шли бонусом. Салон мог положить их в подарок, чтобы предложение выглядело вкуснее. Тогда это работало как маленький, но понятный аргумент в пользу покупки.

Теперь коврики чаще стали отдельным товаром. Их продают с высокой наценкой, хотя качество сторонних изделий часто ничуть не хуже. Поэтому многие водители просто сравнивают цены и берут комплект там, где не приходится переплачивать за красивую бирку.

Сама логика заводской комплектации изменилась без лишнего шума. Производитель экономит на базовом наборе, дилер зарабатывает на допродажах, а покупатель решает задачу уже после выдачи машины. В сухом остатке всё просто: полезная вещь не исчезла, она ушла из списка того, что кладут по умолчанию.

"Если коврики не входят в комплект, это почти всегда история про цену и комплектацию, а не про заботу о водителе. На конвейере считают каждую деталь, и лишний комплект сразу бьёт по себестоимости. Дальше дилер легко превращает эту экономию в свою маржу. В итоге покупателю остаётся либо доплачивать, либо искать нормальный аналог самому".

автомеханик Николай Тихонов

Ответы на популярные вопросы

Почему коврики раньше ставили на заводе, а теперь нет?
Раньше это чаще входило в обычную комплектацию, особенно на части моделей премиум-класса. Сейчас производители чаще выносят коврики в отдельный аксессуар.

Почему дилерские коврики такие дорогие?
Дилер продаёт аксессуар с заметной наценкой. Покупатель платит не только за изделие, но и за статус "оригинальной” детали.

Можно ли обойтись без них?
Формально да, но штатный ворс быстро набирает грязь и влагу. Потом чистка становится куда сложнее.

Что выгоднее — брать у дилера или отдельно?
Обычно дешевле купить коврики отдельно у стороннего производителя. Разница в цене часто заметна сразу.

Проверено экспертом: автомеханик Александр Михайлов

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Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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