Смородина внезапно оголила кисти посреди лета: агрономы назвали главные факторы истощения

Смородина у многих считается кустом без капризов: посадил, полил, подрезал — и жди ведро ягод. Но на деле она легко сбрасывает завязи и почти созревшие плоды, особенно если кусту не хватает воды, питания или его уже подпортили болезни. У соседки после двух жарких недель ягоды начали сыпаться прямо в ладонь, а на кусте остались редкие кисти, как после неудачной стрижки. Тут главное не суетиться, а быстро понять, что именно сорвало урожай с веток: возраст куста, погода, полив, подкормки или вредители. Если причину поймать вовремя, потери обычно можно остановить без лишней возни.

"Если куст теряет ягоды, сначала смотрите на воду и нагрузку на ветви. Смородина быстро реагирует на пересушенную почву, а старые побеги часто уже не тянут нормальное питание кистей. Молодой куст тоже может сбрасывать завязи, пока наращивает корни. Поэтому без осмотра возраста, кроны и почвы легко промахнуться с причиной". эксперт по агрономии и плодовому растениеводству Елена Малинина

Почему смородина сбрасывает ягоды

Небольшое осыпание завязей у смородины — обычная история. После удачной зимы и сильного цветения куст часто завязывает слишком много ягод, а потом сам же убирает лишнее. Растение просто не может прокормить все плоды сразу.

Если опало немного завязей, а остальная кисть спокойно растет, паниковать не нужно. Но когда куст сыплет ягодой неделями или теряет заметную часть урожая, это уже сигнал. Тут пора разбираться по порядку, без гаданий на листьях.

Старые кусты тоже часто подводят. У черной смородины ветви старше четырех-пяти лет уже слабее работают на урожай, кисти на них засыхают и осыпаются зелеными. Молодые побеги растут хуже, а внутри кроны темно и сыро — для ягод это плохая компания.

Молодые саженцы в первый или второй год после посадки тоже могут сбрасывать цветы и завязи. Это нормальная реакция: слабая корневая система уходит в рост, а не в плодоношение. Обычно через один-два года такая история проходит сама.

У старого куста выход один — омолаживающая обрезка. Ее делают поздней осенью или ранней весной, пока почки не набухли. Старые, сухие, больные, лежащие на земле ветви вырезают у основания, без пеньков.

После такой чистки кусту легче дышать и кормить молодую древесину. В норме смородина должна держать 12-15 побегов разного возраста. Тогда питание распределяется ровнее, а крона не зарастает в густую тень.

Влага, жара и перелив

Смородина любит влагу, но не болото. У нее мочковатые корни, и большая часть из них сидит в верхнем слое почвы, примерно до 40 см. Поэтому пересыхание куст чувствует быстро, особенно во время цветения, завязей и налива ягод.

При нехватке воды куст включает режим экономии. Он первым делом сбрасывает часть плодов, чтобы не угробить побеги и корни. Остальные ягоды в таком случае нередко вырастают мелкими и не такими сладкими.

Полив нужен обильный: не меньше четырех-пяти ведер воды на 1 кв. м приствольного круга. Чтобы вода не утекала в стороны, по диаметру кроны делают неглубокие бороздки, примерно по 10 см. После этого землю лучше закрыть мульчей — перегноем, компостом, скошенной травой или корой.

Есть и обратная беда — слишком сырая почва. Во время затяжных дождей или при частом поливе корни начинают задыхаться и местами подгнивают. Питание к кистям идет хуже, и ягоды тоже могут осыпаться.

Здесь помогает рыхление. Оно ускоряет испарение лишней влаги и возвращает воздуху доступ к корням. На тяжелой земле это особенно заметно после нескольких дождливых дней подряд.

Жара смородине тоже не друг. Высокая температура ускоряет испарение через листья, а корни не успевают восполнить потери. Если зной стоит во время цветения, пыльца быстро пересыхает и нормально не работает.

Подкормки без перекоса

Смородина может расти на одном месте больше десяти лет, но почва под ней за это время заметно беднеет. Если куст недополучает базовые элементы, он просто не выносит весь урожай. В первую очередь это видно по слабым завязям и осыпанию части ягод.

Весной нехватка азота бьет по побегам и листве. Куст с редкой листвой хуже кормит ягоды через фотосинтез, и часть завязей осыпается. Если не хватает калия, ягоды наливаются хуже, становятся кислее и тоже могут уйти с кисти.

Бор и другие микроэлементы тоже важны. Их дефицит ломает нормальное развитие завязей. Поэтому подкормки нельзя делать от случая к случаю, иначе куст то голодает, то жиреет.

Перекорм азотом тоже вреден. Зеленая масса начинает расти быстрее, чем созревают ягоды, и питание уходит в листья. В итоге куст выглядит бодро, а урожай сыпется.

Весной смородине дают азотные удобрения: мочевину, настой коровяка или куриного помета, перегной или компост. Перед цветением, в мае, и в начале лета, когда завязи начинают расти, кусты проливают раствором сульфата калия и суперфосфата или готовыми минеральными смесями.

После сбора урожая подкормки не заканчивают. В августе-сентябре смородине дают калийно-фосфорные удобрения, потому что именно тогда она закладывает цветковые почки на следующий год. Древесная зола здесь тоже идет в дело, если ее вносят без перебора.

Болезни и вредители

Если куст поливают, подкармливают, обрезают, а ягоды все равно падают, смотрите на болезни и вредителей. Листья и молодые побеги страдают первыми, а потом уже сыпется урожай. У смородины это часто идет цепочкой, без паузы.

Из болезней опасны антракноз, септориоз и мучнистая роса. Сначала они бьют по листьям, а потом куст хуже кормит кисти. Ягоды мельчают, тормозят в росте и постепенно осыпаются.

Для профилактики ранней весной кусты обрабатывают бордоской жидкостью. Еще помогает обрезка без загущения и уборка осенней листвы, где зимуют споры грибков. Если этого не делать, весной история повторяется почти по кругу.

Вредители тоже умеют срезать урожай без лишнего шума. Смородину атакуют тли, стеклянница, почковый клещ, пилильщики и огневка. Одни высасывают сок, другие бьют по ягодам и плодоножкам, после чего плоды перестают получать питание.

Регулярный осмотр куста помогает поймать проблему раньше. Поврежденные побеги лучше сразу убрать. Если вредителей много, применяют инсектициды, а во время созревания ягод — биологические препараты, вроде Фитоверма или Лепидоцида.

Кстати, похожая логика работает и в саду рядом: если на участке пошли вредители, промедление быстро бьет по урожаю. Иногда полезно заранее посмотреть, как сдерживают нашествие насекомых в саду, чтобы не ловить проблему уже по факту. А если сбор и хранение урожая идут следом одно за другим, пригодится и разбор про ошибки соседства овощей при хранении - там тоже хватает бытовых промахов.

"Если ягоды начали сыпаться, не ограничивайтесь одной проверкой. Смотрите сразу на полив, возраст куста, загущение и признаки болезни. У смородины причина редко бывает одна, чаще их две или три. Чем быстрее уберете слабые ветви и выровняете уход, тем меньше потеряете". агроном-практик Иван Трухин

Ответы на популярные вопросы

Почему осыпаются только завязи, а не зрелые ягоды?

Чаще всего куст просто не вывозит нагрузку, особенно после сильного цветения. Еще причина может быть в нехватке воды или питания.

Нужно ли сразу обрезать молодой куст, если он сбрасывает завязи?

Нет, в первый и второй год это может быть нормой. Молодому кусту дают нарастить корни, а не заставляют тянуть урожай любой ценой.

Можно ли спасти ягоды после сильной жары?

Частично — да, если быстро наладить полив и замульчировать почву. Но поврежденные завязи уже не вернешь, их куст сбросит сам.

Что делать, если опадение идет после дождей?

Проверить, не стоит ли вода у корней, и сразу разрыхлить почву. Если земля тяжелая, проблема часто сидит именно там.

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