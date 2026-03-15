Женщина с седыми волосами
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 15:03

Горькая правда о седине: эти привычки заставляют волосы терять цвет на десятилетия раньше

В прошлом году на даче соседка в свои 32 года уставилась в зеркало и ахнула: на висках проступили серебристые нити. Она винила жару, бессонные ночи с детьми и дефицит витаминов из городской диеты. А вчера коллега в офисе, курящий пачку в день, уже половина головы в седом — и шутит, что это от нервов на работе. Такие истории знакомы многим: седина подкрадывается незаметно, сея панику, хотя наука давно разобралась в ее механизмах.

"Появление седины зависит от количества меланоцитов в волосяных фолликулах, которые вырабатывают пигмент меланин. Дефицит витаминов группы В, цинка или железа нарушает их работу, и волосы белеют раньше срока. Стресс усиливает это через кортизол, сужая сосуды у корней. Но генетика — главный фактор, ее не переспорить, только поддерживать организм правильным питанием и уходом".

Косметолог Анастасия Шевелева

Седина только с возрастом?

У европейцев седые пряди проступают к 30-35 годам, азиаты ждут до 40, африканцы — после 50, и женщины у последних на пять лет позже мужчин. Но в 20-25 лет седина тоже реальна, если меланоциты от родителей скупы на пигмент меланин. Биохимия проста: эти клетки в фолликулах истощаются, и волос выходит бесцветным.

Дефицит витаминов группы В, цинка, железа подстегивает процесс, нарушая синтез меланина в кератиноцитах. Гормональные сбои или аутоиммунные болезни добавляют масла в огонь, блокируя питание луковиц. Наследственность правит бал, ее не обманешь.

Наследственность определяет запас меланоцитов с рождения, и если их мало, седина накатывает волной рано. Заболевания вроде тиреоидита ускоряют истощение, подтверждено исследованиями волосяных стволов под микроскопом.

Стресс поседеет за ночь

Адреналин и кортизол от стресса сжимают сосуды у корней волос, меланоциты недополучают кислород и глюкозу для пигмента. Хронический напряг ускоряет запуск седины, но не вызывает ее с нуля — это антропологический факт из пословиц вроде "от нервов поседел". Родители часто винят детей в своих прядях, и частично правы.

Гормоны стресса окисляют клетки фолликулов, снижая выработку меланина на 20-30% за месяцы. Кортизол разрушает коллаген, влияя на кожу головы косвенно. Постоянное давление ослабляет барьер, пропуская свободные радикалы.

Биохимия подтверждает: острый стресс не белит за ночь, но накапливающийся — да, через истощение антиоксидантов в луковицах. Медитация или массаж снижают кортизол.

Курение ускоряет сединю

Никотин бьет по сосудам головы, фолликулы голодают без крови, меланоциты чахнут. Курильщики седеют в четыре раза чаще некурящих, старение ускоряется на 10-15 лет по волосам. Неправильное питание добавляет дефицита микроэлементов для пигмента.

Табачный дым окисляет белки в стержне волоса, делая его ломким и бледным. Глюкоза из сладкого не спасет, нужен баланс витаминов. Курение разрушает сосудистую сеть вокруг луковиц физически.

Окраска провоцирует новые седые

Краска не будит новые седые волоски, влияет только на структуру уже белых, делая их тоньше. Некачественные составы сушат кутикулу, седые с их плотным слоем страдают больше. Пот и спорт усугубляют сухость.

Меланин отсутствует в седом стержне, краска цепляется хуже за счет монолитной оболочки. Правильный уход восстанавливает блеск без вреда.

"Седые волосы имеют меньше липидов в кутикуле, поэтому кажутся тусклыми и жесткими для укладки. Окрашивание их не ускоряет, но требует средств с протеинами для защиты. Курение и стресс вредят сильнее, блокируя меланин через сосуды. Уход фокусируйте на увлажнении и антиоксидантах, чтобы сохранить объем".

Косметолог Марина Кравцова

Седину можно повернуть вспять

Если дефицит витаминов или сбой организма спровоцировал раннюю сединю, курс лечения останавливает дальнейшее. Витамины В, железо, цинк восстанавливают меланоциты частично. Но выросший седой волос не окрасится — пигмент синтезируется только в ростовой фазе.

Аутоиммунные атаки на фолликулы требуют терапии, иначе процесс идет дальше. Питание на ночь влияет на гормоны косвенно.

Седые волосы не укладываются

Плотный внешний слой седых прядей сопротивляется краске и фиксаторам, но средства с силиконами и протеинами решают проблему. Специалист подберет уход, чтобы пряди блестели и держали форму. Сальные железы на коже головы не мешают при правильном шампуне.

FAQ

Можно ли замедлить сединю?
Да, витаминами, отказом от курения и контролем стресса — они поддерживают меланоциты. Генетику не изменить.

Почему седые тоньше?
Без меланина стержень теряет объем, кутикула плотнее. Уход с маслами помогает.

Проверено экспертом: косметолог Анастасия Шевелева

Автор Марина Кравцова
Марина Кравцова — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, Сеченовский университет) с 12-летним стажем. Эксперт по антивозрастной терапии и здоровью кожи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

