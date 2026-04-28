Коты облизывают друг друга
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:21

Вкус охотника в тарелке: как запах заставляет кошку бросить еду, даже если она голодна

Владельцы кошек часто сталкиваются с одной и той же картиной: питомец с энтузиазмом подбегает к миске, съедает пару кусочков, а затем внезапно уходит, оставляя изрядную порцию нетронутой. В жару "поплывшее" желе или заветренные сухари вызывают лишь раздражение, но даже со свежим кормом история повторяется с завидным постоянством. Пока мы списываем это на привередливый характер или испортившийся "аппетит", биологи из Университета Ивате доказали, что причина кроется в глубоко спрятанных нейробиологических настройках хищника.

"Кошки демонстрируют поразительную избирательность, основанную на сенсорной новизне. В то время как для человека запах — лишь сопровождение трапезы, для кошачьих он служит главным индикатором необходимости продолжать охоту или потребление. Как только интенсивность ароматического сигнала падает, мозг животного дает команду на прекращение активности, даже если желудок еще далеко не полон".

Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Ольфакторная ловушка: почему кошки бросают еду

Японские ученые экспериментальным путем доказали, что кошки подвержены ольфакторной сенсорно-специфической сытости. Это состояние напоминает человеческое пресыщение определенным продуктом, когда любимая пицца перестает казаться желанной, но манящий аромат десерта меняет дело. Исследовательская группа провела серию тестов, где голодные кошки отказывались доедать 20-граммовую порцию, выбирая лишь ее треть, однако с готовностью возвращались к трапезе, если менялся хотя бы аромат миски.

Интересно, что уровень "пахучести" корма напрямую не влиял на привязанность животного. Анализ летучих органических соединений показал, что решающим фактором является именно кодировка сигналов, поступающих в мозг. Когда кошки получали возможность пробовать разные виды корма последовательно, их аппетит не угасал, что подтверждает теорию о значимости новизны в рационе.

Данный механизм отличает кошек от собак: вторые куда менее чувствительны к ольфакторному привыканию, что делает их незаменимыми в поиске специфических запахов. В то время как псовые готовы следовать за одним стимулом до конца, кошки эволюционно настроены на смену объектов интереса, что важно в мире скрытых ландшафтов дикой природы, где разнообразие добычи — залог выживания.

Эволюционный след одиночного охотника

Поведение домашних кошек — это прямое наследие их предков, африканских диких кошек, которые в естественной среде были вынуждены охотиться на мелкую добычу по несколько раз в день. В отличие от стайных хищников, приспособленных к быстрому расщеплению большой туши, кошки выработали привычку дробного питания. Этот ритм заложен на уровне биологической программы и не меняется от условий содержания в квартире.

Специалисты отмечают, что даже технологии выживания в автономных условиях не способны полностью переломить инстинкты, сформированные тысячелетиями. Одиночный хищник не может позволить себе чрезмерную жадность, так как она снижает бдительность, необходимую для безопасности. Понимание этого факта помогает избавиться от иллюзии "капризности" питомца, переводя вопрос питания в плоскость физиологии.

Также важно помнить, что в дикой среде животные ориентируются не только на зрение, но и на микроскопические изменения состава окружающей среды и микробиоты добычи. Привыкание к одной цели — это не просто прихоть, а способ сэкономить когнитивный ресурс для эффективного поиска новых источников белка.

Практическое применение: как обмануть аппетит

Данные исследования имеют прямое медицинское использование. Для кошек, страдающих от лишнего веса, манипуляция запахами может стать способом снижения калорийности порции без медикаментозного вмешательства. Если предложить питомцу еду с уже знакомым "уставшим" запахом, уровень пищевой мотивации упадет, что естественным образом ограничит потребление лишних порций.

Напротив, для пожилых или анорексичных животных стимуляция новым, ярким ароматом способна спровоцировать активацию метаболических процессов. Изменение пищевых привычек требует научного подхода, сопоставимого с тем, как историки восстанавливают быт предков по крупицам артефактов. Малое воздействие на обонятельные рецепторы может принести результат, которого невозможно добиться просто увеличением объема миски.

В завершение следует сказать, что даже поиск внеземных сигналов сегодня опирается на принципы анализа паттернов, а не простого присутствия объекта. Кошачья психика работает по схожим алгоритмам: для них важна не сама материя пищи, а информация, которую она передает через рецепторы носа, сообщает сайт University of Iwate.

"Использование сенсорных стимулов — ключ к управлению метаболизмом домашних животных. Мы привыкли регулировать вес исключительно порциями, забывая о том, что кошка — это в первую очередь нос, а потом желудок. Варьируя ароматический профиль пищи, мы можем помочь животному поддерживать нормальный вес, не доводя его до стрессового чувства голода или, наоборот, переедания".

Эксперт в области науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Почему кошка не доедает, хотя выглядит голодной?
Животное перестает проявлять интерес к пище из-за привыкания к ее запаху, а не из-за наполненности желудка.

Может ли смена запаха помочь, если корм тот же самый?
Да, эксперименты подтвердили, что замена ароматизатора или изменение ольфакторного фона заставляет кошку вернуться к поеданию той же базовой пищи.

Поможет ли это владельцам кошек с ожирением?
Использование менее "привлекательных" запахов в однообразном рационе помогает снизить общий объем съедаемого без мучительных ограничений.

Читайте также

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Читайте также

Забудьте о кислороде: ученые нашли универсальный способ обнаружить жизнь за пределами Земли 19.04.2026 в 14:26

Традиционные поиски следов кислорода или метана могут оказаться неэффективными, поэтому ученые предложили принципиально новый подход для обнаружения жизни.

Читать полностью » Ученые на пороге разгадки: в коммуникации кашалотов нашли фонетические свойства, похожие на человеческие 19.04.2026 в 9:23

Исследователи обнаружили, что привычные звуки морских обитателей подчиняются строгим правилам, которые напоминают элементы формирования человеческой речи.

Читать полностью » Историческая ошибка или прорыв: почему знаменитый ископаемый осьминог оказался самозванцем 15.04.2026 в 19:18

Ученые применили современные методы визуализации к известной находке, что позволило выявить фундаментальные ошибки в описании давно изученного существа.

Читать полностью » Путешествие сквозь миллионы лет: необычная бактерия, найденная в сибирских скважинах 15.04.2026 в 14:46

Томские исследователи изучили уникальные организмы из глубинных пластов земли, чье устройство не менялось с древнейших геологических эпох нашей планеты.

Читать полностью » Космическая гостья уже рядом: шанс увидеть ее стремительно тает 15.04.2026 в 12:31

Астрофизик Сергей Богачев рассказал NewsInfo, какую редкую комету можно увидеть уже сегодня и представляет ли она опасность для землян.

Читать полностью » Иммунитет переписывают заново: первые результаты называют прорывом 13.04.2026 в 13:22

Гематолог Павел Трахтман рассказал NewsInfo о перспективах "перезапуска" иммунитета при аутоиммунных заболеваниях.

Читать полностью » Погода резко меняет сценарий: снег и дождь сменятся теплом уже скоро 10.04.2026 в 12:09

Метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала NewsInfo о погоде на Пасху в центре России.

Читать полностью » Первый спутник перевернул историю: вот какой день на самом деле открыл космическую эру 10.04.2026 в 10:38

Астроном Дмитрий Вибе в эфире Pravda.Ru объяснил, почему Луна нужна человечеству не как цель, а как этап перед полетом на Марс.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Москва облегчает жизнь автомобилистам: бесплатные парковки на майские праздники на этих улицах
Недвижимость
Прощайте, огромные холлы: зумеры пересматривают понятие роскоши в элитном жилье
Россия
Искусственный интеллект забирает рабочие места в банках, но зарплаты растут – как это возможно
Авто и мото
Обновите технику без единой копейки: трюк лизинга, о котором молчат банки
Еда
3 причины, по которым просмотр еды в соцсетях может быть полезным для здоровья
Авто и мото
Колодки изнашиваются вдвое быстрее не просто так: этот фактор игнорируют даже опытные водители
Спорт и фитнес
Счастливая жизнь начинается не с денег: простая привычка делает человека добрее и меняет настроение
Технологии
Пароль есть, а защиты нет: одна настройка решает, попадет ли злоумышленник в аккаунт
