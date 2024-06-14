С 2022 года в России не было ни одного случая побега из исправительных колоний, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев. Лишь один человек сбежал из следственного изолятора, но его задержали в течение недели.

Директор ФСИН подчеркнул, что с 1995 года количество побегов сократилось в 40 раз и практически сошло на нет. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма сотрудников службы, их готовности выполнять поставленные задачи и эффективности функционирования всей системы.

Министр юстиции Константин Чуйченко отметил, что в настоящее время подразделения службы охраны уголовно-исполнительной системы являются крупнейшим коллективом в этой сфере в России. Под их контролем находятся более 800 объектов, включая учреждения Министерства юстиции и Министерства здравоохранения.

Чуйченко также подчеркнул, что в России постоянно совершенствуются методы организации охраны пенитенциарных учреждений, направленные на обеспечение надежной изоляции преступников и лиц, находящихся под стражей. Развивается соответствующее законодательство, внедряются современные технические средства надзора, повышается эффективность контроля за выполнением служебных обязанностей.

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