Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 87,373
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.06.2024 : 94,0759
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:40

"Победа" сплотит молдавскую оппозицию

Политическая коалиция "Победа" активно работает над объединением оппозиционных сил в Молдавии с целью предотвращения применения в стране сценария, аналогичного украинскому, а также с целью помешать Майи Санду стать президентом на второй срок.

Эту информацию озвучила депутат и исполнительный секретарь Марина Таубер.

"Коалиция "Победа" делает все возможное, чтобы объединить оппозиционные силы Молдавии. Несмотря на огромное давление со стороны властей, мы продолжаем нашу борьбу за будущее республики и призываем всю оппозицию к объединению. Общеизвестно, что Молдавия движется в направлении ускоренного украинского сценария… Нам необходимо спасти нашу страну от подобных действий", — отметила Таубер в своем Telegram-канале.

Согласно ее высказываниям, основная цель всех здравомыслящих политических сил заключается в предотвращении повторного избрания Санду. Кроме того, Таубер призывает оппозицию противостоять референдуму о вступлении страны в ЕС. По ее мнению, граждане должны высказаться против вступления в Европейский союз.

"Мы осознаем, что США и Европа имеют свои планы относительно нашей страны. Мы постоянно информируем граждан, что Молдавия может стать площадкой для начала военных действий со стороны посторонних сил", — добавила депутат.

24 декабря Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок президентства, а также выдвинула инициативу о проведении референдума в парламенте, чтобы жители могли высказать свое мнение относительно присоединения Молдавии к Европейскому союзу. Референдум запланирован на 20 октября, в день выборов президента.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Минюст США отказался давать комментарий по Ассанжу

Минюст США отказался давать комментарий по Ассанжу

Министерство юстиции Соединенных Штатов воздержалось от высказываний по поводу договоренности с основателем организации WikiLeaks — Джулианом Ассанжем, что приведет к его освобождению.

Читать полностью
Сенатор Джабаров: отношения РФ с ЕС не улучшатся при Кае Каллас

Сенатор Джабаров: отношения РФ с ЕС не улучшатся при Кае Каллас

Отношения между ЕС и Москвой вряд ли улучшатся при новой главе евродипломатии в лице премьера Эстонии Каи Каллас, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Читать полностью

Общество

Демонстранты ворвались в здание парламента Кении, слышатся выстрелы

Демонстранты ворвались в здание парламента Кении, слышатся выстрелы

Демонстранты сумели преодолеть охрану и проникнуть на территорию парламента в столице страны, Найроби. Информация об этом появилась на странице телеканала Citizen TV в социальной сети X. Сообщается, что часть парламентского здания была охвачена огнем, а внутри слышались звуки выстрелов.

Читать полностью
ГД приняла в I чтении законопроект о наставничестве для подростков в трудной ситуации

ГД приняла в I чтении законопроект о наставничестве для подростков в трудной ситуации

Государственная Дума одобрила законопроект о разработке специального отдела наставничества для граждан с отклоняющимся от общепринятых норм поведением, которые не достигли 18 лет. Об этом было заявлено на пленарном заседании в первом чтении.

Читать полностью

Новости