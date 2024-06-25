Политическая коалиция "Победа" активно работает над объединением оппозиционных сил в Молдавии с целью предотвращения применения в стране сценария, аналогичного украинскому, а также с целью помешать Майи Санду стать президентом на второй срок.



Эту информацию озвучила депутат и исполнительный секретарь Марина Таубер.



"Коалиция "Победа" делает все возможное, чтобы объединить оппозиционные силы Молдавии. Несмотря на огромное давление со стороны властей, мы продолжаем нашу борьбу за будущее республики и призываем всю оппозицию к объединению. Общеизвестно, что Молдавия движется в направлении ускоренного украинского сценария… Нам необходимо спасти нашу страну от подобных действий", — отметила Таубер в своем Telegram-канале.



Согласно ее высказываниям, основная цель всех здравомыслящих политических сил заключается в предотвращении повторного избрания Санду. Кроме того, Таубер призывает оппозицию противостоять референдуму о вступлении страны в ЕС. По ее мнению, граждане должны высказаться против вступления в Европейский союз.



"Мы осознаем, что США и Европа имеют свои планы относительно нашей страны. Мы постоянно информируем граждан, что Молдавия может стать площадкой для начала военных действий со стороны посторонних сил", — добавила депутат.



24 декабря Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок президентства, а также выдвинула инициативу о проведении референдума в парламенте, чтобы жители могли высказать свое мнение относительно присоединения Молдавии к Европейскому союзу. Референдум запланирован на 20 октября, в день выборов президента.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)