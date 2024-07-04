Оппозиционный молдавский союз "Победа" объявил о проведении 7 июля масштабного фестиваля дружбы народов, который пройдет в различных городах Молдавии и представит блюда традиционной кухни стран Евразийского экономического союза.



Блок"Победа" провел фестиваль дружбы народов уже прошел 18 мая в трех городах Молдавии — Бельцах, Оргееве и Тараклии, а также в автономии Гагаузия.



На мероприятии выступили артисты из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. В программе праздника были предусмотрены конкурсы, розыгрыши, лотерея, а также дегустация блюд различных народов Содружества Независимых Государств.



Блок "Победа" приглашает всех желающих принять участие в Фестивале Единства народов 7 июля.



"Мероприятие будет посвящено ценностям традиционной семьи, которая является опорой и источником поддержки, наших корней."



Гостей порадуют блюда национальной кухни стран Евразийского экономического союза: русские блины, белорусские драники, армянский шашлык, киргизский плов и казахские сладости. На фестивале будут проводиться конкурсы, розыгрыши, раздача подарков и призов.



Все угощения и развлечения будут предоставлены бесплатно, как сообщается в публикации в Telegram-канале политического союза.



Торжества пройдут на центральных площадях южных городов Молдавии — Вулканешт, Тараклия, а также в Оргее и Бельцах на севере и в центре страны соответственно. В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз и развитие сотрудничества с Россией.



На этом мероприятии было объявлено о создании союза "Победа", в который вошли партии "Шанс", "Шор", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдавии".



Илан Шор был выбран председателем исполнительного комитета нового союза. С 2022 года Молдавия игнорирует заседания СНГ и Евразийского экономического союза, в которых у нее статус наблюдателя.



Нынешние власти страны выразили решительное намерение переправить экспортный рынок на запад.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)