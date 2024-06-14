Представители коалиции "Победа" планируют присутствовать на заседании парламента, несмотря на то, что вчера им было запрещено участвовать в пяти заседаниях, как сообщил депутат Вадим Фотеску.



Гроссмейстер парламента и лидер ПДС Игорь Гросу отказался предоставлять возможность выступления членам оппозиционной коалиции "Победа", выключая их микрофоны.



В ответ на это они заблокировали место для выступлений в парламенте, выразив свое негодование по поводу игнорирования их предложений правящей партией.



Гросу предложил исключить этих оппозиционеров из участия в пяти пленарных заседаниях, и за это проголосовали 57 депутатов правящей партии.



В список включили, помимо депутата Боли, Вадима Фотеску, Дениса Уланова, Ирину Лозован, Марину Таубер, Регину Апостолову и Александра Нестеровского.



"Мы собираемся попробовать пройти, нам никто не запрещал посещать здание, ведь у нас там свои офисы, где мы можем заниматься своим делом. Мы намерены присутствовать на пленарном заседании и посмотрим, как все сложится, так как мы считаем, что решение о запрете нашего присутствия на пяти заседаниях несправедливо, мы не нарушали никаких правил", — поделился Фотеску с журналистами.



У здания парламента собрались сторонники коалиции "Победа", которые выразили свое несогласие с запретом на участие оппозиционных депутатов. Участники протестной акции скандируют лозунг "Против диктатуры".



Члены другой оппозиционной коалиции парламента — Блока коммунистов и социалистов (БКС) — высказались критически по отношению к ПДС и его лидеру ранее в четверг, призвав Гросу добровольно уйти в отставку.



Вице-спикер от БКС Влад Батрынча заявил, что нынешний парламент недейственен и должен быть распущен, а парламентские выборы в Молдавии должны состояться одновременно с президентскими 20 октября.



С мая 2022 года оппозиция в Молдавии активно проводит антиправительственные мероприятия протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, которая является неофициальным лидером ПДС.



Протестующие обвиняют власть страны в неспособности решить экономический и энергетический кризис, а также в давлении на оппозицию.



В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических формирований, включая Партию социалистов, а также партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

Фото: www.flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)