Депутаты парламентской группировки от альянса "Победа" разработали инициативы с целью отстранения от занимаемой должности спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, сообщили в пресс-службе политической силы через Telegram-канал.



Руководитель парламента в четверг отказывал в выступлениях членам оппозиционной альянс "Победа", запирая их микрофоны.



В ответ они блокировали трибуну парламента, выразив протест против игнорирования своих инициатив правящей партией.



Председатель парламента предложил запретить этим оппозиционерам участвовать в пяти пленарных заседаниях. За это проголосовали 57 депутатов правящей партии. В список, помимо депутата Василия Боли, включились Вадим Фотеску, Денис Уланов, Ирина Лозован, Марина Таубер, Регина Апостолова и Александр Нестеровский.



"Парламентская группировка "Победа" разработала проекты резолюций Парламента об инициировании процедуры отзыва и, соответственно, отклика от должности председателя Парламента Игоря Гросу.



Сегодня депутаты парламентской группировки утверждают эти проекты и призывают коллег из оппозиции, фракции Блока коммунистов и социалистов, поставить свои подписи под этими проектами, чтобы зарегистрировать документы и легально начать процедуру отстранения от должности господина Игоря Гросу", — говорится в заявлении альянса, опубликованном в Telegram-канале.



В соответствии с основным законом, глава парламента может быть снят в любое время Парламентом тайным голосованием по инициативе 1/3 избранных депутатов.



"Гросу постоянно выходит за рамки своих служебных полномочий, забывая о том, что он такой же представитель народа, как и все другие, но не высший.



Обязанности председателя парламента строго прописаны в регламенте и связаны исключительно с административными мерами, организацией и проведением заседаний в строгом соответствии с регламентом", — отмечает оппозиция.



Альянс "Победа" утверждает, что Гросу постоянно нарушает права оппозиционных депутатов, высказывает оскорбления и недоказанные обвинения, нарушает принципы разделения властей, презумпции невиновности.



С критикой в адрес ПДС и его лидера ранее в четверг выступили члены другой оппозиционной силы парламента — Блока коммунистов и социалистов (БКС), которые призвали Гросу уйти добровольно в отставку.



Вице-спикер законодательного собрания от БКС Влад Батрынча заявил, что нынешний парламент неэффективен и должен быть распущен, а парламентские выборы в Молдавии должны проводиться одновременно с президентскими 20 октября.



В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду, которая является неофициальным лидером правящей партии ПДС.



Участники акций обвиняют власть страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергетическом секторе, а также в давлении на оппозицию.



В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители нескольких других политических сил, включая Партию социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)