Билет в мусорку: с сегодняшнего дня опаздывать на рейсы "Победы" стало дороже

В пять утра в аэропорту обычно тихо, но ближе к часам пик уже слышно, как по громкой связи объявляют посадку, а сотрудники начинают сверять списки у стойки. В одной очереди кто-то спешит, потому что "так раньше успевали", а в другой — спокойно проверяет маршрутную квитанцию и смотрит время вылета. Именно такие привычки и становятся проблемой, когда в правилах появляется единое "окно" закрытия выхода на посадку. Теперь пассажирам "Победы" придётся ориентироваться на один стандарт: за сколько минут закрывают доступ на борт. С 2 июня 2026 года это время станет одинаковым во всех аэропортах маршрутной сети авиакомпании.

"Когда правила закрытия выхода на посадку единые, выигрывает дисциплина: пассажир меньше полагается на "в прошлый раз так пустили”, а ориентируется на конкретное время в маршрутной квитанции. Я бы советовал закладывать запас не только на дорогу до аэропорта, но и на все "тихие” этапы — проверку документов, багаж и поиск нужного выхода. Если вылет ранний или стыковка сложная, лучше прийти раньше, чем надеяться на удачу. И обязательно сверяйте время, указанное в вашей маршрутной квитанции, а не на табло "где-то рядом”". Должность ("role" в списках) Дмитрий Гаврилов

Что меняется с 2 июня 2026 года

Авиакомпания "Победа" унифицировала правила посадки по всей маршрутной сети. Пресс-служба перевозчика сообщила: с 2 июня 2026 года посадка на все рейсы будет завершаться строго за 25 минут до времени вылета. Это время указано в маршрутной квитанции.

Раньше закрытие выхода на посадку могло отличаться в зависимости от конкретного аэропорта. Из-за этого путешественники сталкивались с путаницей: один график действовал в одном авиаузле, другой — в другом. Теперь компания закрепила единое "окончание" посадки, чтобы не было разных правил на соседних маршрутах.

Как теперь считать время до вылета

По заявлению "Победы", ориентир для пассажира один — отметка во времени вылета в маршрутной квитанции. Именно от неё нужно отнимать 25 минут, чтобы понять, когда выход на посадку начнут закрывать.

В официальном сообщении перевозчик сформулировал правило так: "Сообщаем, что со 2 июня 2026 года во всех аэропортах маршрутной сети будет действовать единое время окончания посадки на борт — за 25 минут до времени вылета, указанного в маршрутной квитанции".

Где нововведение заметнее всего

Наибольшие изменения коснутся пассажиров из московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Также это затронет международный аэропорт Сочи. Там до введения единого стандарта действовал менее строгий регламент.

В исходных правилах сообщалось, что раньше посадку могли завершать за 20 минут до отправления воздушного судна. Теперь эти направления приводят к общему знаменателю — 25 минутам до времени вылета из маршрутной квитанции.

Как пассажирам планировать поездку

"Победа" рекомендует заранее планировать прибытие в аэропорт и следить за информацией на табло. Смысл простой: если пассажир ориентируется на старые привычки, риск не попасть на посадку растёт. Поэтому лучше не играть в "успею впритык".

Для части аэропортов, которые входят в маршрутную сеть лоукостера, интервал закрытия посадки уже мог применяться на практике. Однако введение единого стандарта внутри сети должно помочь перевозчику выстраивать подготовку самолётов к вылету и снижать вероятность сбоев из-за позднего выхода пассажиров на посадку.

Короткая памятка по правилам

Разница между "влететь в последний момент" и "приехать заранее" упирается в один параметр: сколько минут осталось до вылета по маршрутной квитанции. При едином стандарте пассажиру остаётся только одно — смотреть свой документ и закладывать запас по времени.

Что учитывать Правило Время вылета Берите из маршрутной квитанции Окончание посадки Закрытие выхода на посадку — за 25 минут до вылета Дата начала С 2 июня 2026 года

Если вылет по расписанию, а вы приедете "к табло", вы рискуете попасть в момент, когда выход уже закрывается. Поэтому полезно сверить маршрутную квитанцию и заранее прикинуть путь внутри аэропорта: от входа и проверки до нужного выхода. Так вы снижаете шанс остаться без посадки по времени, даже если билет действительный.

"Единый регламент по окончанию посадки логичен: при лоукост-оборачиваемости задержка из-за опоздавших быстро становится проблемой для следующего рейса. Пассажиру в такой ситуации важнее всего не гадать, сколько дадут "допуска”, а понимать, что окно закрывается по фиксированной точке. Самый простой способ избежать сюрпризов — заранее оценить время на дорогу и не приезжать к аэропорту в расчёте "как-нибудь успею пройти”. Если в поездке пересадки или вы летите после дороги, запас стоит добавлять автоматически". Должность ("role" в списках) Андрей Волков

FAQ

Вопрос? За сколько минут теперь закрывают посадку у "Победы"?



Ответ: За 25 минут до времени вылета, указанного в маршрутной квитанции.





Вопрос? С какой даты действует единое правило?



Ответ: С 2 июня 2026 года во всех аэропортах маршрутной сети.





Вопрос? Какие направления затронут сильнее всего?



Ответ: Внуково и Шереметьево в Москве, а также международный аэропорт Сочи. Ранее там посадку могли завершать за 20 минут.





Вопрос? На что ориентироваться пассажиру, чтобы не опоздать?



Ответ: На время вылета в маршрутной квитанции и на информацию на табло в аэропорту, а не на старые привычки по конкретному месту.

Проверено экспертом: специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

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