﻿На Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей, среди которых Полтавская, Харьковская и Днепропетровская, а так же подконтрольная ВСУ часть Запорожской области Российской Федерации.

Это подтверждают онлайн карты министерства цифровой информации Украины.

Согласно данным сайта, воздушная тревога была объявлена в данных областях в один и тот же момент времени — в 13.45 по Москве.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)