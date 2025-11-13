Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кашель после болезни
Кашель после болезни
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 12:03

Кашель не проходил неделю — оказалось, всё гораздо опаснее

Врач Анастасия Бакина: пневмония остаётся одной из самых опасных болезней лёгких

Пневмония остаётся одним из самых опасных заболеваний дыхательной системы, несмотря на достижения современной медицины. К Всемирному дню борьбы с пневмонией врач общей практики Анастасия Бакина рассказала в своём Telegram-канале о причинах, симптомах и правильном лечении этого недуга.

"Чаще всего пневмония развивается из-за бактерии, но может быть вызвана грибками и вирусами. Даже кусочек пищи, застрявший в дыхательных путях, может стать причиной развития заболевания", — пояснила специалист.

По её словам, воспаление лёгких встречается довольно часто, однако до сих пор остаётся жизнеугрожающим состоянием. В группу риска входят маленькие дети и пожилые люди, у которых иммунная система не всегда справляется с инфекцией.

Почему пневмония опасна

Пневмония поражает альвеолы — мельчайшие пузырьки в лёгких, отвечающие за обмен кислорода и углекислого газа. При воспалении они заполняются жидкостью, из-за чего дыхание становится затруднённым, а организм недополучает кислород.

Если лечение начато несвоевременно, воспаление может привести к дыхательной недостаточности, сепсису и даже смерти.

"При неправильном лечении воспаление лёгких может привести к смерти", — подчеркнула Бакина.

Как проявляется воспаление лёгких

Основные симптомы классической формы заболевания:

  • повышение температуры выше 38 °C;

  • потливость и озноб;

  • вялость, упадок сил;

  • кашель, часто с мокротой;

  • боль в грудной клетке, усиливающаяся при вдохе.

В некоторых случаях болезнь может протекать атипично — без выраженного жара, что особенно опасно для пожилых пациентов.

Диагностика и лечение

"Подтвердить диагноз можно при помощи рентгена или КТ. Далее врач должен установить возбудителя", — отметила врач.

После выявления причины подбирается индивидуальное лечение:

  • Бактериальная пневмония лечится антибиотиками, назначенными по результатам анализов.

  • Вирусная форма требует противовирусных препаратов и симптоматической терапии.

  • Грибковая пневмония лечится антимикотическими средствами под строгим контролем врача.

Независимо от формы заболевания, пациент должен находиться в состоянии покоя, получать обильное питьё и регулярно проветривать помещение. Без полноценного лечения пневмония не проходит самостоятельно.

Сравнение: бактериальная и вирусная пневмония

Признак Бактериальная форма Вирусная форма
Температура Высокая, выше 38 °C Умеренная или повышенная
Кашель С мокротой Сухой или слабый
Начало болезни Постепенное Резкое
Лечение Антибиотики Противовирусные препараты

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сбивать температуру при первых признаках жара.
    Последствие: Замедление иммунной реакции.
    Альтернатива: Давать жаропонижающее только при температуре выше 38,5 °C.

  • Ошибка: Отказываться от госпитализации.
    Последствие: Риск осложнений и дыхательной недостаточности.
    Альтернатива: При тяжёлой форме лечиться под наблюдением врача.

  • Ошибка: Прекращать антибиотики при улучшении самочувствия.
    Последствие: Рецидив болезни и устойчивость бактерий.
    Альтернатива: Проходить полный курс лечения.

А что если пневмония протекает без симптомов?

Иногда воспаление лёгких развивается скрыто, особенно у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. В таких случаях болезнь можно заподозрить по быстрой утомляемости, затруднённому дыханию и учащённому пульсу. При малейших подозрениях стоит сделать рентген лёгких и обратиться к врачу.

Плюсы и минусы домашнего лечения

Аспект Плюсы Минусы
Домашний покой Способствует восстановлению Нельзя контролировать осложнения
Приём лекарств по схеме Удобен Требует строгой дисциплины
Самолечение - Опасно при любой форме пневмонии

FAQ

Можно ли лечить пневмонию без антибиотиков?
Только если она вирусная и врач подтвердил диагноз. В противном случае без антибиотиков не обойтись.

Сколько длится лечение?
В среднем — от 2 до 4 недель, в зависимости от тяжести.

Когда можно выходить на улицу после болезни?
После нормализации температуры и исчезновения одышки, но только с разрешения врача.

Мифы и правда

Миф: Пневмония — это просто осложнённая простуда.
Правда: Это самостоятельное заболевание, часто развивающееся внезапно и требующее лечения.

Миф: Без температуры пневмонии не бывает.
Правда: У пожилых людей болезнь может протекать без жара.

Миф: Можно лечить воспаление лёгких дома травами и компрессами.
Правда: Народные методы допустимы только в дополнение к медикаментозной терапии.

Исторический контекст

Пневмонию называли "капитаном смерти" ещё в XIX веке — до появления антибиотиков она была одной из главных причин смертности. Открытие пенициллина в 1928 году стало переломным моментом: с тех пор смертность от болезни снизилась в десятки раз. Однако врачи напоминают — даже сегодня пневмония требует внимательного подхода и не терпит самолечения.

3 интересных факта

Каждый год пневмонией заболевают более 400 миллионов человек по всему миру.

У детей до 5 лет заболевание является одной из главных причин госпитализации.

Регулярное проветривание и вакцинация против гриппа снижают риск воспаления лёгких на 30%.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Польза винегрета усиливается при использовании оливкового масла холодного отжима — Екатерина Лебедева сегодня в 8:19
Раньше делала винегрет по привычке, пока не попробовала добавить яблоко — вкус изменился кардинально

Классический винегрет можно сделать ещё полезнее: выберите оливковое масло, добавьте немного свежести и не забывайте о правильном хранении. Ваш праздничный салат станет идеальным сочетанием вкуса и пользы.

Читать полностью » Сомнолог Алена Гаврилова: поздние перекусы нарушают сон и обмен веществ сегодня в 7:38
Любила перекусить на ночь — а потом удивлялась, почему утром тяжело встать

Почему привычка есть перед сном мешает похудению и может привести к диабету — мнение сомнолога и советы по здоровому режиму питания.

Читать полностью » Польза какао проявляется при употреблении натурального порошка без добавленного сахара — Анна Климова сегодня в 7:19
Всё делала неправильно: кипятила какао и теряла его пользу — теперь готовлю как нужно

Почему натуральное какао полезнее растворимого, как оно влияет на организм и чем может заменить кофе — подробное руководство для ценителей вкуса.

Читать полностью » Врач Зара Марянян: безвредной дозой кофеина признаны 400 мг в день сегодня в 6:34
Раньше не считала кофе опасным — пока врач не объяснил, что я делаю с телом

Сколько кофе можно пить без вреда, чем опасен избыток кофеина и как определить безопасную норму для взрослых, подростков и пожилых.

Читать полностью » Ромашковый чай не содержит кофеина и подходит для вечернего употребления — Андрей Михайлов сегодня в 6:20
Один стакан ромашкового чая вечером — и сон крепкий, как у ребёнка: секрет прост, но работает

Почему ромашковый чай называют напитком спокойствия и здоровья? Узнайте, как он влияет на сон, сердце и пищеварение, и какие ошибки мешают получить пользу.

Читать полностью » Врач Вера Сережина: зимний рацион с орехами и рыбой укрепляет иммунитет сегодня в 5:27
Добавила в рацион один продукт — и перестала мёрзнуть даже в -15

Какие продукты помогут пережить холод, сохранить энергию и укрепить иммунитет зимой — рекомендации врача и пошаговое руководство.

Читать полностью » Врач Александр Андреев: у взрослых без молока увеличился риск остеопороза сегодня в 4:22
Думала, без молока станет легче — а появилась усталость и ломота в костях

Почему нельзя исключать молочные продукты без показаний, какие нутриенты они содержат и как безопасно подобрать альтернативы при непереносимости.

Читать полностью » Врач Михаил Гинзбург: у веганов выявили повышенный риск депрессии сегодня в 3:19
Думала, стану энергичнее без мяса — но организм подал тревожный сигнал

Почему веганы чаще сталкиваются с депрессией и как питание влияет на психическое здоровье — мнение специалиста и советы по профилактике.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Яркие синие и красные цвета отпугивают голубей по данным орнитологов
Дом
Как наказать соседа за выброс негабаритного мусора в мусоропровод: советы адвоката
Садоводство
Сосновая хвоя помогает удерживать влагу и улучшать структуру почвы на участке – Анна Величко
Еда
Тарталетки с шампиньонами и сыром на лаваше получаются хрустящими — повар
Питомцы
Мишура может привести к перитониту у питомца — ветеринары
Питомцы
Ветеринар Цыпленков: защищать собак от клещей нужно при температуре выше плюс десяти градусов
Красота и здоровье
Витамин D приводит к повреждению почек при хроническом передозировании биодобавками — Наталья Кузнецова
Авто и мото
Хотел купить BMW X5 после Нового года — теперь понимаю, что зря тянул до декабря
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet