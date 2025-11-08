Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
компьютер в больнице
Андрей Власов Опубликована вчера в 22:26

Статистика пугает: Югра сталкивается с резким увеличением случаев этого заболевания

В ХМАО наблюдается рост случаев пневмоний на 13,9% и снижение ОРВИ

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксирован рост заболеваемости внебольничными пневмониями на 13,9%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Рост числа пневмоний и снижение ОРВИ

Заболеваемость внебольничными пневмониями в Югре составила 19 случаев на 100 тыс. населения, что на 13,9% выше, чем на предыдущей неделе. В то же время, наблюдается снижение числа заболевших ОРВИ, что свидетельствует о возможном улучшении эпидемиологической ситуации по другим респираторным заболеваниям.

"Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 19 случаев на 100 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 13,9%", — сообщают санврачи.

Вирусная ситуация в регионе

Мониторинг циркулирующих респираторных вирусов показал, что доминирующим в регионе остаётся вирус SARS-CoV-2, его доля составила 40,9%. На втором месте — риновирус (27,4%), а на третьем — парагрипп (7,6%).

Вакцинация и профилактика

В Югре прививки от респираторных инфекций получили 745 тысяч человек, включая 287 680 детей и 3 738 беременных женщин. В связи с увеличением случаев пневмоний, Роспотребнадзор напомнил о важности соблюдения профилактических мер, таких как респираторный этикет, гигиена рук, регулярная влажная уборка и проветривание помещений.

При появлении симптомов респираторных заболеваний специалисты рекомендуют немедленно обратиться к врачу для назначения противовирусной терапии.

