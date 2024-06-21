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В ПМР обеспокоены милитаризацией Молдавии
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:50

В ПМР обеспокоены милитаризацией Молдавии

Милитаризация Молдавии — это фактор, способствующий нарушению стабильности, подчеркнул глава ведомства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в ходе встречи с директором Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по предотвращению конфликтов Кэтрин Фирон.

Он отметил обнаруженные признаки милитаризации, активизации военных мероприятий, поставок военной техники и вооружения на территории соседней Молдовы.

Поскольку конфликт на данной территории не разрешен, поставки вооружения одной из сторон становятся фактором, усиливающим нестабильность, по мнению Игнатьева.

Глава МИД ПМР также отметил, что при несоблюдении одной из сторон договоренностей растет значимость объективного посредничества.

Он выразил надежду на активную поддержку со стороны ОБСЕ. Игнатьев подчеркнул важность визита представителя Центра по предотвращению конфликтов, поскольку данная организация занимается анализом угроз и рисков в области безопасности.

Особенно важно это в контексте текущих событий, когда процесс переговоров деградирует, возникают новые проблемы, они становятся более острыми социально-гуманитарными.

Действия, направленные на милитаризацию и реализуемые Молдовой, вызывают дополнительное напряжение.

Свою поддержку урегулированию конфликта в Приднестровье продемонстрировала директор ОБСЕ по предотвращению конфликтов, подчеркнув, что интересы организации заключаются в активной поддержке процесса мирного урегулирования.

Она подчеркнула, что действия в направлении урегулирования конфликта — сложный процесс, однако цена мира невероятно высока.

Поэтому ОБСЕ будет продолжать свои усилия для достижения консенсуса, который удовлетворит все стороны конфликта.

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