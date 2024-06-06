Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.06.2024 : 88,7436
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.06.2024 : 96,4443
  1. Главная
  2. Страна
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:31

Набиуллина: кредиты берут от безысходности или хорошей жизни

Граждане России оформляют кредиты не только из-за низких доходов, но и от хорошей жизни, заявила на ПМЭФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Мир

Венгрия отвергает опасные решения для российских энергоресурсов

Венгрия отвергает опасные решения для российских энергоресурсов

Будапешт отвергает все решения, которые могут подорвать стабильность поставок энергоресурсов из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Читать полностью
Реттген: Киев всегда имел право наносить удары по РФ

Реттген: Киев всегда имел право наносить удары по РФ

Украина всегда имела возможность атаковать Россию, что соответствует международному законодательству, отметил член бундестага Норберт Реттген в интервью немецкому телеканалу Phoenix.

Читать полностью

Общество

Мурашко: в 2024 году в России не снизилось потребления алкоголя

Мурашко: в 2024 году в России не снизилось потребления алкоголя

На Петербургском международном экономическом форуме 2024 министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поделился данными об уровне потребления спиртных напитков россиянами. О произошедшем сообщают в РИА Новости.

Читать полностью
Депутат ГД Хамзаев: надо запретить продажу алкоголя на День России

Депутат ГД Хамзаев: надо запретить продажу алкоголя на День России

Единоросс Хамзаев объяснил, что торжественные дни для Российской Федерации должны проходить как можно более безвредно для граждан.

Читать полностью

Новости