Теперь только так тренируюсь: 10 минут плиометрики — и никакого чувства вины за ужин
Плиометрические упражнения — это взрывные, динамичные движения, развивающие силу, выносливость и скорость. Такие тренировки не только ускоряют обмен веществ, но и позволяют за короткое время сжечь больше калорий, чем стандартная кардио-нагрузка. Если правильно выстроить последовательность упражнений, всего за 10-20 минут можно получить полноценную тренировку всего тела.
Плиометрика активирует мышцы ног, корпуса и рук, улучшает координацию и баланс. Она полезна как для тех, кто хочет похудеть, так и для спортсменов, стремящихся повысить свою физическую мощность.
Как выполнять упражнения
Soaring eagle
Это упражнение прорабатывает пресс, ягодицы и ноги. Встаньте, поставив стопы на ширину бёдер, опустите руки. Сделайте присед, слегка наклоняя корпус вперёд и вытягивая руки назад, ладонями вверх. Резко подпрыгните, разводя руки и ноги в стороны, как крылья. Приземляйтесь мягко и сразу возвращайтесь в присед. Продолжайте одну минуту.
Pop-up
Задействуются плечи, спина, пресс и ноги. Исходное положение — стоя на четвереньках, колени под бёдрами, кисти под плечами. Напрягите пресс, оттолкнитесь от пола и встаньте на ноги. Слегка согните колени, поднимите руки перед собой. Вернитесь в исходное положение и повторяйте в течение минуты.
Pogo stick
Тренирует мышцы кора, ягодицы и ног. Встаньте прямо, слегка согните колени и напрягите пресс. Быстро оттолкнитесь носками, подпрыгните, фиксируя стопы и кисти. Приземляйтесь мягко, удерживая баланс. Повторяйте непрерывно одну минуту.
Hurdler hop
Задействуются руки, пресс, ягодицы и ноги. Встаньте, согните руки под углом 90 градусов. Перепрыгивайте с одной ноги на другую, поднимая свободную ногу в сторону. Руки свободно движутся для равновесия. Работайте в ритме одну минуту.
Carioca
Упражнение на координацию и мышцы ног. Поставьте левую ногу диагонально за правую, пятка приподнята. Руки разведены в стороны. Сделайте шаг влево левой ногой, затем правой — за левую. Повторяйте шаги, двигаясь в одну сторону, затем меняйте направление. Поддерживайте быстрый темп в течение минуты.
Tush tuck
Прорабатывает пресс, ягодицы и ноги. Лягте на спину, ноги согнуты, руки вытянуты вверх. Напрягите мышцы живота и перекатитесь в положение стоя. Подпрыгните, направив пятки к ягодицам. Приземляйтесь мягко, снова ложитесь и повторяйте в течение минуты.
Open sesame
Укрепляет ягодицы, бедра и руки. Встаньте, слегка согнув колени и локти. Напрягите пресс, подпрыгните, разводя ноги шире бёдер и разворачивая носки наружу. Снова соедините ноги прыжком. Работайте ритмично минуту.
Flutter kick
Задействуются пресс, спина, ягодицы и бедра. Лягте на спину, руки вдоль тела. Напрягите мышцы и попеременно поднимайте ноги вверх, выполняя быстрые махи. Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола. Выполняйте одну минуту.
The straddler
Развивает силу ног и гибкость. Встаньте, согните левое колено, вытяните правую ногу в сторону. Оттолкнитесь левой ногой, поднимаясь вверх, и подтяните правое колено. Приземляйтесь на правую ногу, одновременно вынося левую в сторону. Меняйте стороны в быстром темпе одну минуту.
Getting jiggy
Комбинированное упражнение для всего тела. Встаньте прямо, руки над головой. Подпрыгните на левой ноге, одновременно поднимая правую и касаясь её левой рукой. Затем поменяйте сторону. Продолжайте без остановки в течение минуты.
Ошибки и как их избежать
-
Ошибка: слишком сильные прыжки без контроля приземления.
Последствие: перегрузка коленных суставов.
Альтернатива: уменьшите амплитуду, используйте кроссовки с амортизацией.
-
Ошибка: расслабленный корпус.
Последствие: теряется эффективность, повышается риск травм.
Альтернатива: держите мышцы пресса напряжёнными на протяжении всей тренировки.
-
Ошибка: слишком короткие паузы между упражнениями.
Последствие: переутомление.
Альтернатива: делайте 15-20 секунд отдыха после каждой минуты работы.
А что если у вас мало времени?
Даже 5 минут плиометрики способны запустить метаболизм. Сконцентрируйтесь на 3-4 упражнениях, выполняя их по кругу с минимальным отдыхом. Такой формат отлично подходит для утренней разминки или активной паузы в течение дня.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
высокая интенсивность и быстрый результат;
-
тренировка всего тела;
-
не требуется оборудование;
-
развивает выносливость и координацию.
Минусы:
-
не подходит при проблемах с суставами;
-
требует контроля техники;
-
после первых занятий возможна сильная мышечная боль.
FAQ
Как часто делать плиометрику?
Оптимально 2-3 раза в неделю, чередуя с кардио или силовыми тренировками.
Сколько калорий сжигается?
В среднем от 100 до 200 за 10-20 минут — зависит от темпа и массы тела.
Можно ли выполнять дома?
Да, главное — достаточное пространство и нескользкое покрытие пола.
Мифы и правда
- Миф: плиометрика подходит только профессионалам.
Правда: упражнения можно адаптировать под любой уровень подготовки.
- Миф: она заменяет силовые тренировки.
Правда: плиометрика дополняет силовые, но не заменяет их.
- Миф: чем выше прыжки — тем лучше результат.
Правда: важно качество движений, а не высота.
Исторический контекст
Плиометрика появилась в 1970-х годах в СССР как часть подготовки легкоатлетов. Позже методику переняли западные тренеры, а сегодня такие упражнения входят в программы HIIT, кроссфита и функционального фитнеса. Их суть — сочетание скорости, силы и контроля.
Интересные факты
-
Всего 10 минут плиометрики повышают уровень эндорфинов так же, как 30 минут пробежки.
-
Этот вид тренировки активно используют футболисты и теннисисты.
-
После регулярных занятий улучшается реакция и координация движений.
Плиометрика — это энергичный способ почувствовать силу собственного тела, улучшить форму и зарядиться драйвом, который останется с вами надолго.
