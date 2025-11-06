Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсменка выполняет прыжки
Спортсменка выполняет прыжки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 7:50

Теперь только так тренируюсь: 10 минут плиометрики — и никакого чувства вины за ужин

Плиометрическая тренировка позволяет сжечь 100–200 калорий за короткое время — фитнес-эксперты

Плиометрические упражнения — это взрывные, динамичные движения, развивающие силу, выносливость и скорость. Такие тренировки не только ускоряют обмен веществ, но и позволяют за короткое время сжечь больше калорий, чем стандартная кардио-нагрузка. Если правильно выстроить последовательность упражнений, всего за 10-20 минут можно получить полноценную тренировку всего тела.

Плиометрика активирует мышцы ног, корпуса и рук, улучшает координацию и баланс. Она полезна как для тех, кто хочет похудеть, так и для спортсменов, стремящихся повысить свою физическую мощность.

Как выполнять упражнения

Soaring eagle

Это упражнение прорабатывает пресс, ягодицы и ноги. Встаньте, поставив стопы на ширину бёдер, опустите руки. Сделайте присед, слегка наклоняя корпус вперёд и вытягивая руки назад, ладонями вверх. Резко подпрыгните, разводя руки и ноги в стороны, как крылья. Приземляйтесь мягко и сразу возвращайтесь в присед. Продолжайте одну минуту.

Pop-up

Задействуются плечи, спина, пресс и ноги. Исходное положение — стоя на четвереньках, колени под бёдрами, кисти под плечами. Напрягите пресс, оттолкнитесь от пола и встаньте на ноги. Слегка согните колени, поднимите руки перед собой. Вернитесь в исходное положение и повторяйте в течение минуты.

Pogo stick

Тренирует мышцы кора, ягодицы и ног. Встаньте прямо, слегка согните колени и напрягите пресс. Быстро оттолкнитесь носками, подпрыгните, фиксируя стопы и кисти. Приземляйтесь мягко, удерживая баланс. Повторяйте непрерывно одну минуту.

Hurdler hop

Задействуются руки, пресс, ягодицы и ноги. Встаньте, согните руки под углом 90 градусов. Перепрыгивайте с одной ноги на другую, поднимая свободную ногу в сторону. Руки свободно движутся для равновесия. Работайте в ритме одну минуту.

Carioca

Упражнение на координацию и мышцы ног. Поставьте левую ногу диагонально за правую, пятка приподнята. Руки разведены в стороны. Сделайте шаг влево левой ногой, затем правой — за левую. Повторяйте шаги, двигаясь в одну сторону, затем меняйте направление. Поддерживайте быстрый темп в течение минуты.

Tush tuck

Прорабатывает пресс, ягодицы и ноги. Лягте на спину, ноги согнуты, руки вытянуты вверх. Напрягите мышцы живота и перекатитесь в положение стоя. Подпрыгните, направив пятки к ягодицам. Приземляйтесь мягко, снова ложитесь и повторяйте в течение минуты.

Open sesame

Укрепляет ягодицы, бедра и руки. Встаньте, слегка согнув колени и локти. Напрягите пресс, подпрыгните, разводя ноги шире бёдер и разворачивая носки наружу. Снова соедините ноги прыжком. Работайте ритмично минуту.

Flutter kick

Задействуются пресс, спина, ягодицы и бедра. Лягте на спину, руки вдоль тела. Напрягите мышцы и попеременно поднимайте ноги вверх, выполняя быстрые махи. Следите, чтобы поясница не отрывалась от пола. Выполняйте одну минуту.

The straddler

Развивает силу ног и гибкость. Встаньте, согните левое колено, вытяните правую ногу в сторону. Оттолкнитесь левой ногой, поднимаясь вверх, и подтяните правое колено. Приземляйтесь на правую ногу, одновременно вынося левую в сторону. Меняйте стороны в быстром темпе одну минуту.

Getting jiggy

Комбинированное упражнение для всего тела. Встаньте прямо, руки над головой. Подпрыгните на левой ноге, одновременно поднимая правую и касаясь её левой рукой. Затем поменяйте сторону. Продолжайте без остановки в течение минуты.

Ошибки и как их избежать

  1. Ошибка: слишком сильные прыжки без контроля приземления.
    Последствие: перегрузка коленных суставов.
    Альтернатива: уменьшите амплитуду, используйте кроссовки с амортизацией.

  2. Ошибка: расслабленный корпус.
    Последствие: теряется эффективность, повышается риск травм.
    Альтернатива: держите мышцы пресса напряжёнными на протяжении всей тренировки.

  3. Ошибка: слишком короткие паузы между упражнениями.
    Последствие: переутомление.
    Альтернатива: делайте 15-20 секунд отдыха после каждой минуты работы.

А что если у вас мало времени?

Даже 5 минут плиометрики способны запустить метаболизм. Сконцентрируйтесь на 3-4 упражнениях, выполняя их по кругу с минимальным отдыхом. Такой формат отлично подходит для утренней разминки или активной паузы в течение дня.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • высокая интенсивность и быстрый результат;

  • тренировка всего тела;

  • не требуется оборудование;

  • развивает выносливость и координацию.

Минусы:

  • не подходит при проблемах с суставами;

  • требует контроля техники;

  • после первых занятий возможна сильная мышечная боль.

FAQ

Как часто делать плиометрику?
Оптимально 2-3 раза в неделю, чередуя с кардио или силовыми тренировками.

Сколько калорий сжигается?
В среднем от 100 до 200 за 10-20 минут — зависит от темпа и массы тела.

Можно ли выполнять дома?
Да, главное — достаточное пространство и нескользкое покрытие пола.

Мифы и правда

  • Миф: плиометрика подходит только профессионалам.
    Правда: упражнения можно адаптировать под любой уровень подготовки.
  • Миф: она заменяет силовые тренировки.
    Правда: плиометрика дополняет силовые, но не заменяет их.
  • Миф: чем выше прыжки — тем лучше результат.
    Правда: важно качество движений, а не высота.

Исторический контекст

Плиометрика появилась в 1970-х годах в СССР как часть подготовки легкоатлетов. Позже методику переняли западные тренеры, а сегодня такие упражнения входят в программы HIIT, кроссфита и функционального фитнеса. Их суть — сочетание скорости, силы и контроля.

Интересные факты

  1. Всего 10 минут плиометрики повышают уровень эндорфинов так же, как 30 минут пробежки.

  2. Этот вид тренировки активно используют футболисты и теннисисты.

  3. После регулярных занятий улучшается реакция и координация движений.

Плиометрика — это энергичный способ почувствовать силу собственного тела, улучшить форму и зарядиться драйвом, который останется с вами надолго.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярная ходьба три раза в неделю помогает снизить вес и укрепить мышцы — тренер Дебби Рокер сегодня в 8:10
Ходила по 30 минут в день — и через неделю удивилась отражению в зеркале

Простая программа, которая возвращает энергию и подтянутое тело без изнурительных тренировок. Достаточно пары кроссовок и желания пройтись.

Читать полностью » Учёные подтвердили: прекращение физических нагрузок снижает уровень серотонина и эндорфинов сегодня в 4:10
Перестала тренироваться всего на 3 дня — и сразу почувствовала, что с мозгом что-то не так

Почему после нескольких дней без тренировок настроение портится и как избежать "спортивной ломки", сохранив бодрость и внутреннее равновесие.

Читать полностью » Пульсометр повышает эффективность занятий сайклом — отметил тренер Майкл Харпер сегодня в 3:50
Тренируюсь с пульсометром неделю — результат удивил даже инструктора

Почему все вокруг носят пульсометры и как этот гаджет может помочь вам не просто тренироваться, а делать это эффективно и с пользой.

Читать полностью » Профессор ортопедии Мелисса Либер: сила снижает риск травм при падении сегодня в 3:22
С возрастом чувствую себя лучше, чем в 30 — всё изменилось, когда перестал делать одну ошибку

Почему гонка за вечной молодостью может быть вредной, и как найти баланс между активностью и принятием своего возраста.

Читать полностью » Исследование Орегонского университета подтвердило эффективность моделей с широкой резинкой под грудью сегодня в 3:10
Пышная грудь и бег? Теперь это реально: нашла модель, которая держит как броня

Даже короткая пробежка может превратиться в испытание, если бюстгальтер не справляется со своей задачей. Разбираемся, как найти модель, которая обеспечит комфорт и поддержку.

Читать полностью » Если боль после тренировки длится более 3-х суток, следует обратиться к врачу — Лиза Каллахан сегодня в 2:50
После тренировки не могла встать с кровати — теперь знаю, что делала неправильно

Легкая боль после занятий — знак, что мышцы работают. Но как отличить полезное напряжение от боли, которая говорит о травме?

Читать полностью » Физиотерапевт Дэниел Бубнис: упражнение «вакуум» укрепляет мышцы живота и улучшает осанку сегодня в 2:35
Делаю это каждое утро натощак — живот исчез, осанка выпрямилась сама собой

Одно из самых простых утренних упражнений помогает не только подтянуть живот, но и наладить работу кишечника. Узнайте, как это сделать правильно.

Читать полностью » Упражнение Сайдшоу прорабатывает талию и ягодицы — отметила фитнес-эксперт Лашон Дейл сегодня в 2:10
Раньше мучилась со скручиваниями, а теперь просто делаю так — и талия тает

Хочешь прокачать пресс без спортзала и оборудования? Этот комплекс упражнений поможет укрепить мышцы кора, улучшить осанку и подтянуть живот — быстро и эффективно.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат с копчёной колбасой и морковью заправляется майонезом с чесноком и охлаждается перед подачей
Культура и шоу-бизнес
Милли Бобби Браун заявила, что не раскроет имя своей дочери
Еда
Расстегаи с рыбой и рисом получаются воздушными и ароматными при выпечке в духовке
Красота и здоровье
Куриное мясо безопасно при правильной готовке и разрушении антибиотиков — Нурия Дианова
Еда
Шоколадный чизкейк хранится в холодильнике до 4 дней при плотно закрытой упаковке для сохранения вкуса
Спорт и фитнес
Умеренные физические нагрузки повышают уровень энергии и снижают стресс — мнение врачей
Садоводство
Древесная зола улучшает почву, повышает урожай и защищает растения от вредителей
Питомцы
Морские свинки требуют правильного ухода, активных прогулок и общения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet