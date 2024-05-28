Наступает сезон отпусков, то самое время, когда пляжи Черноморского побережья заполнены битком. Однако в последнее время все чаще стали появляться новости о БПЛА над Черным морем, которые заставляют задуматься: а действительно ли безопасно туда ехать? Повлияют ли подобного рода события на посещаемость побережья Сочи, NewsInfo.Ru рассказала гендиректор и основатель отелей, член совета по туризму при главе Республики

Бурятия Оксана Градова.

27 мая появилась новость о том, что американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Haw обнаружили над Черным морем, рядом с Сочи.

Оксана Градова рассказала, что на сегодняшний день отели Сочи забронированы приблизительно на 80 процентов. Ожидается настолько огромный поток туристов, что при открытии продаж ЖД билетов через 20 минут их уже раскупают.

"Найти билеты на июнь на поезд практически нереально. На самолеты еще есть, но дорогие. Однако россияне всё равно всё выкупают, едут и будут ехать", — сообщила Градова.

Она отметила, что этим летом ожидается и рост цен на жилье.

"На отели "Всё включено" цена изменилась, стала выше примерно на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Но это логично, так как в Сочи "себестоимость для отельеров тоже растет", — объяснила эксперт.

Оксана Градова считает, что вряд ли новости о беспилотниках отпугнут туристов, так как даже в Крым все равно едут отдыхать.

"Там нет полной нагрузки, но всё равно люди едут, так как сейчас улететь куда-то за границу не все могут себе позволить, а люди хотят к морю, поэтому Краснодарский край всё равно будет полностью забит", — заключила Градова.

Фото: commons. wikimedia.org/Санаторий "Заполярье" (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).