Открытие пляжного сезона привлекает массу отдыхающих к водоемам. О том, как безопасно и правильно провести время рассказал Алексей Малов, советник руководителя Всероссийской общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

По его словам, достаточно соблюдать несложные меры безопасности.

- Во-первых, соблюдать правила безопасности при нахождении у воды. Крайне желательно купаться на оборудованных водоемах. То есть там, где обследовано дно, где разрешено купание, где присутствуют, дежурят спасатели, есть медицинский пункт. То есть оборудованные места. Тогда, соответственно, риски снижаются. Плюс во всех этих оборудованных местах, естественно, есть правила поведения: обозначена зона купания, куда можно заплывать, куда нельзя заплывать. Этого тоже стоит придерживаться.

Касаются меры предосторожности и прокатных средств: лодок, катамаранов.По словам эксперта, необходимо надевать спасательные жилеты, и кататься в строго определенных местах.

- Если мы говорим о детях, то их заход в воду без присмотра взрослых вообще категорически не рекомендовано. Естественно, нахождение на солнце, чтобы избежать всяких перегревов. Тоже правильно соизмерять свои силы. Потому что человек полежал часик-другой на хорошем солнцепеке, пошел охладиться, перепад температуры, потому что вода в любом случае будет холоднее температуры воздуха, ему поплохело, под водичкой скрылся - всё, здравствуйте, - предупредил специалист.

Еще один пункт: адекватное отношение к своим силам. Часто люди устают и у них нет сил держаться на поверхности воды. Именно поэтому не стоит заплывать за буйки или плавать в неопределенных местах. Игнорировать предупреждения спасателей тоже не стоит. Для детей необходимо использовать жилеты и нарукавники, даже если ребенок умеет плавать.

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