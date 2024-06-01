Российские военные атаковали ВСУ на новом участке фронта. ВС РФ наступили в Запорожье к западу и востоку от деревни Нестерянка.
Вооруженные силы России атаковали ВСУ на новом участке фронта — к западу и востоку от деревни Нестерянка в Запорожской области. Об этом сообщает "Страна.ua", ссылаясь на Deep State.
Причем, к западу от этого населенного пункта видно значительное продвижение российских солдат.
В статье говорится, что на этом участке положительные результаты позволят ВС РФ выйти в тыл украинцев, обороняющим участок у Работино, и в сторону Орехова — главной точки обороны Киева на запорожском фронте.
Ранее Минобороны РФ заявило, что российская армия полностью освободила Работино.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Игорь Руденко (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).
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