Российские военные атаковали ВСУ на новом участке фронта. ВС РФ наступили в Запорожье к западу и востоку от деревни Нестерянка.



Вооруженные силы России атаковали ВСУ на новом участке фронта — к западу и востоку от деревни Нестерянка в Запорожской области. Об этом сообщает "Страна.ua", ссылаясь на Deep State.



Причем, к западу от этого населенного пункта видно значительное продвижение российских солдат.



В статье говорится, что на этом участке положительные результаты позволят ВС РФ выйти в тыл украинцев, обороняющим участок у Работино, и в сторону Орехова — главной точки обороны Киева на запорожском фронте.



Ранее Минобороны РФ заявило, что российская армия полностью освободила Работино.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Игорь Руденко (Creative Commons Attribution 4.0 Licence).