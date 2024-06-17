Врач и телеведущая Елена Малышева выделила черные сливы как суперфрукт для профилактики рака, в том числе рака печени, молочной железы и толстого кишечника. Эти фрукты также очень полезны для здоровья зрения благодаря содержанию антоцианов, которые стимулируют выработку родопсина в глазах.
Врач-кардиолог Герман Гандельман также отметил слабительные и детоксикационные свойства слив, обусловленные содержанием сорбитола. Врачи порекомендовали употреблять сливы свежими и не позднее двух дней после покупки.
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