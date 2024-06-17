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Врач Малышева: черные сливы снижают риск развития рака печени и молочной железы
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:06

Врач Малышева: черные сливы снижают риск развития рака печени и молочной железы

Врач и телеведущая Елена Малышева выделила черные сливы как суперфрукт для профилактики рака, в том числе рака печени, молочной железы и толстого кишечника. Эти фрукты также очень полезны для здоровья зрения благодаря содержанию антоцианов, которые стимулируют выработку родопсина в глазах.

Врач-кардиолог Герман Гандельман также отметил слабительные и детоксикационные свойства слив, обусловленные содержанием сорбитола. Врачи порекомендовали употреблять сливы свежими и не позднее двух дней после покупки.

Фото: commons.wikimedia.org/Fir0002 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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