Гибриды штурмуют Россию: октябрьские продажи взлетели, будто бензин подорожал втрое

Рынок гибридных автомобилей в России в 2025 году переживает заметный подъем. Продажи машин с подключаемыми системами (PHEV) бьют исторические рекорды, демонстрируя, что интерес к энергоэффективным технологиям стремительно растёт.

Рекордный октябрь и причины всплеска

Октябрь 2025 года стал поворотным для сегмента гибридов: было реализовано 6 292 автомобиля с подключаемыми установками. Этот показатель на 62% выше сентябрьского уровня и на 54% превышает результаты октября прошлого года.

"Октябрь стал рекордным месяцем для продажи подключаемых гибридов за всю историю. Как в абсолюте, так и по доле рынка, которая приблизилась к 4%", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Основной фактор такого скачка — ожидание повышения утилизационного сбора. Покупатели поспешили оформить сделки до подорожания, что вызвало резкий рост спроса.

"На этом фоне продажи выросли не только на импортируемые автомобили, но и на собираемые в России", — отметил глава "Автостата".

Итоги за десять месяцев

Несмотря на рекордный октябрь, по итогам десяти месяцев рынок показал небольшое снижение: реализовано почти 30 тысяч гибридов, что на 11% меньше, чем годом ранее. Такая динамика связана с сезонными колебаниями и замедлением поставок в первом полугодии.

Лидеры продаж: кто выиграл гонку

По результатам октября первое место заняла китайская марка Voyah, продав 1 572 автомобиля. На втором месте — прежний лидер Li Auto с результатом 1 437 машин. В тройку лидеров вошли также Exeed/Exlantix (613 шт.), Geely (471 шт.) и Aito (412 шт.).

По итогам десяти месяцев 2025 года абсолютным лидером остаётся Li Auto - 9 717 проданных машин.

Сравнение: динамика продаж и рыночные позиции

Марка Октябрь 2025 Изменение к сентябрю 10 месяцев 2025 Особенности Voyah 1 572 +35% 7 942 Акцент на премиальные SUV Li Auto 1 437 +18% 9 717 Сильные позиции на Дальнем Востоке Exeed/Exlantix 613 +22% 4 980 Рост продаж за счёт локальной сборки Geely 471 +15% 3 720 Укрепление в средней ценовой категории Aito 412 +10% 2 890 Новые модели в гибридной линейке

Советы шаг за шагом: как выбрать подключаемый гибрид

Что делать Инструмент/услуга Комментарий Определить потребности (город/трасса) Онлайн-конфигураторы брендов Позволяют подобрать мощность и запас хода Сравнить стоимость владения Калькулятор TCO (Total Cost of Ownership) Учитывает топливо, страховку и налог Проверить наличие зарядной инфраструктуры Сервисы PlugShare, Яндекс Карты Отображают зарядные станции поблизости Рассчитать выгоду от налоговых льгот Госуслуги или региональные сайты В ряде регионов действует льгота на транспортный налог Запросить тест-драйв Официальные дилеры Проверить комфорт и уровень шумоизоляции

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать гибрид без учёта условий эксплуатации.

Последствие: перерасход топлива и быстрый износ батареи.

Альтернатива: ориентироваться на модели с адаптацией к российскому климату — Li Auto L9, Voyah Free.

Последствие: непредвиденные расходы через 2-3 года.

Альтернатива: уточнять цену ТО заранее и выбирать марки с локальными сервисными центрами.

Последствие: устаревшее ПО и снижение эффективности.

Альтернатива: рассматривать бренды с онлайн-обновлениями — Geely, Exeed.

А что если рынок продолжит расти?

Если интерес к гибридам сохранится, то уже к концу 2026 года доля таких машин может превысить 6% от общего объёма продаж. Учитывая растущее внимание к экономии топлива и экологическим стандартам, производители наверняка расширят модельные линейки, а инфраструктура зарядных станций будет активно развиваться.

Плюсы и минусы гибридных автомобилей

Плюсы Минусы Экономия топлива — расход снижается до 4-6 л/100 км Более высокая цена по сравнению с ДВС Возможность езды только на электротяге в городе Ограниченный запас хода в режиме EV Низкий транспортный налог в ряде регионов Дорогая замена батареи Тихая работа двигателя Меньше выбор на вторичном рынке Возможность зарядки от бытовой розетки Неравномерная доступность зарядных станций

FAQ

Как выбрать гибрид для города?

Ищите модели с электрическим запасом хода не менее 70 км и компактными габаритами. Оптимальные варианты — Geely Galaxy L7 и Exeed E03.

Сколько стоит зарядка гибридного автомобиля?

В среднем одна полная зарядка обходится в 100-200 рублей, что в 3-4 раза дешевле бензина на аналогичное расстояние.

Что лучше: гибрид или электромобиль?

Гибрид подходит для тех, кто часто ездит на дальние расстояния, а электрокар — для городской эксплуатации с развитой зарядной сетью.

Мифы и правда

Миф: гибриды не подходят для холодного климата.

Правда: современные модели оснащены системами подогрева батареи и эффективным климат-контролем.

Миф: обслуживание гибрида стоит дорого.

Правда: ТО для PHEV в среднем дешевле, чем у премиальных ДВС, так как двигатель работает меньше времени.

Миф: гибриды не выгодны без зарядных станций.

Правда: большинство можно заряжать от обычной розетки дома.

Сон и психология

Переход на более тихие и экологичные автомобили влияет не только на экономию, но и на эмоциональное состояние. Владельцы гибридов отмечают снижение уровня стресса за рулём благодаря плавному ходу и отсутствию вибраций двигателя.

Интересные факты

Первые гибридные автомобили появились ещё в 1899 году — задолго до массового производства бензиновых машин. В Китае в 2024 году продажи гибридов превысили миллион единиц, став драйвером мирового рынка. В России первая локальная сборка PHEV началась только в 2023 году.

Исторический контекст

Развитие гибридных технологий началось с попыток объединить мощность двигателя внутреннего сгорания и экологичность электромотора. Первые коммерческие успехи пришли в 1997 году с выходом Toyota Prius. В России гибриды долгое время оставались нишевым продуктом, но рост интереса начался после 2020 года, когда на рынок массово вышли китайские производители с доступными моделями и современным дизайном.