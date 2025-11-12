Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Voyah
Voyah
© commons.wikimedia.org by Ssu is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 5:22

Гибриды штурмуют Россию: октябрьские продажи взлетели, будто бензин подорожал втрое

Рынок гибридных автомобилей в России в 2025 году переживает заметный подъем. Продажи машин с подключаемыми системами (PHEV) бьют исторические рекорды, демонстрируя, что интерес к энергоэффективным технологиям стремительно растёт.

Рекордный октябрь и причины всплеска

Октябрь 2025 года стал поворотным для сегмента гибридов: было реализовано 6 292 автомобиля с подключаемыми установками. Этот показатель на 62% выше сентябрьского уровня и на 54% превышает результаты октября прошлого года.

"Октябрь стал рекордным месяцем для продажи подключаемых гибридов за всю историю. Как в абсолюте, так и по доле рынка, которая приблизилась к 4%", — пояснил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Основной фактор такого скачка — ожидание повышения утилизационного сбора. Покупатели поспешили оформить сделки до подорожания, что вызвало резкий рост спроса.

"На этом фоне продажи выросли не только на импортируемые автомобили, но и на собираемые в России", — отметил глава "Автостата".

Итоги за десять месяцев

Несмотря на рекордный октябрь, по итогам десяти месяцев рынок показал небольшое снижение: реализовано почти 30 тысяч гибридов, что на 11% меньше, чем годом ранее. Такая динамика связана с сезонными колебаниями и замедлением поставок в первом полугодии.

Лидеры продаж: кто выиграл гонку

По результатам октября первое место заняла китайская марка Voyah, продав 1 572 автомобиля. На втором месте — прежний лидер Li Auto с результатом 1 437 машин. В тройку лидеров вошли также Exeed/Exlantix (613 шт.), Geely (471 шт.) и Aito (412 шт.).

По итогам десяти месяцев 2025 года абсолютным лидером остаётся Li Auto - 9 717 проданных машин.

Сравнение: динамика продаж и рыночные позиции

Марка Октябрь 2025 Изменение к сентябрю 10 месяцев 2025 Особенности
Voyah 1 572 +35% 7 942 Акцент на премиальные SUV
Li Auto 1 437 +18% 9 717 Сильные позиции на Дальнем Востоке
Exeed/Exlantix 613 +22% 4 980 Рост продаж за счёт локальной сборки
Geely 471 +15% 3 720 Укрепление в средней ценовой категории
Aito 412 +10% 2 890 Новые модели в гибридной линейке

Советы шаг за шагом: как выбрать подключаемый гибрид

Что делать Инструмент/услуга Комментарий
Определить потребности (город/трасса) Онлайн-конфигураторы брендов Позволяют подобрать мощность и запас хода
Сравнить стоимость владения Калькулятор TCO (Total Cost of Ownership) Учитывает топливо, страховку и налог
Проверить наличие зарядной инфраструктуры Сервисы PlugShare, Яндекс Карты Отображают зарядные станции поблизости
Рассчитать выгоду от налоговых льгот Госуслуги или региональные сайты В ряде регионов действует льгота на транспортный налог
Запросить тест-драйв Официальные дилеры Проверить комфорт и уровень шумоизоляции

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать гибрид без учёта условий эксплуатации.
    Последствие: перерасход топлива и быстрый износ батареи.
    Альтернатива: ориентироваться на модели с адаптацией к российскому климату — Li Auto L9, Voyah Free.
  • Ошибка: игнорировать стоимость обслуживания.
    Последствие: непредвиденные расходы через 2-3 года.
    Альтернатива: уточнять цену ТО заранее и выбирать марки с локальными сервисными центрами.
  • Ошибка: покупать модель без поддержки OTA-обновлений.
    Последствие: устаревшее ПО и снижение эффективности.
    Альтернатива: рассматривать бренды с онлайн-обновлениями — Geely, Exeed.

А что если рынок продолжит расти?

Если интерес к гибридам сохранится, то уже к концу 2026 года доля таких машин может превысить 6% от общего объёма продаж. Учитывая растущее внимание к экономии топлива и экологическим стандартам, производители наверняка расширят модельные линейки, а инфраструктура зарядных станций будет активно развиваться.

Плюсы и минусы гибридных автомобилей

Плюсы Минусы
Экономия топлива — расход снижается до 4-6 л/100 км Более высокая цена по сравнению с ДВС
Возможность езды только на электротяге в городе Ограниченный запас хода в режиме EV
Низкий транспортный налог в ряде регионов Дорогая замена батареи
Тихая работа двигателя Меньше выбор на вторичном рынке
Возможность зарядки от бытовой розетки Неравномерная доступность зарядных станций

FAQ

Как выбрать гибрид для города?
Ищите модели с электрическим запасом хода не менее 70 км и компактными габаритами. Оптимальные варианты — Geely Galaxy L7 и Exeed E03.

Сколько стоит зарядка гибридного автомобиля?
В среднем одна полная зарядка обходится в 100-200 рублей, что в 3-4 раза дешевле бензина на аналогичное расстояние.

Что лучше: гибрид или электромобиль?
Гибрид подходит для тех, кто часто ездит на дальние расстояния, а электрокар — для городской эксплуатации с развитой зарядной сетью.

Мифы и правда

Миф: гибриды не подходят для холодного климата.
Правда: современные модели оснащены системами подогрева батареи и эффективным климат-контролем.

Миф: обслуживание гибрида стоит дорого.
Правда: ТО для PHEV в среднем дешевле, чем у премиальных ДВС, так как двигатель работает меньше времени.

Миф: гибриды не выгодны без зарядных станций.
Правда: большинство можно заряжать от обычной розетки дома.

Сон и психология

Переход на более тихие и экологичные автомобили влияет не только на экономию, но и на эмоциональное состояние. Владельцы гибридов отмечают снижение уровня стресса за рулём благодаря плавному ходу и отсутствию вибраций двигателя.

Интересные факты

  1. Первые гибридные автомобили появились ещё в 1899 году — задолго до массового производства бензиновых машин.

  2. В Китае в 2024 году продажи гибридов превысили миллион единиц, став драйвером мирового рынка.

  3. В России первая локальная сборка PHEV началась только в 2023 году.

Исторический контекст

Развитие гибридных технологий началось с попыток объединить мощность двигателя внутреннего сгорания и экологичность электромотора. Первые коммерческие успехи пришли в 1997 году с выходом Toyota Prius. В России гибриды долгое время оставались нишевым продуктом, но рост интереса начался после 2020 года, когда на рынок массово вышли китайские производители с доступными моделями и современным дизайном.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секреты безопасности: как не потерять видимость через боковые зеркала в ливень сегодня в 1:16

Узнайте, как обеспечить лучший обзор через боковые зеркала в дождливую погоду и повысить безопасность на дороге.

Читать полностью » Новый Nissan Patrol получил только бензиновые моторы — компания сегодня в 0:55

Nissan официально закрыл эпоху дизельных Patrol, поставив точку в истории любимого внедорожника. Почему бренд пошёл на этот шаг — и что ждёт поклонников легенды?

Читать полностью » Всё, что нужно пожилым водителям: автомобили, которые обеспечат комфорт и безопасность сегодня в 0:25

Выяснилось, какие автомобили идеально подойдут для пожилых людей и что важно учитывать при выборе. Три модели, которые совмещают комфорт и безопасность.

Читать полностью » Дворники зимой поднимаю на ночь — и машина в шоке: жаль, раньше не знал о последствиях вчера в 23:02

Многие водители поднимают дворники на ночь, чтобы защитить их от мороза. Автослесарь объяснил, почему эта привычка только вредит вашему авто.

Читать полностью » Черные мигалки на дороге: увидели — срочно меняйте полосу, иначе шок ждет всех вчера в 22:55

Некоторые автомобили ездят с черными мигалками, хотя они не дают приоритета. ГАИ объясняет, почему такой тюнинг опасен и чем он грозит.

Читать полностью » Продажи Hyundai в США снизились на 2 % в октябре — данные компании вчера в 21:54
После отмены льгот электрокары Hyundai и Kia будто исчезли из США

В США продажи электромобилей Kia и Hyundai упали из-за отмены налоговой льготы, хотя общий объём машин на рынке продолжает расти.

Читать полностью » Спрос на подержанные автомобили вырос на 4% в октябре — Авито Авто вчера в 20:59
Авто, которые живут дольше владельцев: вторичный рынок России удивил экспертов

Осенний рост интереса к подержанным автомобилям заметен в России: лидируют корейские, японские и отечественные модели, а некоторые стали в разы популярнее.

Читать полностью » Электрокары безопасно заряжаются на улице при морозе — эксперт Мухин вчера в 19:50

Мороз — не приговор для электромобиля. Разбираемся, почему современные электрокары спокойно переносят зиму, как правильно их заряжать и что делать, чтобы не потерять запас хода.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Потеря 10 процентов массы у кошки сигнализирует о болезни — зоологи
Спорт и фитнес
Семья поддержала автора во время работы над книгой — психологи
Красота и здоровье
Педиатр Нилуфар Юнусова: кальций из растительных продуктов усваивается хуже
УрФО
ФСБ сообщило о перекрытии улиц в центре Екатеринбурга из-за учений
СФО
Совет Федерации рассмотрел инициативу Югры по поддержке добычи трудноизвлекаемой нефти
Туризм
Климат Шри-Ланки остаётся тропическим и пригодным для отдыха круглый год
Садоводство
Думал, это фитофтора, а оказалась другая беда: почему гибнут томаты даже при уходе
Культура и шоу-бизнес
Сабрина Карпентер сыграет главную роль в киномюзикле "Алиса в Стране чудес" — Variety
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet