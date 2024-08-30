Пловец из Украины не согласился фотографироваться с россиянином на награждении Паралимпиады

Пловец из Украины Александр Комаров не стал делать общее фото российским спортсменом Кириллом Пульвером на церемонии награждения медалистов Паралимпиады.
Напомним, что соревнования проходят в Париже.
Наш спортсмен занял второе место на дистанции 200 м вольным стилем среди пловцов с нарушением опорно-двигательного аппарата, украинец пришел третим. Золотую медаль взял итальянский спортсмен Франческо Боччардо, сообщает РБК Спорт.
Когда настал момент фотосессии с участием всех пловцов, украинец отъехал в сторону.
Кстати, на Паралимпиаду в Париж отправились 88 россиян.
Фото: dvidshub.net/Petty Officer 3rd Class Paul Honnick.
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