Пловец из Украины не согласился фотографироваться с россиянином на награждении Паралимпиады

Украинец отказался фотографироваться с россиянином на награждении Паралимпиады

Пловец из Украины Александр Комаров не стал делать общее фото российским спортсменом Кириллом Пульвером на церемонии награждения медалистов Паралимпиады.

Напомним, что соревнования проходят в Париже.

Наш спортсмен занял второе место на дистанции 200 м вольным стилем среди пловцов с нарушением опорно-двигательного аппарата, украинец пришел третим. Золотую медаль взял итальянский спортсмен Франческо Боччардо, сообщает РБК Спорт.

Когда настал момент фотосессии с участием всех пловцов, украинец отъехал в сторону.

Кстати, на Паралимпиаду в Париж отправились 88 россиян.

Фото: dvidshub.net/Petty Officer 3rd Class Paul Honnick.