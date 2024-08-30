Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Украинец отказался фотографироваться с россиянином на награждении Паралимпиады
  1. Главная
  2. Спорт

Пловец из Украины не согласился фотографироваться с россиянином на награждении Паралимпиады

Украинец отказался фотографироваться с россиянином на награждении Паралимпиады

Пловец из Украины Александр Комаров не стал делать общее фото российским спортсменом Кириллом Пульвером на церемонии награждения медалистов Паралимпиады.

Напомним, что соревнования проходят в Париже.

Наш спортсмен занял второе место на дистанции 200 м вольным стилем среди пловцов с нарушением опорно-двигательного аппарата, украинец пришел третим. Золотую медаль взял итальянский спортсмен Франческо Боччардо, сообщает РБК Спорт.

Когда настал момент фотосессии с участием всех пловцов, украинец отъехал в сторону.

Кстати, на Паралимпиаду в Париж отправились 88 россиян.

Фото: dvidshub.net/Petty Officer 3rd Class Paul Honnick.

Мир

Египет отверг возможность присутствия Израиля в Филадельфийском коридоре

Египет отверг возможность присутствия Израиля в Филадельфийском коридоре

Присутствие израильских военных в Филадельфийском коридоре на границе между Египтом и сектором Газа неприемлемо для Каира, передает Ynet со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Египта.

Читать полностью
Страны БРИКС разработали рамочную основу по климатическим вопросам

Страны БРИКС разработали рамочную основу по климатическим вопросам

Государства БРИКС разработали рамочную основу, касающуюся климатических вопросов и устойчивого развития, в которой содержатся ключевые моменты совместной деятельности. Об этом стало известно 30 августа на сайте Министерства экономического развития России.

Читать полностью

Общество

В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

В сентябре стартует апробация новых учебников по истории для 5-9 классов

Апробация новых стандартных учебников по истории для учащихся 5-9 классов запланирована на сентябрь этого года.

Читать полностью
Певец Юрий Лоза недоволен конкурсом

Певец Юрий Лоза недоволен конкурсом "Новая волна"

Певец Юрий Лоза объяснил, почему считает несправедливым называть "Новую волну" конкурсом.

Читать полностью

Новости