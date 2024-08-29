Пятеро российских пловцов вышли в финал Паралимпиады в Париже

В финале Паралимпиады в Париже по плаванию выступать пятеро российских спортсменов.
Напомним, всего от России на соревнования отправились 88 атлетов.
Владимир Даниленко (100 м на спине), Диана Кольцова (100 м на спине), Валерия Шабалина(100 м баттерфляй), Дмитрий Григорьев (50 м вольным стилем) и Кирилл Пулвер (200 м вольным стилем) поборются за золото Паралимпиады, пишет "СЭ".
Напомним, что Паралимпийские игры в Париже проходят с 28 августа по 8 сентября.
Фото: commons. wikimedia.org/Sandro Halank, Wikimedia Commons (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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