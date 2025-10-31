Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Беременная девушка на обследовании
Беременная девушка на обследовании
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:25

Плюс 15 кг к счастью: как понять, что прибавка веса при беременности идёт по плану

Контроль веса во время беременности снижает риск осложнений у женщин — Виктор Тютюнник

Увеличение массы тела во время беременности — естественный и необходимый процесс, связанный с ростом плода, увеличением объема матки, околоплодных вод и изменениями в организме женщины. Однако слишком большая или слишком малая прибавка веса может негативно сказаться на здоровье матери и ребёнка. Поэтому врачи подчеркивают важность контроля за весом и соблюдения рекомендаций по питанию и активности.

Доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Тютюнник пояснил, что норма прибавки массы тела во многом зависит от исходного веса женщины до беременности. У тех, кто имел недостаточную массу тела, допустимый прирост выше, чем у женщин с ожирением. Также на прибавку влияют образ жизни, рацион, наличие хронических заболеваний и даже сезон.

"При исходной недостаточной массе тела допустимая прибавка составляет от 12,5 до 18 кг, а при ожирении — только 5-9 кг. В первом триместре рекомендуется набирать не более 2 кг", — отметил профессор Виктор Тютюнник.

Как меняется масса тела при беременности

Набор веса происходит неравномерно:

  • в первом триместре - прибавка обычно не превышает 1,5-2 кг;

  • во втором триместре - масса тела растет активнее, в среднем по 300-400 г в неделю;

  • в третьем триместре - темпы снижаются, а перед родами вес может даже немного уменьшиться.

В общей сложности нормальная прибавка за беременность составляет от 9 до 16 кг, в зависимости от исходного веса женщины и особенностей протекания беременности.

Сравнение норм прибавки веса

Исходная масса тела Индекс массы тела (ИМТ) Рекомендуемая прибавка за беременность
Недостаточная <18,5 12,5-18 кг
Норма 18,5-24,9 11,5-16 кг
Избыточная 25-29,9 7-11,5 кг
Ожирение ≥30 5-9 кг

Советы шаг за шагом

  1. Следите за питанием. Сбалансируйте рацион: включайте овощи, белки, цельнозерновые продукты и ограничьте сладкое, жирное и солёное.

  2. Пейте достаточно жидкости. Вода помогает поддерживать обмен веществ и предотвращает отеки.

  3. Двигайтесь. Ежедневные прогулки продолжительностью 30-40 минут и лёгкая гимнастика для беременных улучшают кровообращение.

  4. Регулярно контролируйте вес. Взвешивайтесь раз в неделю и фиксируйте результаты, чтобы вовремя заметить отклонения.

  5. Консультируйтесь с врачом. При резком увеличении массы тела обязательно обсудите это с акушером-гинекологом — возможна скрытая задержка жидкости или осложнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: стремление "есть за двоих".
    Последствие: чрезмерная прибавка веса, риск ожирения и осложнений беременности.
    Альтернатива: увеличьте калорийность рациона постепенно, отдавая предпочтение качественным продуктам.

  2. Ошибка: полное исключение углеводов.
    Последствие: дефицит энергии, слабость, нарушение обмена веществ.
    Альтернатива: употребляйте сложные углеводы — каши, цельнозерновой хлеб, овощи.

  3. Ошибка: отказ от физической активности.
    Последствие: повышенный риск отеков, гипертонии и гестационного диабета.
    Альтернатива: выбирайте умеренные нагрузки: йога, плавание, пешие прогулки.

А что если вес растёт слишком быстро?

Если прибавка веса значительно превышает норму, стоит проверить уровень сахара в крови и артериальное давление. Это может быть признаком гестационного диабета или скрытых отеков. Врач может порекомендовать корректировку питания и ограничение соли, а также назначить обследование для исключения осложнений.

Плюсы и минусы контроля веса при беременности

Плюсы Минусы
Снижается риск осложнений — гипертонии, диабета, крупного плода Требует постоянного самоконтроля
Повышается комфорт и самочувствие женщины Возможен психологический стресс из-за ограничений
Улучшается течение родов и восстановление после них При чрезмерном контроле — риск недоедания
Меньше вероятность послеродового ожирения Нужно постоянное внимание к рациону и активности

FAQ

Как рассчитать индивидуальную норму прибавки веса?
Рассчитывается по исходному индексу массы тела (ИМТ) до беременности. Врач определяет индивидуальные границы допустимой прибавки.

Можно ли худеть во время беременности?
Нет, похудение может привести к дефициту питательных веществ у плода. Коррекция веса возможна только под наблюдением врача.

Почему важно контролировать вес?
Слишком быстрый набор может указывать на скрытые отеки или гестационный диабет, а недостаточная прибавка — на риск дефицита питательных веществ у ребёнка.

Мифы и правда

  1. Миф: во время беременности нужно есть за двоих.
    Правда: нужно есть для двоих - то есть правильно и разнообразно, а не больше обычного.

  2. Миф: физическая активность опасна для беременных.
    Правда: умеренные нагрузки укрепляют мышцы, улучшают самочувствие и снижают риск осложнений.

  3. Миф: если беременная мало набирает, значит, ребёнок родится маленьким.
    Правда: вес ребёнка зависит не только от массы матери, но и от генетики, питания и состояния здоровья.

Исторический контекст

В прошлом врачи уделяли меньше внимания контролю массы тела во время беременности. В XIX-XX веках считалось, что чем больше прибавка, тем лучше для ребёнка. Однако исследования середины XX века показали, что чрезмерный набор веса увеличивает риск осложнений — от гипертонии до кесарева сечения. С тех пор подход изменился: контроль веса стал не ограничением, а частью заботы о здоровье матери и ребёнка.

Три интересных факта

  1. В среднем беременная женщина потребляет всего на 300-400 ккал в день больше, чем до беременности.

  2. Вес матки к концу беременности увеличивается в 20 раз, а объём крови — почти в полтора раза.

  3. После родов часть набранного веса уходит естественным образом в течение первых недель за счёт потери жидкости и снижения гормонов беременности.

