Линейный парк Дока в Бразилии
Линейный парк Дока в Бразилии
Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 20:06

Город, где природа и традиции не уступают место массовому туризму: откройте Арраял-ду-Кабу

Пляж Прайняш-ду-Понтал-ду-Аталая – визитная карточка Арраял-ду-Кабу и его бирюзовые воды — гиды

Арраял-ду-Кабу давно перестал быть просто точкой на карте Бразилии и стал символом идеального морского отдыха. Этот прибрежный город сочетает в себе нетронутую природу и развитыми туристические удобства, а прозрачность воды здесь настолько высока, что создаётся ощущение пребывания в настоящей открытке. Об этом сообщает бразильское издание, посвящённое путешествиям и городам.

Город, который называют "бразильским Карибским морем"

Арраял-ду-Кабу находится в штате Рио-де-Жанейро, в регионе Лагус, рядом с Кабу-Фриу и Армасан-дус-Бузиус. Он приобрёл известность благодаря своим бирюзовым водам и белоснежному песку, за что его называют "бразильским Карибским морем". Несмотря на развитие туристической инфраструктуры, город сохранил атмосферу рыбацкой деревни, где местные традиции не были затменины массовым туризмом. Это идеальное место как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто ищет умиротворение и тишину.

Особенность экосистемы региона — это апвеллинг, явление, при котором холодные глубинные воды поднимаются на поверхность. Это обогащает воду питательными веществами, что способствует разнообразию морской фауны. Именно поэтому Арраял-ду-Кабу считается одним из лучших мест для подводных наблюдений в Бразилии.

Пляжи, которые стоит посетить

Главной визитной карточкой города является пляж Прайняш-ду-Понтал-ду-Аталая. Чтобы попасть туда, нужно подняться по деревянной лестнице, с которой открывается захватывающий панорамный вид на океан. Этот пляж часто попадает в списки самых красивых пляжей Бразилии. Добраться сюда можно на лицензированных микроавтобусах или лодке-такси, что помогает контролировать количество туристов и минимизировать влияние на природу.

Ещё одним известным пляжем является Прайя-ду-Фарол, который по праву считается одним из самых красивых в стране. Однако доступ к нему возможен только в составе организованных морских экскурсий, а время пребывания ограничено — обычно до 45 минут. Это связано с тем, что пляж находится под охраной военно-морских сил и является зоной экологической ценности.

Столица дайвинга и морских прогулок

Арраял-ду-Кабу часто называют столицей дайвинга в Бразилии. В этих водах можно встретить морских черепах, скатов и десятки видов рыб, и для этого не требуется специального оборудования — достаточно маски и трубки для снорклинга. Пляж Форну является одним из лучших мест для этих видов активностей благодаря спокойной воде и отличной видимости.

Морские экскурсии обычно начинаются с пляжа Прайя-дус-Анжус. Во время таких прогулок туристы могут увидеть Голубой грот и Фенда-де-Носа-Сеньора — узкую расщелину в скале, в которой установлена статуя святой. Местные легенды связывают это место с падением метеорита, что придаёт прогулке особую атмосферу.

Климат и лучшее время для поездки

Регион характеризуется тропическим климатом с относительно сухими условиями. Здесь часто дуют ветры, а дожди бывают нечасто и не продолжительные, что делает солнечные дни преобладающими на протяжении большинства года.

Средние температуры позволяют комфортно отдыхать как летом, так и в межсезонье. Вода остаётся прохладной и прозрачной благодаря подниманию глубинных вод, что делает пребывание на побережье Арраял-ду-Кабу особенно приятным.

