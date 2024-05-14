В Донецкой народной республике (ДНР) российские войска уничтожили командира минометной батареи нацбатальона "Азов"* Андрея Плитуса. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале военкор Руслан Татаринов.
По данным Татаринова, боевик в марте 2022 года сдался в плен на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, после чего подписал обязательство больше не участвовать в боевых действиях против России. В мае 2023 года Плитуса обменяли на военнослужищих ВС РФ.
Несмотря на обещание, после обмена националист вернулся на фронт. Его ликвидировали 6 мая 2024 года в районе села Диброва.
Ранее ВС РФ ликвидировали ещё одного боевика "Азова"* — Назария Гринцевича, который также сдался на "Азовстали" российской армии и после обмена снова отправился в зону боевых действий.
*признан террористической организацией и запрещён в РФ.
Фото: Министерство Обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
Постпред РФ при ООН: НАТО ведет прокси-войну против России
Страны альянса НАТО ведут прокси-войну с Российской Федерацией на территории Украины, активно оснащая и финансируя киевский режим.
Песков: информация Деркача должна быть интересна ряду стран
Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков отметил, что информация об украинцах, участвовавших во взрывах на "Северных каналах", заслуживает внимания со стороны Дании, Швеции и прочих стран.
Стало известно, что рэпер Vacio сбежал из России
Рэпер Vacio, настоящее имя Николай Васильев, сбежал из России, у него была повестка на 13 мая. После ареста на 15 суток за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой, он пытался загладить вину, пообещав пойти в армию.
Синоптики пообещали москвичам отсутствие аномальных холодов до конца месяца
В Москве в мае больше не будет аномальных холодов. Прогнозы погоды от kp. ru обещают жителям столицы в основном теплую погоду.