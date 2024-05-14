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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 14:03

Военкор Татаринов: в ДНР уничтожен командир "Азова"* Плитус

В Донецкой народной республике (ДНР) российские войска уничтожили командира минометной батареи нацбатальона "Азов"* Андрея Плитуса. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале военкор Руслан Татаринов.

По данным Татаринова, боевик в марте 2022 года сдался в плен на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, после чего подписал обязательство больше не участвовать в боевых действиях против России. В мае 2023 года Плитуса обменяли на военнослужищих ВС РФ.

Несмотря на обещание, после обмена националист вернулся на фронт. Его ликвидировали 6 мая 2024 года в районе села Диброва.

Ранее ВС РФ ликвидировали ещё одного боевика "Азова"* — Назария Гринцевича, который также сдался на "Азовстали" российской армии и после обмена снова отправился в зону боевых действий.

*признан террористической организацией и запрещён в РФ.

Фото: Министерство Обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).

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