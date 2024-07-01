В Брянске спасли похищенного представителя итальянского бизнеса, утверждает официальный аккаунт Следственного комитета в Telegram.
По данным СК, имеется уголовное дело в отношении четверых подозреваемых.
Они были задержаны, в то время как потерпевший был освобожден.
С подозреваемыми в настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также им предъявлены обвинения.
Возраст задержанных варьируется от 21 до 36 лет. Их обвиняют по статье о похищении людей. Согласно следствию, 28 июня вооруженные похитители, действуя в рамках организованной группы, напали на итальянского гражданина, который также имеет российское гражданство, в столице.
После этого они заковали его в наручники, надели мешок на голову и доставили в Брянск, где он пробыл в заточении целый день.
По сведениям источника в правоохранительных структурах, пострадавшим оказался генеральный директор компании SAID Rus — Стефанио Гуидотти. Следственный комитет добавил, что недавно похищенный бизнесмен вступил в конфликт с одним из конкурентов на рынке.
Следователи планируют запрашивать судебный ордер на арест обвиняемых лиц.
Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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