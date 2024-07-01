Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 85,748
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 92,4184
Похищенного итальянского бизнесмена освободили из плена
  1. Главная
  2. Общество
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:16

Похищенного итальянского бизнесмена освободили из плена

В Брянске спасли похищенного представителя итальянского бизнеса, утверждает официальный аккаунт Следственного комитета в Telegram.

По данным СК, имеется уголовное дело в отношении четверых подозреваемых.

Они были задержаны, в то время как потерпевший был освобожден.

С подозреваемыми в настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также им предъявлены обвинения.

Возраст задержанных варьируется от 21 до 36 лет. Их обвиняют по статье о похищении людей. Согласно следствию, 28 июня вооруженные похитители, действуя в рамках организованной группы, напали на итальянского гражданина, который также имеет российское гражданство, в столице.

После этого они заковали его в наручники, надели мешок на голову и доставили в Брянск, где он пробыл в заточении целый день.

По сведениям источника в правоохранительных структурах, пострадавшим оказался генеральный директор компании SAID Rus — Стефанио Гуидотти. Следственный комитет добавил, что недавно похищенный бизнесмен вступил в конфликт с одним из конкурентов на рынке.

Следователи планируют запрашивать судебный ордер на арест обвиняемых лиц.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

США приведет мир к катастрофе

США приведет мир к катастрофе

Решение направить американских наемных солдат на Украину может вызвать ухудшение ситуации с Россией и принести вред интересам Соединенных Штатов, заявил кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона, бывший сотрудник спецназа Джо Кент в беседе с журналистом издания The American Conservative.

Читать полностью
Маск поймал вице-президента США на лжи

Маск поймал вице-президента США на лжи

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил в дезинформации вице-президента США Камалу Харрис и заявил, что на его социальной сети этого больше не пройдет.

Читать полностью

Общество

Аналитики МТС: самым популярным смартфоном среди россиян стал Redmi A2+ (64 ГБ)

Аналитики МТС: самым популярным смартфоном среди россиян стал Redmi A2+ (64 ГБ)

Аналитики мобильного оператора MTC провели исследование российского рынка смартфонов, выявив основные тенденции и популярные модели.

Читать полностью
В США выяснили, что риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца

В США выяснили, что риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, чьи матери страдали когнитивными нарушениями, по сравнению с отцовской линией.

Читать полностью

Новости