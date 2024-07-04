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Боец ВСУ сдался в плен благодаря истории угнавшего танк сослуживца
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Боец ВСУ сдался в плен благодаря истории угнавшего танк сослуживца

Военнослужащий 110-й ОМБр ВСУ Александр Прудников последовал примеру угнавшего танк Т-64 экс-сослуживца Максима Лихачёва и сдался в плен ВС РФ, передаёт ТАСС.

Боец поризнался, что пошёл на это из желания жить.

По словам Прудникова, ночью 22 июня его привезли на передовую и оставили в одиночку удерживать оборону позиции, где раньше погибла целая группа военных ВСУ. Бойцу сказали, что его "должен кто-то забрать".

"В итоге меня оставили, уехали. Никто меня не встретил, я стоял и не знал, что мне делать. Вспомнил видео, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался. Я подумал, мол, чем я хуже", — рассказал Прудников.

Ранее ВС РФ ликвидировали казнившего российского бойца наёмника из Португалии.

Фото: Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

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