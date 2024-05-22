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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 15:37

Российский штурмовик попал в плен, но уговорил четверых ВСУ самих сдаться

Штурмовик 9-й бригады ВС РФ с позывным Сорока сумел, находясь в плену после ранения, убедить четверых бойцов ВСУ сложить оружие и сдаться. Удивительную историю военнослужащего опубликовал Телеграм-канал Wargonzo.

Мир

В США массовые лесные пожары негативно повлияли на экосистемы озер в Калифорнии

В США массовые лесные пожары негативно повлияли на экосистемы озер в Калифорнии

В США, особенно в Калифорнии, массовые лесные пожары в последние годы серьезно повредили экосистемы озер.

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Кроссовер Exeed TXL получил две новые недорогие версии: цена начинается от 1,63 млн рублей

Кроссовер Exeed TXL получил две новые недорогие версии: цена начинается от 1,63 млн рублей

Кроссовер Exeed TXL получил две новые бюджетные версии в Китае, что снизило стартовую цену до 129,9 тысячи юаней (1,63 миллиона рублей).

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Общество

УАЗ представил бронированную версию внедорожника

УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"

Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.

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В России обнаружили связь между погодой и риском смерти от коронавируса

В России обнаружили связь между погодой и риском смерти от коронавируса

Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.

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Новости