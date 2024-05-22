Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.