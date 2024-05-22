Штурмовик 9-й бригады ВС РФ с позывным Сорока сумел, находясь в плену после ранения, убедить четверых бойцов ВСУ сложить оружие и сдаться. Удивительную историю военнослужащего опубликовал Телеграм-канал Wargonzo.
В США массовые лесные пожары негативно повлияли на экосистемы озер в Калифорнии
В США, особенно в Калифорнии, массовые лесные пожары в последние годы серьезно повредили экосистемы озер.
Кроссовер Exeed TXL получил две новые недорогие версии: цена начинается от 1,63 млн рублей
Кроссовер Exeed TXL получил две новые бюджетные версии в Китае, что снизило стартовую цену до 129,9 тысячи юаней (1,63 миллиона рублей).
УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"
Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.
В России обнаружили связь между погодой и риском смерти от коронавируса
Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.