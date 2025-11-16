Плеяды меняют астрономию: компактное скопление оказалось гигантской структурой из тысяч объектов

Астрономы сделали открытие, которое меняет наше представление об одном из самых известных объектов ночного неба. Объединив данные спутника NASA TESS и космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства, исследователи выяснили, что Плеяды гораздо масштабнее, чем считалось десятилетиями. Стало ясно, что это не маленькое компактное скопление, а огромная звёздная структура, объединяющая тысячи родственных звёзд, разбросанных по огромной области неба. Новая картина получила название "Большой комплекс Плеяд".

Плеяды, которых мы не знали

Звёзды не рождаются поодиночке — они формируются группами внутри молекулярных облаков. Со временем эти "звёздные семьи" распадаются, и их члены, под влиянием гравитации и движения в галактике, постепенно рассеиваются. Долгое время считалось, что Плеяды — это компактное объединение примерно из нескольких сотен звёзд и семь самых ярких объектов, которые видны невооружённым глазом.

Новое исследование показывает: Плеяды простираются далеко за пределы классического ядра. Используя скорости вращения звёзд как возрастные маркеры, а также их пространственные движения, команда определила тысячи объектов, которые когда-то рождались в одном месте.

"Это исследование меняет наше представление о Плеядах: это не просто семь ярких звезд, а тысячи давно потерянных "братьев и сестер", разбросанных по всему небу", — сказал ведущий автор исследования Эндрю Бойл.

Это означает, что Плеяды как структура оказались в 20 раз больше, чем ожидалось.

Почему вращение звёзд так важно

Молодые звёзды вращаются быстрее, старые — медленнее. Так работают уникальные "космические часы", которые позволяют определить возраст объекта и сравнить его с другими. Телескоп TESS предоставляет точные данные о колебаниях яркости, что помогает вычислить скорость вращения, а Gaia даёт высочайшую точность положения и перемещения в пространстве.

Сопоставив данные двух миссий, исследователи смогли выделить утерянных "родственников" Плеяд среди огромного числа звёзд, которые на первый взгляд не имеют между собой ничего общего.

Сравнение: традиционное и новое понимание Плеяд

Критерий Ранее считалось Новые данные Количество звёзд сотни тысячи Размер структуры компактный кластер огромный звёздный комплекс Расположение ограниченное ядро рассеяние по большому участку неба Методы определения расстояние и движение добавлено вращение как ключ

Как был проведён анализ: пошагово

Сбор данных о вращении звёзд с помощью TESS. Получение координат, расстояний и движений звёзд от Gaia. Фильтрация объектов с похожими возрастами и характеристиками вращения. Выделение подгрупп с совпадающими параметрами движения. Сопоставление полученных структур с классическим ядром Плеяд. Формирование карты "Большого комплекса Плеяд".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Рассматривать Плеяды как замкнутое скопление → занижение их размеров → анализ вращения позволит выявить "утраченные" звёзды. Игнорировать скрытые звездные группы → недооценить структуру Галактики → использовать объединённые каталоги миссий. Считать звёзды неподвижными → неправильно определить происхождение → отслеживать собственные движения и траектории.

А что если…

Если применить этот метод к другим известным скоплениям, возможно, многие из них окажутся лишь центральными частями более крупных систем. Это может перевернуть понимание не только происхождения звёзд, но и эволюции всей нашей галактики. Возможно, Солнце также является "потерянным ребёнком" древнего звёздного семейства, чьи следы пока скрыты среди множества объектов Млечного Пути.

Культурное значение Плеяд

Удивительно, как астрономия и культура переплетаются. Плеяды упоминаются в Ветхом Завете, фигурируют в Талмуде, известны как Матарики в Новой Зеландии и украшают эмблему автомобильной компании Subaru. Новое открытие делает эту звёздную группу не только научным, но и культурным феноменом, масштабы которого теперь выглядят куда шире.

"Мы понимаем, что многие звёзды вблизи Солнца являются частью огромных обширных звёздных семейств со сложной структурой", — сказал соавтор исследования Эндрю Манн.

Плюсы и минусы метода анализа вращения звезд

Плюсы Минусы Позволяет выявлять крупные скрытые структуры Требует больших массивов данных Отлично работает для молодых и средних по возрасту звёзд Для старых звёзд вращение менее информативно Объединяет данные разных миссий Нужны сложные вычислительные модели Незаменим для изучения рассеянных групп Не подходит для экзотических объектов (пульсаров и т. п.)

FAQ

Можно ли увидеть Большой комплекс Плеяд невооружённым глазом?

Нет, видны лишь яркие центральные звёзды. Остальные слишком рассеяны по небу.

Почему Плеяды так важны для науки?

Они служат калибратором возраста, эталоном звёздной эволюции и "лабораторией" для изучения планет у молодых звёзд.

Повлияет ли открытие на исследования экзопланет?

Да. Зная точный возраст звёзд и их связь с Плеядами, можно лучше понимать условия формирования планет.

Мифы и правда о Плеядах

Миф: Плеяды — это семь звёзд.

Правда: их тысячи, а видимые — лишь вершина структуры. Миф: Плеяды — изолированное скопление.

Правда: теперь известно, что это огромная рассредоточенная семья. Миф: Солнце не связано с Плеядами.

Правда: новые методы могут обнаружить древние связи.

Исторический контекст

Плеяды известны человечеству с глубокой древности и упоминались в мифологиях разных народов.

В XX веке их изучали как компактное молодое скопление.

В XXI веке спектрографы, TESS и Gaia изменили представление о масштабах подобных структур.