Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
детская площадка
детская площадка
© https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 16:10

Подтянула тело без спортзала: всего одна вещь с детской площадки творит чудеса

Игры на детской площадке помогают сжечь до 250 калорий — врачи

Когда мы были детьми, движение было естественным — мы бегали, прыгали, смеялись и даже не замечали, как уставали. Сегодня можно вернуть то чувство лёгкости и радости, совместив его с пользой для тела. Простая прогулка в парк может превратиться в полноценную тренировку, если добавить немного детских развлечений и использовать площадку как спортзал под открытым небом.

Возвращаем радость движению

Игры на свежем воздухе не только помогают поддерживать форму, но и поднимают настроение. Полчаса активностей из детства способны заменить полноценное занятие в спортзале: броски фрисби расходуют около 100 калорий, игра в мяч — свыше 160, а догонялки — до 250. Всё это естественные и весёлые способы укрепить мышцы, улучшить координацию и получить заряд эндорфинов.

Совместные тренировки с друзьями или семьёй делают процесс ещё приятнее. Главное — не относиться к этому как к обязанностям. Достаточно отправиться в парк, взять спортивную обувь и включить в день немного движения.

Советы шаг за шагом

  • Выберите площадку с качелями, турниками и свободным пространством.

  • Разомнитесь: лёгкая пробежка или махи руками разогреют мышцы.

  • Попробуйте упражнение "качели-планка" — простое, но эффективное.

Как выполнять "качели-планку"

  1. Примите положение планки, поставив стопы на сиденье качелей.

  2. Убедитесь, что запястья находятся под плечами, спина прямая.

  3. Медленно опускайте грудь вниз, напрягая пресс.

  4. Вернитесь в исходное положение и повторите 10-12 раз.

  5. Для упрощённого варианта просто удерживайте планку 30 секунд.

Такое упражнение задействует мышцы кора, рук, спины и ног, делая тело более устойчивым и подтянутым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение упражнения.
    Последствие: риск перегрузить запястья и поясницу.
    Альтернатива: двигайтесь медленно, контролируя каждое движение.

  • Ошибка: прогиб в спине.
    Последствие: нагрузка смещается с пресса на позвоночник.
    Альтернатива: держите корпус прямым, а живот подтянутым.

  • Ошибка: слишком высокий темп без отдыха.
    Последствие: повышенная усталость и снижение эффективности.
    Альтернатива: делайте паузы и восстанавливайте дыхание между подходами.

А что если нет качелей?

Не беда — найдите любую устойчивую опору или лавку. Планку можно делать и без качелей, а фрисби или мяч заменят тренажёры. Главное — движение и положительный настрой.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • доступность: не нужны абонементы и дорогие тренажёры;

  • свежий воздух и солнечный витамин D;

  • весёлое времяпрепровождение с близкими.

Минусы:

  • зависимость от погоды;

  • ограниченность площадки и наличие людей;

  • необходимость следить за безопасностью.

FAQ

Как выбрать площадку для тренировки?
Выбирайте место с мягким покрытием, исправными качелями и достаточным пространством для движений.

Сколько времени нужно тренироваться?
Достаточно 30-40 минут, чтобы нагрузить основные группы мышц и получить эффект кардио.

Что лучше взять с собой?
Удобную одежду, бутылку воды, полотенце и лёгкий перекус, например фрукт или батончик.

Мифы и правда

  • Миф: игры — не настоящая тренировка.
    Правда: многие игровые активности обеспечивают ту же нагрузку, что и фитнес-занятия.
  • Миф: взрослым не место на детской площадке.
    Правда: современные тренды в спорте приветствуют использование уличных пространств для тренировок.
  • Миф: без оборудования невозможно развить мышцы.
    Правда: собственный вес тела и подручные предметы дают отличные результаты.

Три интересных факта

  1. Игра в фрисби развивает не только мышцы рук, но и внимание, реакцию и координацию.

  2. В среднем за 30 минут на качелях можно сжечь до 100 калорий, если удерживать корпус в напряжении.

  3. Исследования показывают: занятия на открытом воздухе улучшают настроение сильнее, чем тренировки в помещении.

Исторический контекст

Первые уличные площадки появились в Европе в XIX веке как часть городской программы по укреплению здоровья населения. Тогда акцент делался на гимнастику и упражнения с собственным весом. Сегодня идея вернулась — но с элементом удовольствия и свободы движений. Современные городские парки снова становятся пространством для активного отдыха и спорта, где качели и турники соседствуют с йогой и фрисби.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дефицит магния может вызвать судороги и повышение давления — специалисты сегодня в 4:27
Забыл о судорогах в мышцах, когда начал принимать этот минерал

Фитнес-тренеры рассказали, как магний, кальций и цинк влияют на здоровье мужчин и что нужно для поддержания оптимального уровня этих минералов.

Читать полностью » Приседания помогли певице подтянуть фигуру — отметил фитнес-тренер Дымкоски сегодня в 4:10
Не знала, что ошибка в приседаниях мешала похудеть — теперь делаю иначе

Узнайте, как преобразить нижнюю часть тела с помощью тренировки, которую использует одна из участниц Pussycat Dolls — и какие ошибки мешают прогрессу.

Читать полностью » Генетика влияет на набор мышц, но не определяет успех в бодибилдинге — фитнес-тренеры сегодня в 3:25
Поняла, как генетика влияет на мышцы: не думала, что это так просто

Генетика играет важную роль в росте мышц, но тренировки и мотивация гораздо важнее для достижения успеха. Узнайте, как генетика влияет на бодибилдинг.

Читать полностью » Метод интервальных тренировок эффективен при малом времени — тренер Эрин Курдила сегодня в 3:10
Добавила один шаг в разминку — и тренировка стала в три раза эффективнее

Интервальные тренировки помогают сжигать жир быстрее и делают занятия эффективнее. Узнайте, как правильно начать, не перегружая организм.

Читать полностью » Протеин ускоряет восстановление мышц после тренировки — специалисты по спортивному питанию сегодня в 2:35
Выбрал протеин с углеводами — вот что произошло с моими мышцами

Протеин — это один из самых популярных и эффективных способов увеличения мышечной массы. Разберемся, когда его стоит использовать, а когда лучше отказаться.

Читать полностью » Обнаружена связь между марафоном и метаболизмом — спортивные физиологи сегодня в 2:10
Перестала считать калории во время бега — и только тогда похудела

Даже при серьёзных тренировках можно сохранить стройность — важно понимать, как работает организм во время подготовки к марафону.

Читать полностью » Тренировки с персональным тренером улучшают результаты на 30% — фитнес-эксперты сегодня в 1:34
Не понимал, зачем нужен личный фитнес-тренер, а потом он изменил мою тренировку за 1 месяц

Эксперты рассказали, зачем нужен персональный тренер, как выбрать правильного специалиста и какие ошибки избежать на пути к лучшему результату в тренировках.

Читать полностью » Короткие тренировки перед сном укрепляют мышцы пресса — Эрин Курдила сегодня в 1:10
Делаю одно упражнение перед сном — просыпаюсь с подтянутым животом

Три несложных привычки помогут вернуть тонус мышцам пресса и уверенность в себе — без диет, марафонов и жёстких ограничений.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Полезные лакомства для собак можно приготовить в домашних условиях
Еда
Кислый запах у лосося указывает на начало порчи — технологи
Красота и здоровье
Зимние однотонные оттенки создают эффект ухоженности — стилисты
Наука
Анимационные ролики используют для снижения тревожности — Стэнфордский университет
Садоводство
Радиаторы пересушивают микроклимат и ухудшают зимний рост растений
Спорт и фитнес
Гребной тренажёр развивает силу — представитель Cirque du Soleil Жан-Люк Мартен
Общество
Распознать личностную тревожность можно уже в детстве — психолог Медведева
Садоводство
Агроном Елена Корнеева подтверждает эффективность синтепоновых ловушек против ползущих садовых вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet