Плавание поможет избавиться от боли в спине

Тренер Калиниченко считает, что вылечить грыжи и протрузии плаванием нельзя

Директор Клуба спортивного плавания "Дельфин", тренер Каролина Калиниченко уверена, что регулярные занятия плаванием помогут избавиться от болей в спине. Об этом она рассказала в беседе с NewsInfo.Ru.

"Плавание облегчает боль от протрузий, грыж и искривления позвоночника. Боль прекращается, когда человек постоянно плавает. Все эти проблемы плавание не поможет излечить, но облегчить их симптомы — да", — считает тренер.

Много детей-сколиозников отдают на плавание, поскольку позвоночник не становится хуже, а сколиоз от таких тренировок перестает прогрессировать.

"Даже после операций на спину можно плавать. Плавание влияет только положительно. Когда регулярно плаваешь, все боли уходят однозначно, потому что сам корсет становится крепче", — объяснила эксперт.

Калиниченко уверена, что при плавании работают все группы мышц, независимо оттого, как вы плаваете — медленно, быстро или ускоренно.



Тренер также рассказала о пользе плавания для беременных.

"Женщинам в положении нужно плавать, если нет противопоказаний. Это облегчает процесс родоразрешения. Например, при тонусе, конечно, не рекомендуют плавать. Но я сама с тонусом на последних неделях беременности плавала до последнего. Важно обязательно перед тем, как начать тренироваться, проконсультироваться с врачом", — рассказала тренер.

Плавание — самый здоровый вид спорта, считает эксперт. Также он полезен при желании сбросить лишние килограммы.

"Если человек освоил стили и регулярно плавает хотя бы через день, то похудеть реально. А если пришел покупаться пару раз, то нет. Все зависит от нагрузки и от того как вы владеете плаванием", — отметила Калиниченко.

По ее словам, плавание — это кардио нагрузка, оно отлично подойдет, чтобы поддержать мышцы в тонусе.

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