Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:16

"Сосед" Краснодара готовится к самолётам: аэропорт Платов может возобновить рейсы в ближайшие месяцы

Ростовский аэропорт Платов готов возобновить работу до конца года — губернатор

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что аэропорт Платов может возобновить работу уже до конца текущего года. Об этом он рассказал на заседании рабочей группы в Минске, передает пресс-служба губернатора.

"Мы сделаем все для того, чтобы аэропорт открылся до конца года", — подчеркнул Слюсарь, добавив, что возобновление полетов поможет активизировать деловые визиты и обмен бизнес-миссиями, несмотря на существующие логистические проблемы.

Поддержка инициативы

Замминистра транспорта Ростовской области Алена Беликова также выразила поддержку этой инициативе. По ее словам, авиакомпания "Азимут" готова немедленно возобновить рейсы между Ростовом и Минском после открытия аэропорта.

Текущая ситуация

Напоминаем, что аэропорт Платов не принимал рейсы с февраля 2022 года, но при этом продолжает оставаться полностью готовым к возобновлению работы: персонал и инфраструктура находятся в режиме постоянной готовности. Окончательное решение о сроках открытия аэропорта примет федеральный центр.

