Мосгордума издала новый закон о платных дорогах, ухудшающий положение не оплативших поездку водителей. Решение об установление штрафа в размере от 3 до 15 тысяч рублей заключили на пленарном заседании МГД.
Депутат Московской городской Думы, руководитель фракции "Единая Россия", заместитель Секретаря МГРО партии "Единая Россия" Степан Владимирович Орлов заявил, что необходимо внести законопроект за неуплату проезда на автомобиле по платным дорогам коллективного использования. Не менее важным будет закрепить правила езды на платных участках Российской Федерации. По его словам, законопроект необходимо вписать в Кодекс РФ, а также налагать административную ответственность на нарушителей.
Степан Орлов отметил, что законопроект предусматривается для использования на скоростной магистрали для жителей Москвы и Московской области, а также шестиполосной трассе Багратион. По условиям законопроекта, граждане, нарушившие правила, обязаны отдать 3 тысячи рублей. С юридических лиц потребуют на 7 тысяч больше. На 5 тысяч оштрафуют всех водителей грузовых машин или же автобусов, а юридических лиц, управляющих таким же средством передвижения, — на 10 тысяч больше.
Помимо этого, Степан Орлов обратил внимание на условия выплаты. Если в течение 20 дней с того момента, как поступила информация о штрафе, водитель всё-таки оплатил проезд за платную дорогу, то ему не придётся нести ответственность за правонарушение и выплачивать взыскание.
В новом законопроекте также говорится, что за одни сутки водитель может получить штраф единожды. Даже если камера зафиксировала его повторно за один день, то это уже не будет учитываться.
В конце Степан Орлов добавил, что новые правила будут действительны с 1 сентября текущего года.
Фото: Flickr / epSos.de (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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