Светлые волосы Памелы Андерсон производят фурор — один нюанс в уходе решает всё

Платиновый блонд Памелы Андерсон снова оказался в центре внимания — но на этот раз поводом стала не съёмка и не модная трансформация. Актриса рассказала, что её сын Дилан Джаггер Ли попросил её появиться на его свадьбе именно со светлыми волосами. Звезда призналась, что охотно согласилась и чувствует себя в блонде особенно гармонично. Об этом она сообщила в эфире программы Today.

Почему блонд требует особого ухода

История с просьбой сына лишь подчеркнула, насколько важен для Андерсон её фирменный оттенок. Однако платиновый блонд — один из самых требовательных цветов. Он не прощает небрежности и нуждается в системном, продуманном уходе.

Колорист миланского салона Mastromauro Маттео Орландо объясняет, что идеальный светлый тон всегда создаётся постепенно. Особенно если натуральная база тёмная, осветление должно быть поэтапным, чтобы сохранить структуру волос. Кроме того, посещение салона желательно не реже одного раза в месяц — без регулярной коррекции оттенок быстро теряет чистоту и глубину.

Специалист также советует использовать шампунь против желтизны не чаще двух раз в неделю, чередуя его с мягкими средствами для окрашенных волос. Восстанавливающие и реструктурирующие маски помогают поддерживать структуру осветлённых прядей, а салонные процедуры по восстановлению связей внутри волоса становятся не дополнительной опцией, а частью обязательного ритуала.

Не менее важна и домашняя дисциплина: термозащита перед укладкой — правило без исключений. Светлый оттенок особенно чувствителен к повреждениям и быстро теряет блеск при перегреве.

Блонд как инвестиция в образ

Платиновый оттенок выглядит эффектно, но требует дисциплины. Осветлённые волосы более чувствительны к повреждениям, быстрее теряют блеск и становятся пористыми без должного питания и защиты. Именно поэтому уход за блондом — не разовая процедура, а регулярный ритуал.