Турецкие банки получают собщения о проблемах с платежами у российских туристов из-за западных санкций. Об этом РИА Новости рассказал представитель одной из кредитных организаций в Анкаре.

Ранее издание Aydınlık сообщала о случаях блокировки платежей в туристической отрасли республики.

"Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить покупку, услугу", - сообщил агентсту представитель банка, подчеркнув, что компании стараются найти выход из ситуации.

По его словам, конкретные сроки решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию неизвестны.

Посол РФ в республике Алексей Ерохов ранее говорил агентству, что Запад прилагает все усилия, чтобы разрушить российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал остановить войну Израиля и Палестины.

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