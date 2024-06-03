Турецкие банки получают собщения о проблемах с платежами у российских туристов из-за западных санкций. Об этом РИА Новости рассказал представитель одной из кредитных организаций в Анкаре.
Ранее издание Aydınlık сообщала о случаях блокировки платежей в туристической отрасли республики.
"Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить покупку, услугу", - сообщил агентсту представитель банка, подчеркнув, что компании стараются найти выход из ситуации.
По его словам, конкретные сроки решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию неизвестны.
Посол РФ в республике Алексей Ерохов ранее говорил агентству, что Запад прилагает все усилия, чтобы разрушить российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.
Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал остановить войну Израиля и Палестины.
Фото: commons.wikimedia.org/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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