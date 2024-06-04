Российская журналистка Ксения Анатольевна Собчак поделилась информацией о совершённой пластике лица с пластическим хирургом с мировым именем Артуром Владимировичем Рыбакиным. Об этом она рассказала на своём канале на американском видеохостинге YouTube.

В беседе с пластическим хирургом девушка рассказала, что много лет назад сделала себе операцию по удалению грыжи под глазами. Ксения Собчак уточнила, что она хотела добиться уменьшения жировой прослойки, находящейся на нижнем веке. Рассуждая о пластической хирургии, российская журналиста заверила собеседника, что больше в своём внешнем виде ничего не меняла. Однако, как утверждает Артур Рыбакин, Ксения Собчак не договаривает правду и на самом деле прошла больше операций, чем просто удаление грыжи.

Пластический хирург отметил, что замечает изменения после проделанной операции у Ксении Собчак. Позже он объяснил, что удалённая жировая прослойка действительно исчезает после вмешательства, однако содержание жировой клетчатки становиться значительно меньше. Впоследствии вся глазная система будет сокращаться. Артур Рыбакин отметил, что наступит это не сразу. Пластический хирург объяснил, что после проведения подобной операции глаз имеет свойства уменьшаться.

Год назад российская журналистка оспорила догадки о том, что делала пластическую операцию на ягодицы и маммопластику. Ксения Собчак не выступает против изменения в своём внешнем виде, прибегая к такому способу. Однако позже она добавила, что для себя в ближайшее время не хочет никаких пластических операций.

Фото: website President of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)