Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пластиковое загрязнение океанов
Пластиковое загрязнение океанов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 11:01

Пластик стал сильнее стали: молекула, которая меняет всё, что мы знали о материалах

Новая молекула улучшает прочность полимеров и снижает их износ при перепадах температуры — Sandia Labs

Исследователи из Национальной лаборатории Сандия (США) разработали новую молекулу, которая способна значительно повысить прочность полимеров и снизить их износ при перепадах температур. Это открытие может изменить подход к созданию прочных материалов — от пластиковых корпусов смартфонов до деталей ракет и спутников.

Что происходит с полимерами при нагревании

Полимеры — это длинные цепочки молекул, из которых состоят многие привычные материалы: пластик, резина, синтетические ткани. Их основное преимущество — гибкость и лёгкость, но именно эти качества превращаются в недостаток при экстремальных температурах.

При нагревании полимерные цепочки растягиваются и увеличиваются в объёме, а при охлаждении сжимаются. Эти циклы приводят к появлению микротрещин, деформации и, в конечном итоге, износу материала. Для критически важных отраслей — электроники, аэрокосмической техники, оборонных систем — это становится серьёзной проблемой.

"Полимеры сильно расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении, что приводит к их деформации", — сказал химик-органик Чед Стейджер из Sandia.

Как новая молекула изменяет поведение материалов

Команда Sandia создала молекулу, которая ведёт себя противоположно обычным полимерам — при нагревании она сжимается, компенсируя расширение основного материала. Таким образом, полимер сохраняет стабильность, не трескается и не деформируется.

"Молекула при нагревании сжимается, меняя свою форму. Она уменьшает сжатие полимера и делает его более стабильным, как металл", — пояснил материаловед Эрика Редлайн, ведущий автор исследования.

Это свойство делает новый материал особенно перспективным для отраслей, где важны точность и долговечность. Полимеры с такой добавкой сохраняют форму при колебаниях температуры, подобно металлам, но остаются лёгкими и гибкими.

Сравнение обычных и модифицированных полимеров

Свойство Обычные полимеры Полимеры с молекулой Sandia
Реакция на нагрев Расширяются Сжимаются
Склонность к деформации Высокая Низкая
Прочность при перепадах температур Снижается Сохраняется
Масса Низкая Низкая
Потенциал применения Ограниченный Универсальный (аэрокосмос, 3D-печать, электроника)

Советы шаг за шагом — как работает новая технология

  1. Создание молекулы. Учёные синтезируют органическое соединение с отрицательным коэффициентом теплового расширения.

  2. Интеграция в полимер. Молекулу добавляют на этапе полимеризации, чтобы она стала частью структуры.

  3. Тестирование. Материал подвергают циклам нагрева и охлаждения для оценки стабильности.

  4. Оценка свойств. Проверяется прочность, гибкость, износостойкость и устойчивость к микротрещинам.

  5. Оптимизация. Учёные подбирают состав для конкретных применений — от лёгких оболочек до деталей двигателей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использование неустойчивых полимеров в аэрокосмосе.
    Последствие: деформация при температурных скачках.
    Альтернатива: применение полимеров с молекулой Sandia.

  2. Ошибка: попытка заменить металл лёгким пластиком без температурной компенсации.
    Последствие: разрушение под нагрузкой.
    Альтернатива: использовать полимеры с регулируемой тепловой реакцией.

  3. Ошибка: игнорирование влияния температуры при проектировании компонентов.
    Последствие: ускоренный износ.
    Альтернатива: применять материалы с предсказуемыми свойствами при изменении климата.

А что если…

  1. Если добавить молекулу в обычный пластик?
    Он станет устойчив к растрескиванию и сможет служить дольше при любых температурах.

  2. Если использовать технологию в 3D-печати?
    Можно создавать изделия, которые реагируют на тепло по-разному в зависимости от участка.

  3. Если внедрить молекулу в космические материалы?
    Это снизит вес спутников и ракет, уменьшит стоимость запусков и повысит надёжность.

FAQ

Для чего нужна новая молекула?
Чтобы уменьшить деформацию и износ полимеров при температурных изменениях.

Можно ли использовать её в повседневных вещах?
Да, технология подходит для корпусов смартфонов, автомобилей и бытовой техники.

Когда материал будет готов к массовому производству?
Учёные уже работают над масштабированием синтеза и сокращением этапов производства.

Безопасен ли материал для экологии?
Да, соединение не токсично и может быть перерабатываемым.

Мифы и правда

  1. Миф: только металлы выдерживают температурные перепады.
    Правда: новые полимеры могут быть столь же устойчивыми.

  2. Миф: инновационные полимеры всегда дорогие.
    Правда: Sandia снижает стоимость синтеза для промышленного производства.

  3. Миф: термостойкие материалы обязательно тяжёлые.
    Правда: новая молекула сохраняет лёгкость и гибкость полимеров.

Плюсы и минусы новой молекулы

Плюсы Минусы
Повышает прочность и стабильность материалов Требует сложного синтеза
Уменьшает износ и растрескивание Пока производится в малых объёмах
Подходит для разных отраслей Высокая стоимость лабораторного образца
Совместима с 3D-печатью Нужна адаптация для массового производства

Исторический контекст

Работа над адаптивными полимерами началась в 1980-х годах, когда учёные впервые заметили, что некоторые соединения могут изменять объём при нагревании в обратном направлении. Однако только современные методы органического синтеза позволили создать молекулу с управляемыми свойствами. Исследования Sandia Laboratories продолжают традицию американской школы материаловедения, где каждый шаг направлен на разработку лёгких, прочных и долговечных структур для будущего — от электроники до космоса.

Три интересных факта

  1. Молекула Sandia при нагревании сокращается на 0,2%, компенсируя расширение пластика.

  2. В полимерных испытаниях материал выдержал 500 циклов нагрева без видимых повреждений.

  3. Аналогичная технология может быть применена для защиты микрочипов от перегрева.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые объяснили асимметрию пылевого облака на Луне: роль температурных перепадов сегодня в 3:25
Облако пыли на Луне стало загадкой: как перепады температур меняют её форму

Учёные пытаются разгадать загадку асимметричного облака пыли на Луне. Что на самом деле влияет на его форму? Узнайте в новом исследовании.

Читать полностью » Норвежские ученые наблюдали рождение детеныша косатки в открытом море — впервые в истории сегодня в 2:16
Вода окрасилась в красный: как ученые стали свидетелями редчайшего рождения косатки в природе

Норвежские ученые стали свидетелями рождения косатки в дикой природе, что стало важным шагом в изучении этих удивительных животных.

Читать полностью » Кодекс Хагенеса: редкий средневековый манускрипт из тюленьей кожи обнаружен в Норвегии сегодня в 1:16
Найдена книга, которой 800 лет: переплёт из тюленьей кожи и уникальные песни, пережившие века

В Норвегии обнаружена старинная книга, переплетённая в тюленью кожу, которая может стать самой древней сохранившейся книгой страны. Какую роль она играла в средневековой жизни?

Читать полностью » Ученый Грэм: чёрная дыра на расстоянии 10 млрд световых лет стала самой яркой среди всех зарегистрированных сегодня в 0:15
Звезда сгорела в считанные секунды: невероятная вспышка, которая потрясла астрономов

Ученые обнаружили необычно мощную вспышку из сверхмассивной чёрной дыры, которая может изменить наше понимание космоса. Что скрывается за этим феноменом?

Читать полностью » Пиклз: лишайники растут на костях динозавров и помогают их находить вчера в 23:16
Лишайники — шпионы древности: как оранжевые пятна на земле указывают на останки динозавров

Учёные доказали, что лишайники могут указывать на кости динозавров. Используя дроны и спектральный анализ, исследователи разработали метод дистанционного поиска окаменелостей.

Читать полностью » Профессор Ишиклы: подземный комплекс Урарту с фресками найден под Гарибин-Тепе вчера в 23:12
Глубже, чем 6 метров: подземный комплекс Урарту с росписями — и они свежее, чем в музеях

В Восточной Турции найден уникальный подземный комплекс Урарту с трёхтысячелетними фресками. Это открытие радикально меняет представления об искусстве и религии древнего царства.

Читать полностью » Itiner-e: римские дороги адаптированы к рельефу, а не всегда прямые вчера в 22:09
Римские дороги были кривыми: учёные раскрыли, почему древние строители игнорировали прямые линии

Учёные создали самый полный цифровой атлас римских дорог — Itiner-e, увеличив известную сеть на 100 000 км и сделав её доступной онлайн для исследователей и энтузиастов.

Читать полностью » Хайду: останки Белы Мачского подтверждены ДНК-анализом династий Арпадов и Рюриковичей вчера в 22:06
Убийство XIII века раскрыто по костям: генетика доказала, что это потомок Рюриковичей и Арпадов

Учёные из Венгрии и Европы подтвердили подлинность останков герцога Белы Мачского — потомка Арпадов и Рюриковичей. Генетика раскрыла его родословную и обстоятельства насильственной смерти.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Осенний рацион должен содержать витамины и микроэлементы для иммунитета — Людмила Сухорукова
Наука
Исследования археологов раскрывают связь между изменением климата и войнами — Томас Снайдер
Красота и здоровье
Приём цинка уменьшает симптомы простуды и повышает сопротивляемость организма инфекциям
Дом
Не выбрасывайте обмылки: как создать экологичное чистящее средство из остатков мыла
Питомцы
Уезжаем отдыхать, а они остаются ждать: что чувствует кошка, когда исчезает её человек
Садоводство
Поливаешь по расписанию — жди беды: цветам нужен взгляд, а не календарь
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская: регулярные дыхательные практики снижают уровень стресса
Садоводство
Томаты отреагировали мощно — положил компост в лунку, но весь эффект — в дозировке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet