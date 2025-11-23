Неожиданный источник микропластика в организме: оказывается, дело в посудомойке

Хотя посудомойка давно стала обычной частью быта, некоторые предметы лучше держать подальше от её загрузочной корзины. Новые исследования показывают: пластиковая посуда в процессе машинной мойки выделяет огромное количество микрочастиц, которые не только загрязняют окружающую среду, но и могут проникать в организм. Учёные предупреждают, что это не безобидный процесс — накопление микропластика способно повлиять на здоровье, включая риски, связанные с когнитивными нарушениями.

Почему пластиковую посуду не стоит класть в машину

При взаимодействии с высокими температурами, моющими средствами и напором воды пластик начинает буквально "крошиться" на микрочастицы. Эти частицы настолько малы, что не задерживаются на поверхности других предметов и легко смываются в канализацию. Попадая в сточные воды, они затем возвращаются к человеку в виде загрязнённой воды, пищи и воздуха. Исследования показывают, что такие фрагменты способны проникать через биологические барьеры, включая гематоэнцефалический барьер, что делает их потенциально опасными.

Учёные из Австралии впервые обнаружили микропластик в мозге умерших людей, а еще одно исследование показало: у людей с деменцией его концентрация в разы выше, чем у тех, кто не сталкивается с когнитивными нарушениями. Хотя прямую связь пока полностью не доказали, исследователи считают её вероятной.

Сравнение: что происходит с пластиком при ручной и машинной мойке

Параметр Ручная мойка Мытьё в посудомойке Температура До 40-50 °C До 70 °C Механическое воздействие Мягкая губка Сильный напор воды Химическое воздействие Обычная пена или гель Щёлочные средства Выделение микропластика Минимальное Очень высокое Риск разрушения пластика Низкий Высокий Количество частиц Единичные До миллиона за цикл

Исследователи подсчитали, что одно домашнее хозяйство выбрасывает до 33 миллионов частиц пластика в год, просто пользуясь посудомойкой по назначению. Часть этих фрагментов оседает в организме: примерно 6 мг в год — немного, но важно помнить, что микропластик накапливается.

Советы шаг за шагом: как уменьшить контакт с микропластиком

Уберите из посудомойки пластиковые контейнеры, детскую посуду, стаканы, миски и приборы — всё, что может деформироваться. Если без пластика не обойтись, выбирайте высокотемпературные пищевые материалы с маркировкой "для посудомоечной машины". Мыть пластиковые предметы лучше вручную: мягкой губкой, без жёстких абразивов и агрессивных средств. Если используете пластиковые контейнеры для хранения, избегайте нагревания и кипячения — это ускоряет старение пластика. Старую, потёртую пластиковую посуду выбрасывайте — изношенный пластик выделяет больше микрочастиц. Перейдите на стекло, керамику или нержавеющую сталь: эти материалы не выделяют микропластик и служат намного дольше.

А что если пластик уже контактировал с высокой температурой?

В этом случае его структура могла измениться. Мелкие трещины, потускнение и шероховатость — явные признаки того, что предмет начал разрушаться. Такой пластик лучше сразу заменить. Если использовать его дальше, особенно для горячей еды, количество выделяемых частиц только увеличивается. Также стоит исключить хранение жирных или кислых продуктов в таких контейнерах — они ускоряют распад материала.

Плюсы и минусы отказа от пластика в посудомойке

Плюсы Минусы Снижение риска попадания микропластика в организм Придётся мыть часть посуды вручную Уменьшение загрязнения окружающей среды Не вся альтернатива лёгкая и компактная Долговечность стекла и стали выше Стекло тяжелее и требует аккуратности Меньше неприятных запахов и деформаций Возможны дополнительные траты на замену контейнеров Поддержание здоровой экологической среды в доме Потребуется изменить привычки

FAQ

Как выбрать безопасную альтернативу пластиковым контейнерам?

Лучше всего подходят стеклянные контейнеры с герметичными крышками, термостойкая керамика и нержавеющая сталь. Они не выделяют микрочастиц и выдерживают мытьё в машине.

Сколько стоит заменить пластиковый набор?

Стеклянные контейнеры стоят от 200 до 800 рублей за штуку, наборы из стали — от 1500 рублей. Это одноразовые траты, поскольку такие материалы служат годами.

Что безопаснее: мыть пластик вручную или в машине?

Ручная мойка безопаснее, так как исключает воздействие высоких температур и жёстких условий, вызывающих выделение микропластика.