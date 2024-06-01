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The Guardian: микропластик может быть причиной бесплодия у мужчин
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:30

The Guardian: микропластик может быть причиной бесплодия у мужчин

Исследование ученых показало наличие микропластика в яичках всех изученных образцов у мужчин и собак, причём концентрация у людей в три раза выше, чем у собак. Найденные полиэтилен и поливинилхлорид могут влиять на снижение количества сперматозоидов, что наблюдается у мужчин во всем мире на протяжении нескольких десятилетий.

Необходимы дополнительные исследования для подтверждения влияния микропластика на сперматозоиды.

Открытия подчеркивают всепроникающее распространение микропластика, найденного даже на Эвересте и в океанах, а также его потенциально вредное воздействие на здоровье человека.

Фото: commons.wikimedia.org/Oof.cc (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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