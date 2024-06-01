Исследование ученых показало наличие микропластика в яичках всех изученных образцов у мужчин и собак, причём концентрация у людей в три раза выше, чем у собак. Найденные полиэтилен и поливинилхлорид могут влиять на снижение количества сперматозоидов, что наблюдается у мужчин во всем мире на протяжении нескольких десятилетий.
Необходимы дополнительные исследования для подтверждения влияния микропластика на сперматозоиды.
Открытия подчеркивают всепроникающее распространение микропластика, найденного даже на Эвересте и в океанах, а также его потенциально вредное воздействие на здоровье человека.
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