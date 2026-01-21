Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сжигание пластика
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 14:43

Еда с запахом свалки: бедные кварталы греются тем, что тихо калечит целые семьи

Пластиковые отходы используют как топливо в бедных городах — Nature Communications

В беднейших городах мира пластик постепенно перестаёт быть просто отходом и превращается в источник энергии. В условиях нехватки дров, газа и электричества жители всё чаще используют бытовой мусор для приготовления пищи и обогрева. Эта практика формируется незаметно — внутри домов, во дворах и узких переулках. Об этом сообщает Nature Communications.

Опасное топливо из повседневных отходов

В городах Глобального Юга пластиковые отходы всё чаще сжигаются в бытовых очагах. Речь идёт не о промышленных свалках, а о кухнях и жилых помещениях, где семьи вынуждены искать любое доступное топливо. Причина такого выбора не в отсутствии знаний о рисках, а в нехватке базовых услуг — стабильного электроснабжения, доступного газа и налаженного вывоза мусора. Пластик оказывается самым дешёвым и легко воспламеняемым материалом, который всегда под рукой.

Исследование Института энергетического перехода Кертина, опубликованное в начале 2025 года, стало одним из первых системных анализов этой практики. Учёные изучили использование пластика в качестве топлива в городах с низким уровнем дохода и показали, что явление носит массовый характер и выходит за рамки отдельных регионов. Проблема бытового сжигания отходов дополняет более широкий контекст загрязнения, в котором микропластик в городском воздухе уже рассматривается как серьёзный фактор риска для здоровья.

Масштабы явления и география

Согласно данным опроса, 16 % респондентов признались, что лично сжигали пластик дома для готовки или обогрева. Почти половина участников исследования сообщила, что регулярно наблюдает подобное у соседей. Наиболее часто такие случаи фиксируются в странах Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки.

В качестве топлива используются обычные потребительские изделия — упаковка от продуктов, бутылки, пакеты, ёмкости из-под бытовой химии. Чаще всего речь идёт о ПЭТ, полиэтилене низкой плотности и поливинилхлориде. Эти материалы выбирают не из-за их свойств, а из-за доступности. При сжигании, особенно в примитивных печах, пластик выделяет токсичную смесь загрязняющих веществ, а ПВХ дополнительно образует диоксины и фураны, способные накапливаться в окружающей среде и пищевой цепочке.

Риски для здоровья и окружающей среды

Большинство таких костров разводят в плохо проветриваемых помещениях. Это приводит к длительному воздействию токсичного дыма на жильцов. Наибольшую угрозу испытывают женщины, дети и пожилые люди, которые проводят больше времени рядом с местом приготовления пищи. По своему влиянию на организм такие выбросы сопоставимы с другими формами хронического загрязнения, при которых углеродные выбросы сокращают годы полноценной жизни будущих поколений.

Загрязнение не ограничивается воздухом. Участники исследования отмечали случаи попадания токсичных веществ в почву, воду и продукты животноводства вблизи мест сжигания отходов. Соавтор работы Прамеш Дхунгана указывает, что такой путь воздействия может приводить к накоплению вредных соединений в организме в долгосрочной перспективе.

Почему запреты не работают

Решение использовать пластик как топливо почти всегда вынужденное. Многие семьи живут в неформальных поселениях без вывоза мусора и доступа к чистому топливу. Газ и электричество часто стоят слишком дорого, а дрова и уголь становятся дефицитными из-за вырубки лесов и роста спроса.

"Люди делают это только потому, что у них нет более безопасных альтернатив", — поясняет профессор Кертина Пета Эшворт из Института энергетического перехода.

Сжигание пластика одновременно решает две проблемы — утилизацию отходов и нехватку топлива. Муниципальные запреты без предоставления альтернатив оказываются малоэффективными и иногда даже увеличивают риски, заставляя людей переносить такие практики внутрь домов.

Нехватка данных и будущие решения

Учёные подчёркивают, что данных о долгосрочном влиянии бытового сжигания пластика на здоровье пока недостаточно. Мониторинг в неформальных условиях затруднён, а существующие сведения основаны на косвенных измерениях и наблюдениях. Для выработки эффективной политики требуются более масштабные исследования и учёт этого явления в энергетической и экологической статистике.

Пока же объёмы пластика, сжигаемого в быту, продолжают расти незаметно. Последствия для качества воздуха, продовольственной безопасности и общественного здоровья становятся всё более очевидными, что делает проблему одной из ключевых, но всё ещё недооценённых для городов Глобального Юга.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

