Пластик и природа
Пластик и природа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 2:30

Мусор становится золотом: из пластиковых бутылок теперь делают то, что раньше стоило миллионы

Учёные Университета Инсубрии разработали биотехнологию переработки пластиковых отходов в аминокислоты

Мир утопает в пластике. Полиэтилентерефталат, известный как ПЭТ, стал символом удобства — и экологической катастрофы. Бутылки, упаковка, текстиль — всё это после короткой службы превращается в мусор, который веками не разлагается. Но учёные из Университета Инсубрии доказали: то, что мы считаем отходами, может стать основой для ценных молекул.

Исследователи разработали биотехнологический процесс, который превращает ПЭТ из пластиковых бутылок в аминокислоты высокой чистоты. Эти соединения востребованы в медицине, косметике и пищевой промышленности.

Как наука превращает мусор в ресурсы

Работа велась в лаборатории Protein Factory 2.0 под руководством профессора Лоредано Полледжиони и профессора Елены Розини. Проект ProPla, поддержанный фондом Fondazione Cariplo, стал примером того, как принципы циклической биоэкономики могут работать на практике.

"Нам удалось добиться полного преобразования ПЭТ в высококачественные соединения посредством полностью экологичного процесса", — подчеркнула профессор Елена Розини.

Этот подход позволяет взглянуть на пластик не как на источник загрязнения, а как на сырьё для новых продуктов. Учёные собрали "ферментную цепочку" из двенадцати ферментов четырёх разных микроорганизмов. Эти ферменты шаг за шагом расщепляют пластик и превращают его компоненты в аминокислоту аланин.

Почему это важно

К 2050 году объём мирового производства пластика может превысить 33 миллиарда тонн. Это не только угроза для природы, но и риск для здоровья людей: микропластик уже обнаружен в воде, почве и даже в крови. Новая технология из Инсубрии предлагает не просто переработку, а радикально иной путь — биотрансформацию отходов.

"Это конкретный пример ферментативной валоризации пластика", — отметила профессор Розини.

Аминокислоты L-аланин и D-аланин, получаемые таким образом, востребованы во многих отраслях. Их рыночная стоимость — сотни миллионов долларов, и спрос продолжает расти. Таким образом, процесс не только экологичен, но и экономически выгоден.

Сравнение: традиционные методы и биотехнологический подход

Подход Принцип Эффективность Экологичность Продукт
Механическая переработка Дробление и плавление пластика Средняя Низкая (высокая энергоёмкость) Вторичный пластик низкого качества
Химическая переработка Разложение при высокой температуре Высокая Средняя (образуются побочные соединения) Мономеры и топливо
Биотехнологический метод Ферментативное расщепление и биосинтез Высокая Очень высокая Аминокислоты, пригодные для фармацевтики

Как работает процесс: шаг за шагом

  1. Сбор и измельчение пластиковых бутылок.

  2. Подготовка ферментной системы на основе микроорганизмов.

  3. Расщепление ПЭТ на мономеры — терефталевую кислоту и этиленгликоль.

  4. Последовательное превращение этих веществ в аланин.

  5. Очистка и выделение конечного продукта.

Этот метод не требует экстремальных температур или токсичных реагентов. Все стадии проходят при умеренных условиях, что снижает энергетические затраты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрасывать ПЭТ, считая его неперерабатываемым.

  • Последствие: загрязнение водоёмов и почвы, накопление микропластика.

  • Альтернатива: использовать биотехнологические методы утилизации, превращая отходы в сырьё для производства добавок и лекарств.

А что если технология станет массовой?

Если подобные методы получат промышленное применение, пластик перестанет быть угрозой. Заводы смогут превращать миллионы тонн отходов в полезные вещества, а города — снижать нагрузку на полигоны. Это может стать одним из ключевых шагов к экономике замкнутого цикла.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Экологическая чистота Высокая стоимость внедрения
Получение продуктов с добавленной стоимостью Необходимость биореакторов
Минимальные энергозатраты Требуется контроль биобезопасности

FAQ

Как выбрать подход к переработке ПЭТ?
Если важна экологичность — биотехнологический вариант лучший. Он не требует сжигания и не выделяет токсинов.

Сколько стоит технология?
На старте дорого, но себестоимость снижается при масштабировании и продаже конечных продуктов.

Что лучше — механическая или биологическая переработка?
Для массовых отходов — механическая, для глубокой утилизации и создания новых веществ — биотехнологическая.

Мифы и правда

Миф: пластик невозможно полностью переработать.
Правда: ферменты способны разложить ПЭТ до базовых молекул.

Миф: биоразложение требует десятилетий.
Правда: лабораторные процессы занимают считанные дни.

Миф: такие технологии нерентабельны.
Правда: стоимость продуктов, получаемых из отходов, перекрывает издержки.

Интересные факты

• Один килограмм переработанного ПЭТ даёт столько же аланина, сколько нужно для производства 10 000 ампул пищевых добавок.
• Ферменты, применяемые в процессе, могут работать при температуре всего 37°C — как в человеческом теле.
• В будущем те же методы можно адаптировать для переработки текстиля и упаковочных плёнок.

Исторический контекст

Первые опыты по ферментативному разложению пластика проводились ещё в 2016 году в Японии, когда был открыт микроорганизм Ideonella sakaiensis. С тех пор наука продвинулась далеко вперёд: теперь исследователи не просто уничтожают отходы, а превращают их в продукты с высокой ценностью.

