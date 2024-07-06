Участники экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2024) на судне "Профессор Молчанов" проведут исследование антиоксидантных свойств растений Земли Франца-Иосифа. Научный сотрудник САФУ Николай Будаев собрал пробы мхов, таких как Polytrichum commune и Sphagnum palustre, для анализа их химического состава и возможного использования в медицинских препаратах, включая антираковые.

Исследования помогут понять, как экстремальные условия арктических широт влияют на химические свойства растений.

Экспедиция стартовала 25 июня из Архангельска и является частью национального проекта "Наука и университеты", поддержанного множеством государственных и частных спонсоров, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Николай Гернет (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)