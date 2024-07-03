Врач-аллерголог Ирина Купцова перечислила пять комнатных растений, которые эффективно чистят воздух от токсинов и подходят для аллергиков. Среди них плющ обыкновенный, сансевиерия ("тещин язык"), пеперомия туполистная, хлорофитум и фикус Бенджамина, сообщает Газета. Ру.
Эти растения не только улучшают качество воздуха, поглощая углекислый газ и токсины, но и повышают уровень влажности, а также борются с микроорганизмами. Вдобавок, уход за ними может положительно влиять на психоэмоциональное состояние человека, снижая уровень стресса.
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