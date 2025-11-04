Добавляла овсяное молоко в кофе — а вес вдруг пополз вверх: в чём скрытая ловушка тренда
В последние годы кофе с растительным молоком стал символом "осознанного выбора" и здорового образа жизни. Миндальное, овсяное, кокосовое и соевое молоко заменяют коровье почти в каждом кафе. Но, как выясняется, такая альтернатива не всегда безвредна.
Елена Малышева, врач и телеведущая, раскритиковала популярную привычку, назвав её "безграмотной" с точки зрения питания.
"Когда девочки, знаете, молоденькие говорят: "Мне только растительное — только с кокосовым, только с миндальным или только с овсяным”. Это в принципе безграмотность, потому что это калорийный продукт", — отметила телеведущая Елена Малышева.
По её словам, многие не учитывают, что растительное молоко нередко содержит добавленный сахар, а значит — лишние калории, которые незаметно превращаются в лишний вес.
Что на самом деле в бокале растительного молока
Производители часто позиционируют альтернативное молоко как диетический и полезный продукт. Однако разница между видами растительного молока огромна. Калорийность может варьироваться от 30 до 130 ккал на 100 мл, а состав — от простого напитка до десерта в упаковке.
|Вид молока
|Калорийность (на 100 мл)
|Особенности
|Овсяное
|60-90 ккал
|Содержит углеводы, быстро повышает уровень сахара
|Миндальное
|40-50 ккал
|Часто подслащено, мало белка
|Кокосовое
|100-130 ккал
|Жирное, с насыщенными жирами
|Соевое
|50-70 ккал
|Белковая альтернатива, но может вызывать аллергию
|Коровье (1,5%)
|45-50 ккал
|Источник кальция и витаминов группы B
Как видно из таблицы, овсяное и кокосовое молоко могут быть даже калорийнее коровьего, особенно если туда добавляют сиропы, ароматизаторы и стабилизаторы вкуса.
Почему овсяное молоко не всегда полезно
"Овсяное молоко может способствовать набору веса из-за высокого содержания углеводов", — пояснила Елена Малышева.
Этот напиток имеет высокий гликемический индекс: углеводы из овса быстро превращаются в глюкозу, вызывая резкий скачок сахара в крови. В результате чувство сытости исчезает уже через час, и человек снова тянется к перекусу. Поэтому кофе с овсяным молоком, особенно с сиропом, может стать калорийной ловушкой.
Советы шаг за шагом: как выбрать растительное молоко без вреда
-
Читайте состав. Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Избегайте добавленного сахара, мальтодекстрина и ароматизаторов.
-
Выбирайте без подсластителей. На упаковке ищите пометку unsweetened или "без сахара".
-
Сравнивайте калорийность. Кокосовое и овсяное молоко подходят не всем, а миндальное или соевое без сахара — более лёгкий вариант.
-
Комбинируйте с коровьим. Добавляйте половину растительного и половину обезжиренного — меньше калорий, больше вкуса.
-
Используйте для конкретных целей. Овсяное — для кофе, миндальное — для смузи, соевое — для каши и протеиновых коктейлей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить кофе с овсяным молоком ежедневно, считая его "фитнес-напитком".
Последствие: увеличение калорийности рациона, скачки сахара, набор веса.
Альтернатива: перейти на несладкое соевое или миндальное молоко.
-
Ошибка: выбирать растительное молоко с ароматом ванили или шоколада.
Последствие: скрытый сахар, до 4 чайных ложек на стакан.
Альтернатива: покупать без вкусовых добавок, а аромат создавать специями — корицей, кардамоном.
А что если отказаться от молока вовсе?
Для многих людей кофе без молока кажется резким, но есть альтернатива — использовать специи или растительные сливки без сахара. Бариста отмечают, что кофе среднего обжаривания с мягкой кислотностью и нотами ореха или шоколада отлично раскрывается даже без добавок.
Плюсы и минусы растительных альтернатив
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Миндальное
|Низкий жир, нежный вкус
|Мало белка, часто подслащено
|Овсяное
|Лёгко взбивается, популярно в кофе
|Много углеводов
|Кокосовое
|Ароматное, подходит для десертов
|Очень жирное
|Соевое
|Богато белком
|Возможна аллергия и фитоэстрогены
|Коровье
|Источник кальция и витаминов
|Непереносимость лактозы у части людей
FAQ
Какое молоко самое полезное для кофе?
Несладкое соевое или миндальное: умеренная калорийность, нейтральный вкус и белковая база.
Почему кофе с овсяным молоком слаще?
В овсе есть природные сахара, которые при обработке переходят в напиток, усиливая сладость.
Можно ли худеть, если пить кофе с растительным молоком?
Да, но только если напиток без сахара и вписан в общий рацион калорийности.
Какое молоко выбрать при непереносимости лактозы?
Соевое, рисовое или кокосовое без сахара — хорошие альтернативы.
Мифы и правда
Миф: растительное молоко всегда диетическое.
Правда: многие виды содержат больше калорий, чем обычное молоко.
Миф: кокосовое молоко полезнее всех.
Правда: оно богато насыщенными жирами и при регулярном употреблении повышает холестерин.
Миф: овсяное молоко идеально для похудения.
Правда: высокое содержание углеводов делает его калорийным и не таким "легким", как кажется.
