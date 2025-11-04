Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Айс-латте с овсяным молоком
Айс-латте с овсяным молоком
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 1:38

Добавляла овсяное молоко в кофе — а вес вдруг пополз вверх: в чём скрытая ловушка тренда

Врач Елена Малышева: кофе с растительным молоком может способствовать набору веса

В последние годы кофе с растительным молоком стал символом "осознанного выбора" и здорового образа жизни. Миндальное, овсяное, кокосовое и соевое молоко заменяют коровье почти в каждом кафе. Но, как выясняется, такая альтернатива не всегда безвредна.
Елена Малышева, врач и телеведущая, раскритиковала популярную привычку, назвав её "безграмотной" с точки зрения питания.

"Когда девочки, знаете, молоденькие говорят: "Мне только растительное — только с кокосовым, только с миндальным или только с овсяным”. Это в принципе безграмотность, потому что это калорийный продукт", — отметила телеведущая Елена Малышева.

По её словам, многие не учитывают, что растительное молоко нередко содержит добавленный сахар, а значит — лишние калории, которые незаметно превращаются в лишний вес.

Что на самом деле в бокале растительного молока

Производители часто позиционируют альтернативное молоко как диетический и полезный продукт. Однако разница между видами растительного молока огромна. Калорийность может варьироваться от 30 до 130 ккал на 100 мл, а состав — от простого напитка до десерта в упаковке.

Вид молока Калорийность (на 100 мл) Особенности
Овсяное 60-90 ккал Содержит углеводы, быстро повышает уровень сахара
Миндальное 40-50 ккал Часто подслащено, мало белка
Кокосовое 100-130 ккал Жирное, с насыщенными жирами
Соевое 50-70 ккал Белковая альтернатива, но может вызывать аллергию
Коровье (1,5%) 45-50 ккал Источник кальция и витаминов группы B

Как видно из таблицы, овсяное и кокосовое молоко могут быть даже калорийнее коровьего, особенно если туда добавляют сиропы, ароматизаторы и стабилизаторы вкуса.

Почему овсяное молоко не всегда полезно

"Овсяное молоко может способствовать набору веса из-за высокого содержания углеводов", — пояснила Елена Малышева.

Этот напиток имеет высокий гликемический индекс: углеводы из овса быстро превращаются в глюкозу, вызывая резкий скачок сахара в крови. В результате чувство сытости исчезает уже через час, и человек снова тянется к перекусу. Поэтому кофе с овсяным молоком, особенно с сиропом, может стать калорийной ловушкой.

Советы шаг за шагом: как выбрать растительное молоко без вреда

  1. Читайте состав. Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Избегайте добавленного сахара, мальтодекстрина и ароматизаторов.

  2. Выбирайте без подсластителей. На упаковке ищите пометку unsweetened или "без сахара".

  3. Сравнивайте калорийность. Кокосовое и овсяное молоко подходят не всем, а миндальное или соевое без сахара — более лёгкий вариант.

  4. Комбинируйте с коровьим. Добавляйте половину растительного и половину обезжиренного — меньше калорий, больше вкуса.

  5. Используйте для конкретных целей. Овсяное — для кофе, миндальное — для смузи, соевое — для каши и протеиновых коктейлей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кофе с овсяным молоком ежедневно, считая его "фитнес-напитком".
    Последствие: увеличение калорийности рациона, скачки сахара, набор веса.
    Альтернатива: перейти на несладкое соевое или миндальное молоко.

  • Ошибка: выбирать растительное молоко с ароматом ванили или шоколада.
    Последствие: скрытый сахар, до 4 чайных ложек на стакан.
    Альтернатива: покупать без вкусовых добавок, а аромат создавать специями — корицей, кардамоном.

А что если отказаться от молока вовсе?

Для многих людей кофе без молока кажется резким, но есть альтернатива — использовать специи или растительные сливки без сахара. Бариста отмечают, что кофе среднего обжаривания с мягкой кислотностью и нотами ореха или шоколада отлично раскрывается даже без добавок.

Плюсы и минусы растительных альтернатив

Параметр Плюсы Минусы
Миндальное Низкий жир, нежный вкус Мало белка, часто подслащено
Овсяное Лёгко взбивается, популярно в кофе Много углеводов
Кокосовое Ароматное, подходит для десертов Очень жирное
Соевое Богато белком Возможна аллергия и фитоэстрогены
Коровье Источник кальция и витаминов Непереносимость лактозы у части людей

FAQ

Какое молоко самое полезное для кофе?
Несладкое соевое или миндальное: умеренная калорийность, нейтральный вкус и белковая база.

Почему кофе с овсяным молоком слаще?
В овсе есть природные сахара, которые при обработке переходят в напиток, усиливая сладость.

Можно ли худеть, если пить кофе с растительным молоком?
Да, но только если напиток без сахара и вписан в общий рацион калорийности.

Какое молоко выбрать при непереносимости лактозы?
Соевое, рисовое или кокосовое без сахара — хорошие альтернативы.

Мифы и правда

Миф: растительное молоко всегда диетическое.
Правда: многие виды содержат больше калорий, чем обычное молоко.

Миф: кокосовое молоко полезнее всех.
Правда: оно богато насыщенными жирами и при регулярном употреблении повышает холестерин.

Миф: овсяное молоко идеально для похудения.
Правда: высокое содержание углеводов делает его калорийным и не таким "легким", как кажется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Практики осознанности и отдых помогают снизить тревожность и нарушения сна, связанные с перфекционизмом вчера в 19:31
Перфекционизм — не добродетель, а капкан: как выйти из ловушки идеала

Узнайте, как перфекционизм разрушает вашу жизнь и как практики когнитивно-поведенческой терапии помогают вернуть радость и спокойствие.

Читать полностью » Цикорий помогает снизить уровень сахара и поддерживает микрофлору кишечника вчера в 18:47
Диабетики пьют его литрами — а зря: цикорий может сыграть злую шутку с организмом

Цикорий часто называют полезной заменой кофе, но подходит ли он всем? Рассказываем, кому напиток поможет, а кому может навредить.

Читать полностью » Эксперты советуют заменять жёсткие запреты на совместные правила и цифровой аудит семьи вчера в 18:24
Не запрет, а союзники: как говорить с подростком о телефоне без скандала

Как помочь подросткам справиться с зависимостью от технологий? Узнайте 8 эффективных стратегий для управления экранным временем и осознания своих привычек.

Читать полностью » Учёные Гарвардского университета подтвердили эффективность дыхательных упражнений при гипертонии вчера в 17:43
Сердце бьётся в панике? Всего 5 минут этого дыхания — и оно успокаивается

Как дыхание может заменить таблетки при скачках давления? 4 простые техники, подтверждённые исследованиями, помогают успокоить сердце и стабилизировать сосуды.

Читать полностью » Доктор Эми Ли: кресс-салат содержит больше витамина С, чем апельсины, и больше калия, чем обычный салат вчера в 17:18
Это не шпинат и не брокколи: неожиданное лидерство в рейтинге суперфудов

Узнайте о кресс-салате — незаслуженно забытом суперфуде, который выгодно выделяется среди других овощей благодаря высокой концентрации витаминов и микроэлементов.

Читать полностью » Акупунктура помогает при бессоннице и хронических болях вчера в 16:39
Тело просыпается, как весной: простые ритуалы Востока, которые возвращают энергию и сон

Тысячи лет назад на Востоке появились практики, которые и сегодня помогают поддерживать здоровье без лекарств. Узнайте, как пять древних методик возвращают телу энергию и покой.

Читать полностью » Нутрициолог Юлия Шарапова назвала квашеную капусту природным пробиотиком и источником витамина С вчера в 16:33
Самый доступный "суперфуд": стоит копейки, а укрепляет иммунитет, как витамины

Квашеная капуста – это не просто закуска! Узнайте о её супер-качествах: от витаминов до пробиотиков, и как её правильно готовить на каждый день.

Читать полностью » Врачи напоминают: повторяющаяся одышка даже при лёгкой нагрузке требует обследования у специалиста вчера в 15:36
Одышка после прогулки — не просто усталость: тело подаёт тревожный сигнал

Узнайте о 8 причинах одышки при краткосрочной активности. Своевременное обращение к врачу может спасти жизнь. Как понять, что делать? Читайте дальше.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенние удобрения повышают плодородие почвы и готовят растения к зиме — Ольга Кузнецова
Авто и мото
Автоиздание AutoŽiva: трио ведущих Top Gear запустит шоу 18 апреля
Дом
Избыточное количество посуды делает кухню тесной
Еда
Кекс на кефире в духовке получается пышным и ароматным благодаря простым ингредиентам
Питомцы
Ветеринары объяснили, зачем кошке нужно одеяло в холодное время года
Туризм
Rosewood Hong Kong признан лучшим отелем мира по версии The World’s 50 Best Hotels 2025
Наука
Физик Николь Юнгер Халперн заявила, что корреляции частиц могут служить топливом для переноса тепла
Еда
Кулинар Грег: запеканка "Бэнг-Бэнг" стала фаворитом семейных ужинов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet