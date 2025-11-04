Добавляла овсяное молоко в кофе — а вес вдруг пополз вверх: в чём скрытая ловушка тренда

В последние годы кофе с растительным молоком стал символом "осознанного выбора" и здорового образа жизни. Миндальное, овсяное, кокосовое и соевое молоко заменяют коровье почти в каждом кафе. Но, как выясняется, такая альтернатива не всегда безвредна.

Елена Малышева, врач и телеведущая, раскритиковала популярную привычку, назвав её "безграмотной" с точки зрения питания.

"Когда девочки, знаете, молоденькие говорят: "Мне только растительное — только с кокосовым, только с миндальным или только с овсяным”. Это в принципе безграмотность, потому что это калорийный продукт", — отметила телеведущая Елена Малышева.

По её словам, многие не учитывают, что растительное молоко нередко содержит добавленный сахар, а значит — лишние калории, которые незаметно превращаются в лишний вес.

Что на самом деле в бокале растительного молока

Производители часто позиционируют альтернативное молоко как диетический и полезный продукт. Однако разница между видами растительного молока огромна. Калорийность может варьироваться от 30 до 130 ккал на 100 мл, а состав — от простого напитка до десерта в упаковке.

Вид молока Калорийность (на 100 мл) Особенности Овсяное 60-90 ккал Содержит углеводы, быстро повышает уровень сахара Миндальное 40-50 ккал Часто подслащено, мало белка Кокосовое 100-130 ккал Жирное, с насыщенными жирами Соевое 50-70 ккал Белковая альтернатива, но может вызывать аллергию Коровье (1,5%) 45-50 ккал Источник кальция и витаминов группы B

Как видно из таблицы, овсяное и кокосовое молоко могут быть даже калорийнее коровьего, особенно если туда добавляют сиропы, ароматизаторы и стабилизаторы вкуса.

Почему овсяное молоко не всегда полезно

"Овсяное молоко может способствовать набору веса из-за высокого содержания углеводов", — пояснила Елена Малышева.

Этот напиток имеет высокий гликемический индекс: углеводы из овса быстро превращаются в глюкозу, вызывая резкий скачок сахара в крови. В результате чувство сытости исчезает уже через час, и человек снова тянется к перекусу. Поэтому кофе с овсяным молоком, особенно с сиропом, может стать калорийной ловушкой.

Советы шаг за шагом: как выбрать растительное молоко без вреда

Читайте состав. Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Избегайте добавленного сахара, мальтодекстрина и ароматизаторов. Выбирайте без подсластителей. На упаковке ищите пометку unsweetened или "без сахара". Сравнивайте калорийность. Кокосовое и овсяное молоко подходят не всем, а миндальное или соевое без сахара — более лёгкий вариант. Комбинируйте с коровьим. Добавляйте половину растительного и половину обезжиренного — меньше калорий, больше вкуса. Используйте для конкретных целей. Овсяное — для кофе, миндальное — для смузи, соевое — для каши и протеиновых коктейлей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить кофе с овсяным молоком ежедневно, считая его "фитнес-напитком".

Последствие: увеличение калорийности рациона, скачки сахара, набор веса.

Альтернатива: перейти на несладкое соевое или миндальное молоко.

Ошибка: выбирать растительное молоко с ароматом ванили или шоколада.

Последствие: скрытый сахар, до 4 чайных ложек на стакан.

Альтернатива: покупать без вкусовых добавок, а аромат создавать специями — корицей, кардамоном.

А что если отказаться от молока вовсе?

Для многих людей кофе без молока кажется резким, но есть альтернатива — использовать специи или растительные сливки без сахара. Бариста отмечают, что кофе среднего обжаривания с мягкой кислотностью и нотами ореха или шоколада отлично раскрывается даже без добавок.

Плюсы и минусы растительных альтернатив

Параметр Плюсы Минусы Миндальное Низкий жир, нежный вкус Мало белка, часто подслащено Овсяное Лёгко взбивается, популярно в кофе Много углеводов Кокосовое Ароматное, подходит для десертов Очень жирное Соевое Богато белком Возможна аллергия и фитоэстрогены Коровье Источник кальция и витаминов Непереносимость лактозы у части людей

FAQ

Какое молоко самое полезное для кофе?

Несладкое соевое или миндальное: умеренная калорийность, нейтральный вкус и белковая база.

Почему кофе с овсяным молоком слаще?

В овсе есть природные сахара, которые при обработке переходят в напиток, усиливая сладость.

Можно ли худеть, если пить кофе с растительным молоком?

Да, но только если напиток без сахара и вписан в общий рацион калорийности.

Какое молоко выбрать при непереносимости лактозы?

Соевое, рисовое или кокосовое без сахара — хорошие альтернативы.

Мифы и правда

Миф: растительное молоко всегда диетическое.

Правда: многие виды содержат больше калорий, чем обычное молоко.

Миф: кокосовое молоко полезнее всех.

Правда: оно богато насыщенными жирами и при регулярном употреблении повышает холестерин.

Миф: овсяное молоко идеально для похудения.

Правда: высокое содержание углеводов делает его калорийным и не таким "легким", как кажется.