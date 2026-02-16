Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 3:34

Почва не пропускает воду за секунды — растение начинает медленно погибать

Иногда причина увядания комнатного растения скрывается не в поливе и не в освещении. Неподходящая почва способна постепенно разрушать корневую систему, оставаясь незаметной проблемой до появления серьёзных симптомов. Универсальные смеси часто оказываются вовсе не универсальными. Об этом сообщает Martha Stewart Living.

Почему "не та" почва опасна

Эксперты отмечают, что комнатные растения условно делятся на две группы: одни предпочитают субстрат, который быстро просыхает, другим нужна почва, удерживающая влагу, но при этом хорошо аэрируемая. Универсальный грунт часто задерживает воду слишком долго, создавая условия для гниения корней.

"Почва, слишком плотная, слишком влажная или плохо аэрированная, мешает работе корней, ограничивая кислород и нарушая поглощение растения воды и питательных веществ", — говорит соучредитель и генеральный директор Gardenuity Донна Летье.

По её словам, стресс начинается под поверхностью. Корни теряют доступ к кислороду, и рост замедляется или полностью останавливается.

Признаки проблемы

Симптомы легко перепутать с недостаточным поливом, из-за чего владельцы начинают поливать ещё чаще. Среди характерных признаков:

  • желтеющие или бледные листья
  • увядание при влажной почве
  • опадание листьев
  • мягкие или потемневшие корни
  • запах сырости или появление грибных мошек
  • отсутствие нового роста

"Поскольку эти симптомы часто напоминают недостаток полива, многие люди реагируют на более частый полив — усугубляя проблему", — отмечает Летье.

Как выбрать подходящий субстрат

Выбор грунта начинается с понимания естественной среды обитания растения. По словам садового дизайнера Элизабет Уоддингтон, важно учитывать потребности в влаге, аэрации и структуре.

Хороший субстрат должен быстро пропускать воду и сохранять воздушные карманы. Если вода не проходит через почву в течение нескольких секунд после полива, смесь слишком плотная.

Для разных групп растений подходят разные составы:

  • Тропические виды нуждаются в смеси с кокосовым волокном или торфом для удержания влаги, корой для структуры и перлитом или пемзой для дренажа.
  • Суккуленты требуют песчаной, рыхлой почвы с гравием и пемзой, которая полностью высыхает за несколько дней.

Специалисты советуют избегать добавок для удержания влаги и смесей с избыточными удобрениями, особенно в комнатных условиях.

Как исправить ситуацию

Если растение уже пострадало, одного сокращения полива недостаточно. Эксперты рекомендуют пересадку. Растение аккуратно вынимают из горшка, удаляют лишний грунт и обрезают повреждённые корни. Затем пересаживают в свежий, хорошо дренируемый субстрат и используют ёмкость с дренажными отверстиями.

После пересадки почве дают подсохнуть перед следующим поливом. При правильной среде корни быстро восстанавливаются, а растение начинает выпускать новые листья.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

